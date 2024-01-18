Как главному бухгалтеру выйти за рамки рядового специалиста: 10 навыков руководителя  

Главный бухгалтер не только считает деньги и сводит дебет с кредитом, но и принимает решения, дает советы собственникам и берет на себя ответственность наравне с руководством. Чтобы стать крутым главбухом, нужно обладать навыками хорошего управленца. Рассказываем подробнее, какими.

Почему главному бухгалтеру нужны навыки руководителя

Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании, который отвечает за финансовые процессы. Безусловно, он должен быть профессионалом своего дела. Но одного профессионализма недостаточно.

В подчинении главбуха находится целый отдел, работу которого нужно организовывать. Руководящая позиция требует умения принимать решения, управлять людьми и взаимодействовать с другими отделами.

Для эффективной работы главному бухгалтеру нужно развивать в себе управленческие качества. Выделили 10 soft skills — гибких навыков, которые помогут главному бухгалтеру стать хорошим руководителем.

1. Умение подбирать специалистов

От того, какой коллектив сложится вокруг главного бухгалтера, зависит и работа всего отдела. Навыки, опыт и компетенции подобранных сотрудников влияют на конечный результат: отчетность и все документы в основном подписывает главбух, а формируют — сотрудники.

Если вы подберете классную команду профессионалов, которые готовы прийти на помощь и поддерживать друг друга, то работа будет слаженной, а если нет, то велик риск ошибок, штрафов и недопониманий.

2. Умение мотивировать команду

Все знают, что в отчетные периоды у бухгалтеров начинается стресс, паника или, наоборот, апатия и нежелание что-то делать. Главный бухгалтер должен уметь мотивировать свою команду и настраивать ее на продуктивную работу, чтобы не допустить неприятных ситуаций и рисков.

3. Умение делегировать полномочия

Хороший главный бухгалтер когда-то был просто хорошим бухгалтером, знает свою работу и может выполнить любую задачу: и накладную выписать, и авансовый отчет принять, и платежку сделать.

Важный вопрос — зачем? Что тогда будет делать ваш бухгалтер, прямая обязанность которого — принимать авансовые отчеты?

Умение грамотно делегировать полномочия — важный навык руководителя и главного бухгалтера, в том числе.

4. Стрессоустойчивость

Главный бухгалтер — ответственная должность: он отвечает за все финансовые операции, в том числе и перед контролирующими органами. Ошибки или упущения в этих процессах могут привести к серьезным финансовым последствиям для компании: штрафам, судебным искам и даже банкротству.

Иной раз и своему руководству приходится по несколько раз объяснять разницу между прибылью и выручкой и отвечать на вопрос, почему прибыли нет, а выручка есть, и куда в итоге делись деньги.

Так что главному бухгалтеру нужно обладать высокой стрессоустойчивостью, чтобы все эти факторы не привели к быстрому выгоранию.

5. Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект помогает главному бухгалтеру понимать эмоции других людей и реагировать на них адекватно. Это способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы и повышает эффективность работы команды.

Кроме того, главбух постоянно общается с собственниками, с руководителями отделов, с руководителями контрагентов, с контролирующими органами и многими другими. Развитый эмоциональный интеллект помогает ему успешно вести переговоры и разрешать даже сложные ситуации.

Развитие soft skills ускоряет карьерный рост специалиста и руководителя. С помощью курса «Soft-skills: ключевые навыки руководителя» вы научитесь достигать целей, правильно ставить задачи подчиненным, сохранять баланс между работой руководителя и дружбой с другими сотрудниками и наладите тайм-менеджмент. Записаться на курс

6. Умение работать в режиме многозадачности

Еще вчера нужно было сдать отчет, форму которого утвердили сегодня, а руководитель будет завтра. Казалось бы, задача невыполнимая, но только не для главного бухгалтера, который привык работать в системе многозадачности и легко справляется со всеми возложенными обязанностями.

Связан с многозадачностью навык тайм-менеджмента. Главный бухгалтер отвечает за множество задач и проектов, поэтому способность управлять своим временем и планировать работу очень важна для него, как и для любого другого руководителя.

7. Адаптивность

Налоговики не любят сидеть на месте и постоянно вносят какие-то изменения в налоговое законодательство. Мир бизнеса тоже постоянно меняется, руководство может принять быстрое необдуманное решение, разгребать последствия которого приходится бухгалтерии.

Умение адаптироваться к текущей ситуации и быть открытым к новым идеям — отличный навык, который пригодится главбуху.

8. Решительность

Как и другой управленец, бухгалтер принимает решения по вопросам, которые входят в поле его компетенций. Кроме того, ему нужно быть готовым нести ответственность за их последствия. И чем быстрее и решительнее будет главный бухгалтер, тем понятнее будут его решения и выше скорость их исполнения.

9. Организованность

Что уж тут сказать, от того, насколько организован главный бухгалтер, зависит и то, как будет работать весь отдел. Если главбух в вечном хаосе и не может навести порядок в своих делах, то аналогичная атмосфера будет царить и в бухгалтерии. Если же ситуация противоположная, значит, везде будет порядок.

10. Аналитическое мышление

Руководителю и в том числе главному бухгалтеру аналитические навыки нужны для того, чтобы принимать обоснованные решения на основе анализа данных.

Аналитические навыки помогают понять, какие процессы в компании работают эффективно, а какие требуют улучшения, какие затраты можно сократить без ущерба для компании и так далее.

Кроме того, аналитические навыки позволяют руководителю увидеть общую картину и оценить, как его решения влияют на результаты работы всей компании.

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