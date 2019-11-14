Бухгалтерам, которых задолбали налоговики и отчетность. В какую профессию уйти?

Слухи, что профессия бухгалтера скоро вымрет, как бурлаки или шорники, растут быстрее, чем налоги. Единственный логичный выход — эволюционировать. Уже сегодня начать отращивать себе дополнительные навыки, чтобы уверенно плавать в завтрашнем рынке труда там, где вода почище и еды побольше.

Должно быть очевидно, что на таланты и опыт все бухгалтеры разные. Оля всегда стремилась к творчеству, а Алёна к управлению людьми. Таня — интроверт и обожает работать в тишине, одиночестве и любимом пледе, а Лёша не может жить без выходов в офисный свет и общения. Но подобрать себе по душе и предрасположенности новую во всех смыслах работу сможет каждый.

Современные профессии с непереводимыми на русский язык названиями вроде Project Manager, Frontend-разработчик, Fullstack-дизайнер в реальной жизни не требуют сверхестественных способностей. Они намного ближе к старым и привычным, чем кажется.

Для бухгалтеров не совсем старой закалки или смельчакам, которые не боятся познать смысл слов «диджитал», «бизнес интеллигентс», «комьюнити», «веб-аналитика», «SMM», «дашборд», «интерфейс» и подобных мы подготовили статью, в каких набирающих популярность вакансиях бухгалтерский опыт будет востребован, и каким направлениям будет выучиться легче, а каким труднее.

А зачем, спросите вы? А вы почитайте статьи про субсидиарку и по уголовные дела на бухгалтеров. Сразу половина вопросов, что это мы к вам пристали, пропадёт.

Итак, разделим новомодные профессии на две категории: на те, что уже привычны уху, и на те, даже от названия которых становится страшно. Правда, с «Нетологией» ничего не страшно...

Самые близкие бухгалтеру по менталитету новые профессии

Информации в мире стало слишком много, а бухгалтеры — это чемпионы по поиску нужной строки в простынях таблиц. Поэтому перейти в сферу аналитики и работы с большими данными (Big data) будет вполне комфортно. Так что, ближайшие профессии для бухгалтеров — это:

1. Аналитик данных или Аналитик BI (Business intelligence — компьютерные методы и инструменты перевода сложной аналитической информации в пригодную для бизнес-анализа форму и средства для работы с ней).Компетенции: собирать и обрабатывать запросы на аналитику, предоставлять метрики в понятном виде, определять точку приложения усилий, использовать в работе актуальные инструменты анализа. То есть, фактически, аналитик — это переводчик с языка цифр на человеческий. Бухгалтера этим не напугать. Еще нужно объединять внешние данные из рынка, на котором работает компания с внутренними финансовыми и производственными.

~140 000 рублей средняя зарплата аналитика BI в Московском регионе (по данным hh.ru).

2. Интернет-маркетологи, которые также занимаются исследованиями рынков и конкурентов, разработкой рекламных стратегий, управлением проектами и подрядчиками, лидогенерацией. И прогнозированием бюджетов и аналитикой — что каждому бухгалтеру знакомо.

Средняя зарплата интернет-маркетолога на junior-уровне (по данным hh.ru) ~ 70 000 руб., больше 1000 открытых вакансий.

3. Веб-аналитик оптимизирует бизнес в интернете за счёт повышения эффективности трафика и удобства интерфейса сайта. Умеет корректно и детально отслеживать и анализировать данные, работать с системами веб-аналитики и визуализации. Звучит сложно, но это всё та же работа с данными, цифрами и кнопочками программ.

~1600 вакансий для веб-аналитиков по России появляется ежемесячно (по данным hh.ru), средняя зарплата 80 000-100 000 руб.

