Про бухгалтера, который создает сайты и советует идти за мечтой и новой профессией

Недавно выпустили пост о том, в какую профессию уйти бухгалтеру, если его достала отчетность и постоянное давление со стороны проверяющих. Огромное количество просмотров и куча комментов типа «Да вы все врете, нереально переучиться». Не любим быть голословными и нашли среди своих бывших слушательниц такую, которая доказывает, что одна профессия спокойно трансформируется в другую.

Итак, история Татьяны Славецкой, бухгалтера, программиста, преподавателя и выпускницы онлайн-университета «Нетология».

Про то, как все начиналось

По окончании школы с английским уклоном мне было страшно даже подумать, что ещё несколько лет придется писать сочинения. Поступила в универ на автоматизация техпроцессов и производств. Закончила с отличием.

Про а дальше-то что

Устроиться на работу молодому инженеру было практически не возможно. Сами понимаете: 90-е, производства закрывались. Да и молодую женщину никто не хотел брать, потому что всегда есть вероятность, что она уйдет в декрет.

И я пошла работать в школу с углубленным изучением точных наук. Преподавала QBasic, Turbo Pascal, работу в приложениях MS Office Word, Excel, Power Point, Access, основы HTML.

Про то, что потянуло в офис

Проработав в школе 5 лет, я соблазнилась на работу в офисе. Занимала разные должности: офис-менеджера, секретаря-переводчика, а в данный момент работаю бухгалтером. Приобретенные знания помогали мне в работе не связанной с IT.

Про то, что необязательно бросать прошлую профессию

Я всегда интересовалась компьютерами, поэтому параллельно с основной работой я постоянно занималась чем-то близким к IT. Помогала выбрать новое оборудование, была в контакте с провайдерами и хостерами, занималась заполнением сайта.

Но мне хотелось, чтобы IT было больше, а всего остального меньше.

И я решила заниматься сайтами. Вначале я сама предлагала сделать сайт: знакомым или компании, в которой работала. Потом мои работы увидели и появились клиенты.

Я занималась сайтами по вечерам, а со временем стала работать на полставки.

На данный момент мною создано более 25 сайтов. Я открыла ИП и у меня несколько долгосрочных контрактов.

Но в этой сфере нужно все время учиться. Не получится работать, не углубляя знания, все слишком быстро меняется. Я искала в интернете подходящие курсы и мне приглянулись одни в «Нетологии»: «Профессия frontend-разработчик». Учиться было удобно, мне нравится такой формат обучения.

Про то, что из бухгалтерии все равно хочется уйти

Я всё ещё работаю бухгалтером на полдня, но моя цель это полностью перейти в сферу IT и развивать собственное дело.

Пока ещё я ещё не решаюсь полностью уйти с работы. Но чувствую, я уже почти готова.

Про то, что общего у программиста, учителя и бухгалтера

Всем им нужно рациональное мышление и желание всё время учиться. НК меняется не меньше, чем языки программирования или требования Минобра к школьным программам.

Про то, вымрет ли профессия бухгалтер из-за автоматизации процессов

Многие недооценивают работу бухгалтеров и думают, что это очень просто. Но, как показывает практика, программы тоже ошибаются и за ними нужно перепроверять.

Особенно, если это крупное производство или компания со множеством подразделений. Конечно, программы помогают автоматизировать процесс учета, но пока ещё нужен в этом деле человек.

Да и вообще, бухгалтерию или хотя бы её основы полезно знать каждому, ведь когда приходит пора начать своё дело, то финансовая грамотность и знание налогов очень нужны.

Про то, что можно посоветовать бухгалтерам

Боитесь сделать шаг в пропасть и бросить учет? Я считаю, что поменять профессию можно в любом возрасте.

Но есть одно условие: нужно знать, что новая профессия — это то, чем хочется заниматься. Это не может быть побег от рутины.

Для меня стало понятным, что создание сайтов — это моё, когда поняла, что я не устаю, когда этим занимаюсь. Что могу сидеть допоздна и хватает энергии, появляются новые идеи, вдохновение, я ищу новые проекты. Ради этого стоит поменять профессию, начать всё заново.

Я считаю, пробовать стоит. А вдруг в вас спит не открытый талант? Можно ходить на работу, как на каторгу, выполнять её, как робот, а можно делать любимую работу и радоваться результатам.