Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она досталась от родителей?

Я продала квартиру, полученную по наследству за 3 млн рублей. В наследство вступила в 2020 году, продала в 2022 году. Нужно ли мне платить налог, если квартира досталась от родного отца?
Ответ налогового консультанта НДФЛка.ру:
При продаже унаследованной квартиры родственные связи значения не имеют. Причем неважно, кто является наследодателем — близкий или дальний родственник. Налог с дохода от продажи такой квартиры уплачивается в любом случае.
Для безналоговой продажи жилья, полученного по наследству, есть условие — с момента открытия наследства должно пройти три года. Вы же продали квартиру раньше.
Налог рассчитывается по ставке 13% от суммы дохода за проданную квартиру.
Есть два способа снизить сумму дохода, с которой будет рассчитываться налог:
на фактические расходы, которые понес наследодатель при покупке квартиры;
на имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей.
Выбрать можно один, наиболее выгодный для вас вариант. Имейте в виду, что расходы на покупку квартиры должны подтверждаться документами. В пакет должен войти договор купли-продажи между вашим отцом и продавцом квартиры, платежные документы (платежное поручение, приходный ордер, расписка от продавца в получении денег и т.д.).
Если с документами все в порядке, то нужно проверить, что для вас выгоднее: доход минус расход или доход минус имущественный вычет.
НДФЛка.ру - лидирующий сервис по возврату налогов
Доверьте свои налоги личному эксперту
Как оптимизировать налог при продаже недвижимости?
Оставьте контактные данные и получите ответы на вопросы от специалиста:
Пример
Стоимость квартиры при продаже наследником — 3 млн рублей
Стоимость квартиры при покупке наследодателем — 2 млн рублей
Налог с продажи наследства = 130 тыс. рублей (3 млн - 2 млн) * 13%
Поскольку имущественный налоговый вычет ограничен до 1 млн рублей, то вариант с вычетом расходов (2 млн) будет выгоднее.
Если расходные документы на имя отца не сохранились или же он получил эту квартиру безвозмездно, вы можете воспользоваться имущественным вычетом. Но в этом случае налог будет выше:
(3 млн - 1 млн) * 13% = 260 тыс. рублей.
Документов для подтверждения права на имущественный вычет не требуется.
В 2023 году вам нужно будет отчитаться перед ФНС по доходу и уплатить налог с продажи наследства.
За подготовкой декларации вы можете обратиться в НДФЛку. Возможно у вас были еще какие-то расходы в 2021 году, которые можно принять к вычету. Наши эксперты все проверят и рассчитают для вас минимальную сумму налога, заполнят и отправят декларацию, решат спорные вопросы с ФНС.
Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8KFXbt
Комментарии