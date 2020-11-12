Бухгалтер на фрилансе: как искать клиентов и продвигать себя

Не секрет, что в нише бухгалтерских услуг работает уже большое количество фрилансеров. Но клиентов-то ещё больше. У начинающего специалиста всегда появляется вопрос — как грамотно представить себя и привлечь клиентов, как понять, кто твой клиент и как его поймать? В этом поможет сегодняшний материал.

Эта статья будет полезна и бухгалтерам, ушедшим на фриланс с готовой базой клиентов. Потому что в ней мы расскажем про то, как создавать и развивать личный бренд, какие маркетинговые инструменты будут полезны всем, а также, когда пора создавать свою страницу-визитку.

Самоопределение в бухгалтерской нише

Всегда следует начинать с себя, потому что без верной оценки своих возможностей можно проработать впустую. Составьте первоначальное резюме про себя. Какие навыки и опыт у вас есть, в каких программах вы уверенно работаете и какие услуги можете оказывать.

Теперь давайте посмотрим на конкурентов

Мы советуем проанализировать рынок: кто что делает из бухгалтеров-фрилансеров. Пересмотрите все известные вам биржи фриланса и бухуслуг. Обращайте внимание на карточки исполнителей, как люди описывают свои услуги и себя. Сравните со собственным резюме, может быть вы что-то забыли упомянуть или посчитали это пустяком, а другие ставят на первое место.

Анализ предложений поможет понять, сколько в среднем берут конкуренты за оказанные услуги, и сколько могут стоить ваши.

Таким образом, вы определитесь со спектром услуг, которые готовы оказывать. Записав собственный список, вы обозначите свои основные УТП (уникальные торговые предложения) для клиентов. Это может быть какая-то уникальная и редкая услуга или, например:

сравнительно низкая цена;

мгновенная реакция на заказ и скорость работы с запросами;

широкий спектр услуг, начиная от регистрации бизнеса и заканчивая ликвидацией;

возможность выехать на встречу лично и в любой день.

Исходя из своих способностей и специализации, стоит подходить к определению целевой аудитории и поиску клиента. Простыми словами, профи в декларациях по возврату НДФЛ для физических лиц может не потянуть декларации по возмещению НДС из бюджета для юридических лиц. Когда узнаете, кто вы и кто ваш клиент, смело переходите к следующему шагу.

Поиск будущих клиентов

Когда специалист выходит на рынок фриланса, поиск будущих клиентов выглядит самой сложной частью. Конечно, есть те, у кого уже имеются связи в компаниях, с которыми можно начать работать, но если это не про вас — поле интернета кажется достаточно огромным, чтобы найти хотя бы 5 первых клиентов.

Наименее трудозатратный поиск — это биржи фриланса, баз вакансий и каталогов услуг. Их подробный перечень мы публиковали в первой статье из серии полезных материалов для фрилансера-бухгалтера.

Плюс таких бирж в том, что там сидит огромное количество потенциальных клиентов, но из этого вытекает и минус — фрилансеров там не меньше. И каждый из них готов снижать цену до минимума, быть быстрее вас, убедительнее.

На биржах из-за неопытности пробиться новичку довольно трудно, но попробовать мы все равно советуем.

Зачем и как строить личный бренд

Знаете же, что первое впечатление очень важно. Здесь тот же принцип. Личный бренд — это то, как вас видят потенциальные клиенты, как вы им доносите свою ценность, с помощью каких инструментов. Вы можете подумать, что развивать свой бренд должны либо крупные блогеры, либо компании. Но это не так.

Зная и применяя основные принципы построения бренда, вы сможете быть гораздо заметнее на рынке фриланса.

Представьте, что потенциальный клиент просматривает страницы разных бухгалтеров-фрилансеров. Все страницы похожи: Я — Мария, помогу вам держать бухгалтерию в порядке. Но затем он находит вашу страницу, на которой сразу же выделяется блок, чем вы уникальны, рядом прописаны услуги, а дальше красиво оформленные отзывы других клиентов. Вас точно запомнят и выделят из общей массы.

