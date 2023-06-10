Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • НДФЛка
  • Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она досталась от родителей?
Логотип НДФЛка
НДФЛка
НДФЛ

Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она досталась от родителей?

183
Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если она досталась от родителей?
Иллюстрация: НДФЛка

Я продала квартиру, полученную по наследству за 3 млн рублей. В наследство вступила в 2020 году, продала в 2022 году.  Нужно ли мне платить налог, если квартира досталась от родного отца?

Ответ налогового консультанта НДФЛка.ру:

При продаже унаследованной квартиры родственные связи значения не имеют. Причем неважно, кто является наследодателем — близкий или дальний родственник. Налог с дохода от продажи такой квартиры уплачивается в любом случае.

Для безналоговой продажи жилья, полученного по наследству, есть условие — с момента открытия наследства должно пройти три года. Вы же продали квартиру раньше.

Налог рассчитывается по ставке 13% от суммы дохода за проданную квартиру.

Есть два способа снизить сумму дохода, с которой будет рассчитываться налог:

Выбрать можно один, наиболее выгодный для вас вариант. Имейте в виду, что расходы на покупку квартиры должны подтверждаться документами. В пакет должен войти договор купли-продажи между вашим отцом и продавцом квартиры, платежные документы (платежное поручение, приходный ордер, расписка от продавца в получении денег и т.д.).

Если с документами все в порядке, то нужно проверить, что для вас выгоднее: доход минус расход или доход минус имущественный вычет.

НДФЛка.ру - лидирующий сервис по возврату налогов

Доверьте свои налоги личному эксперту

Как оптимизировать налог при продаже недвижимости?

Оставьте контактные данные и получите ответы на вопросы от специалиста:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Пример

Стоимость квартиры при продаже наследником — 3 млн рублей

Стоимость квартиры при покупке наследодателем — 2 млн рублей

Налог с продажи наследства = 130 тыс. рублей (3 млн - 2 млн) * 13%

Поскольку имущественный налоговый вычет ограничен до 1 млн рублей, то вариант с вычетом расходов (2 млн) будет выгоднее.

Если расходные документы на имя отца не сохранились или же он получил эту квартиру безвозмездно, вы можете воспользоваться имущественным вычетом. Но в этом случае налог будет выше:

(3 млн - 1 млн) * 13% = 260 тыс. рублей.

Документов для подтверждения права на имущественный вычет не требуется.

В 2023 году вам нужно будет отчитаться перед ФНС по доходу и уплатить налог с продажи наследства.

За подготовкой декларации вы можете обратиться в НДФЛку. Возможно у вас были еще какие-то расходы в 2021 году, которые можно принять к вычету. Наши эксперты все проверят и рассчитают для вас минимальную сумму налога, заполнят и отправят декларацию, решат спорные вопросы с ФНС.

Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8KFXbt

НДФЛка

НДФЛка

Сервис по возврату и уплате налога

1533 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Управление финансами

    Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры

    Целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов. О том, что это за нарушения и как их избежать, мы поговорим ниже.

    Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры
    345
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Индивидуальный предприниматель

    Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников

    Доначислить налоги могут даже ИП, которому помогают в работе родственники.

    Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников
    63
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения 

    В этом году на Wildberries появился пункт, который полностью запретил продавцам делать самовыкуп. Предприимчивые селлеры для повышения рейтинга на маркетплейсах покупали свои же товары. Объем проданных товаров напрямую влияет на рейтинг магазина. Сегодня за покупку собственного товара продавца могут наказать на сумму равную 30% от суммы купленных у себя же товаров, но не менее 100 тысяч рублей.

    Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения 
    411
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Мосбиржа: активных инвесторов становится больше, они продолжают делать 80% объёма в торгах акциями и приносят новые деньги на биржу

    Мосбиржа поделилась итогами четвёртого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги мая и взглянем на народный портфель майского инвестора.

    Мосбиржа: активных инвесторов становится больше, они продолжают делать 80% объёма в торгах акциями и приносят новые деньги на биржу
    116
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор. Часть 1: вызов свидетеля на допрос

    Данной публикацией я хотел бы начать серию статей о налоговых допросах, правилах поведения на них, тех опасностях, которые они несут для налогоплательщика и о том, как их избежать.

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор. Часть 1: вызов свидетеля на допрос
    154
    Логотип ToT
    ToT

    Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

    В пятницу вечером около 40 смелых и красивых людей, пришли в офис Клерка, чтобы узнать как стать веб-программистом. Среди гостей неожиданно оказались и гуру краснодарской php-тусовки.

    Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка
    7
    561
    Читать еще