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Инвестиции

Замещающие облигации в России: налогообложение при замене евробондов

На фоне западных санкций в отношении России еврооблигации российских эмитентов с 2022 года замещаются аналогами, номинированными в иностранной валюте. 
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Замещающие облигации в России: налогообложение при замене евробондов
Иллюстрация: НДФЛка

Цель такой замены — дать возможность эмитентам погашать свои долги, а держателям облигаций — распоряжаться активами и получать купонный доход без каких-либо внешних ограничений.

Замещающие облигации позволяют:

  • получать доходы в иностранной валюте, но все выплаты (номинал облигации и купоны) производятся в рублях по курсу ЦБ на день выплаты;

  • не подвергаться рискам западных санкций.

При замене бумаг ключевые параметры замещающих облигаций должны повторять параметры еврооблигаций.

Иными словами, инвесторы получают замещающие облигации с тем же номиналом, сроком погашения, процентным доходом и графиком выплат купонов.

Однако расчеты с инвесторами будут проводиться в рублях по курсу ЦБ на день выплат. В связи с чем может возникнуть положительная курсовая разница.

Перед инвесторами встает вопрос налогообложения, связанный с заменой бумаг.

Что говорит Минфин 

Министерство финансов выпустило письмо, в котором говорится, что передача еврооблигаций в обмен на замещающие облигации следует рассматривать как продажу. Соответственно, на дату обмена (продажи) держатель облигаций должен рассчитать налог на прибыль и уплатить его в положенные сроки.

При этом, если налоговая стоимость евробонда равна номинальной стоимости замещающей облигации, то, по мнению Минфина, налоговая база от продажи евробонда будет равна 0.

Может оказаться, что к моменту погашения/реализации цена замещающей облигации выросла из-за валютной переоценки, в результате чего возник налогооблагаемый доход. 

Пример

Приведем пример и округлим цифры для легкости восприятия.

Стоимость замещающей облигации по курсу ЦБ на момент ее покупки = 65 000 рублей, а стоимость на момент погашения + выплаченный купон = 85 000 рублей. 

Прибыль составит 20 000 рублей (85 000 - 65 000), а налог к уплате — 2 600 рублей (20 000 х 13%).

Если вы продержите замещающую облигацию минимум три года, то при ее погашении/реализации можете применить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) и не платить или значительно снизить свои налоги.

А владельцы ИИС с вычетом типа Б полностью освобождаются от налога и на дисконт, и на купон, и на положительную курсовую разницу.

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Комментарии

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