Бухгалтер, особенно, если он еще и кассир, — главный человек в фирме по работе с деньгами. Кому, если не бухгалтеру, доверить составление сметы и отчётов, сокращение расходов, ведение документации? Эти навыки будут очень оценены в следующих направлениях:

4. SMM-менеджеры. Нужно еще разбираться в рекламе и продвижении, работать с блогерами, комьюнити (сообщество людей со схожими интересами, общающимися между собой) приводить трафик на проект, ставить задачи подрядчикам-производителям контента. Признаем, что сегодня даже фермеры и священники сидят в соцсетях и знают, что такое блогеры и комьюнити — полдела сделано.

~1300 вакансий для SMM-менеджера появляется каждый месяц (по данным hh.ru).

Зарплаты — от 30 000 руб. для начинающих, 200 000 руб. — для опытных специалистов.

5. Бюджетирование — один из пяти главных навыков и для должности Product manager. Выстраивать общение внутри команды и с внешним миром тоже не проблема, особенно для главбухов. Осталось научиться создавать, развивать и определять, каким будет продукт, как его масштабировать. Ну и понимать клиента — как бухгалтер понимает собственного директора.

Сегодня на hh.ru размещено 1310 вакансий для product-менеджеров, 130 000 средняя зарплата продакта — по результатам исследования hh.ru.

Самые пугающие бухгалтера профессии

Профессии типа дизайнера, геймдизайнера, веб-разработчика бухгалтеру освоить будет чуть труднее из-за меньшего пересечения компетенций. Но если всё равно планируете переучиваться и менять сферу деятельности, то почему бы не рискнуть и не заняться тем, чем вы занимались в самых отчаянных мечтах. На обучение по 2-3 занятия в неделю понадобится полгода-год. Сначала кажется много, но в масштабе жизни до пенсии — это ничто. А профит вроде бОльшего в разы заработка и востребованности должен снять все сомнения.

1. Если вы никогда не зовете программиста, а самостоятельно легко ориентируетесь в бухгалтерских программах, а постоянная работа за компьютером, требующая долгой концентрации внимания и способностей к чтению цифр, не страшна, то вы справитесь и с профессией Веб-разработчика (web-developer).

2 052 вакансии для веб-разработчиков на hh.ru, 110 000 средняя зарплата веб-разработчика (по данным hh.ru).

2. Веб-дизайнерыдолжны обладать фантазией и творческой извилиной. Но, в большей степени, это та же работа с текстом, цифрами, строками. Только предмет не деньги, а программный код. Потребуются теоретические знания, приёмы и принципы дизайна интерфейсов, необходимые для создания сайтов, и нужно будет научиться работе в графических редакторах, созданию 3D-графики, эффектов, анимации.

70 000 − 140 000 средняя зарплата веб-дизайнера и 093 вакансии (по данным hh.ru).

3. Frontend-разработчик. Верстать сайты и приложения для всех типов устройств кажется запредельным по сложности занятием. Но это не сложнее, чем разбираться в законах, противоречащим логике и здравому смыслу, требованиях налоговой и составлению бухгалтерской документации.

Frontend-разработчики в дефиците — только на hh.ru прямо сейчас размещено 4 000 вакансий для разработчиков. Уровень зарплат сильно выше среднего — в среднем 85 тыс. руб. для специалистов уровня junior — связан с большим спросом.

Качества и навыки, которые уже есть у бухгалтеров, ключевые и для большинства новых профессий:

— аналитический склад ума,

— способность часами сидеть за компьютером,

— работать с огромными массивами информации, базами данных, программами,

— сопоставление цифр;

и умения:

— видеть и выделять главное,

— грамотно составлять отчеты,

— укладываться в дедлайны,

— понимать начальников или клиентов,

— уметь доступно объяснять сложную информацию.

Аналитики данных, интернет-маркетологи, дизайнеры, веб-разработчики, разработчики игр, руководители проектов — это уже обыденные профессии для российского рынка труда. Для большинства работников этих сфер фразы типа «федеральный закон», «ОСНО», «ЕНВД», «солидарка» и «первичка» звучат как ругательства и вызывают закатывание глаз. Но нам они привычные и родные.