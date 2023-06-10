Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она досталась от родителей?

Я продала квартиру, полученную по наследству за 3 млн рублей. В наследство вступила в 2020 году, продала в 2022 году. Нужно ли мне платить налог, если квартира досталась от родного отца?

Ответ налогового консультанта НДФЛка.ру:

При продаже унаследованной квартиры родственные связи значения не имеют. Причем неважно, кто является наследодателем — близкий или дальний родственник. Налог с дохода от продажи такой квартиры уплачивается в любом случае.

Для безналоговой продажи жилья, полученного по наследству, есть условие — с момента открытия наследства должно пройти три года. Вы же продали квартиру раньше.

Налог рассчитывается по ставке 13% от суммы дохода за проданную квартиру.

Есть два способа снизить сумму дохода, с которой будет рассчитываться налог:

на фактические расходы, которые понес наследодатель при покупке квартиры;

на имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей.

Выбрать можно один, наиболее выгодный для вас вариант. Имейте в виду, что расходы на покупку квартиры должны подтверждаться документами. В пакет должен войти договор купли-продажи между вашим отцом и продавцом квартиры, платежные документы (платежное поручение, приходный ордер, расписка от продавца в получении денег и т.д.).

Если с документами все в порядке, то нужно проверить, что для вас выгоднее: доход минус расход или доход минус имущественный вычет.

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Пример

Стоимость квартиры при продаже наследником — 3 млн рублей

Стоимость квартиры при покупке наследодателем — 2 млн рублей

Налог с продажи наследства = 130 тыс. рублей (3 млн - 2 млн) * 13%

Поскольку имущественный налоговый вычет ограничен до 1 млн рублей, то вариант с вычетом расходов (2 млн) будет выгоднее.

Если расходные документы на имя отца не сохранились или же он получил эту квартиру безвозмездно, вы можете воспользоваться имущественным вычетом. Но в этом случае налог будет выше:

(3 млн - 1 млн) * 13% = 260 тыс. рублей.

Документов для подтверждения права на имущественный вычет не требуется.

В 2023 году вам нужно будет отчитаться перед ФНС по доходу и уплатить налог с продажи наследства.

За подготовкой декларации вы можете обратиться в НДФЛку. Возможно у вас были еще какие-то расходы в 2021 году, которые можно принять к вычету. Наши эксперты все проверят и рассчитают для вас минимальную сумму налога, заполнят и отправят декларацию, решат спорные вопросы с ФНС.

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