Личный бренд — это не про конкретную платформу для продвижения, а про общее позиционирование. Начинающему бухгалтеру-фрилансеру может быть сложно самостоятельно разобраться во всех принципах. Но этому можно научиться.

Привлечение клиентов

На первых порах используйте 2-3 канала для привлечения клиентов. Так вы сконцентрируете свою энергию, и быстрее исключите непопулярные источники, а также вычислите доходные. К тому же на небольшом количестве платформ проще собирать статистику и тестировать инструменты привлечения клиентов.

Хорошо обдумайте, где обитают ваши клиенты? Отсюда следует, с помощью каких инструментов вы будете продвигать себя как эксперта.

Инстаграм — популярный канал продвижения в социальных сетях

Что такое Instagram, вам объяснять не нужно, но вот как он поможет бухгалтеру-фрилансеру заработать, мы расскажем.

Сегодня Instagram — это отличный инструмент для продвижения себя на рынке услуг. Вы можете создать бизнес-аккаунт и прописать в профиле информацию о себе. Помимо того, чтобы использовать соцсеть в качестве каталога услуг, можно делиться с потенциальными клиентами полезным контентом, рассказывать про свою нишу и успешные кейсы.

Функционал Instagram расширяется постоянно, позволяет настраивать рекламу, отслеживать жизнедеятельность конкурентов, анализировать статистику и сосредоточить свои усилия только на целевой аудитории.

Чтобы узнать более детально, как сделать свою страницу в Instagram эффективной и интересной, 25 ноября предлагаем посмотреть бесплатную лекцию о создании и ведении аккаунтаот эксперта.

А если вы готовы изучить весь спектр инструментов продвижения в Instagram и прямо в процессе обучения создавать свою страницу при поддержке менторов, есть специальный курс по продвижению в Instagram. До 30 ноября на него действует специальная скидка.

Создание своей странице на Тильда

Продвижения в одном Instagram может не хватать. И если вы хотите охватить разные способы продвижения себя, как эксперта в сети, предлагаем подумать о собственном простом сайте.

Страница на Tilda — это не просто красивая обложка, лендинг пейдж или старший брат социальных сетей. Наличие сайта говорит о вашем статусе и профессиональном подходе. И не думайте, что создать свой сайт сложнее, чем подготовить годовую отчетность.

Интернет-страница будет не только вас продавать, но и поможет организовать работу с клиентами. Там можно подключить форму для сбора заявок и настроить приём платежей от клиентов.

Качественно сделанный сайт будет служить вам долго и верно. На него будут переходить клиенты со всех каналов продвижения. Благодаря собранной статистике, вы сможете эффективно настраивать рекламные кампании. Ну а дальше, только успевайте обрабатывать заявки.

Tilda является самым простым редактором, для работы в котором вам не нужен ни дизайнер, ни программист. Понять принципы работы в Тильде сможет любой начинающий фрилансер. А пройти обучение по работе в Tilda можно на бесплатном интенсиве.

Репутация дороже денег

Начинайте создавать положительную репутацию, в основе которой лежат отзывы от реальных клиентов. Не стесняйтесь просить клиента оставить отзыв после оказания услуги. Публикуйте дипломы, сертификаты, кейсы, вступайте в профессиональные сообщества. Всё это улучшит ваш рейтинг по сравнению с другими фрилансерами и повысит степень доверия у новых клиентов.

Уделяйте больше времени и внимания маркетингу при раскрутке бухгалтерских услуг. Успех будет зависеть от правильно выбранной стратегии, верно определенной ЦА и качества вашей упаковки. На упаковку бизнес-услуг влияет качество ведения социальных сетей и разработка сайта.

Используйте и применяйте на практике советы и ждите продолжения полезных статей для развития бухгалтера-фрилансера.

Поделитесь с нами в комментариях — как лично вам удалось привлечь клиентов и найти собственную целевую аудиторию?

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