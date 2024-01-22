Все уходят в IT. А бухгалтеру можно?

Все больше людей сегодня переобучаются и уходят в IT — тестировщиками, разработчиками, проджектами или программистами. Но как быть, если вы бухгалтер? Вам тоже можно пойти в IT? Конечно! Расскажем как.

IT сегодня — наверное, самая динамично развивающаяся отрасль. Каждый так или иначе связан с ней, если не с разработкой IT-продуктов и решений, то точно с их использованием.

Бухгалтер и айтишник — что общего

Начнем с того, что бухгалтер есть в каждой организации, это неотъемлемая часть компании, которая позволяет ей эффективно функционировать. Современные бухгалтеры ведут учет, анализируют данные и строят прогнозы. По сути, соединяют в себе несколько ролей — бухгалтера, экономиста и аналитика. А что это значит?

Бухгалтер отлично знает не только учет, но и внутренние бизнес-процессы компании, а также неплохо владеют программным обеспечением. Поэтому специалист, который обладает не только экономическими, но и техническими навыками — это просто клад для любой организации.

Если бухгалтер умеет не просто сводить дебет и кредит, а еще и анализировать финансовые данные, строить модели и даже вносить изменения в 1С «под себя», то стоит ли говорить, что оплата его труда будет выше, чем у рядового бухгалтера?

Если пока у вас есть только бухгалтерские знания — значит, нужно прокачать свои технические навыки.

Как войти в IT бухгалтеру

Все бухгалтеры, которые решатся попробовать себя в IT-сфере, должны получить новые знания, пройти профессиональную переподготовку. Но у действующих бухгалтеров есть колоссальное преимущество — они уже имеют опыт работы в 1С, понимают всю ее структуру, даже знают некоторые нюансы работы программы, о которых мало кто догадывается, а значит, могут освоить профессию «1С-программист».

Кто такой 1С-программист и что он должен знать

Почти все компании для автоматизации деятельности используют платформу «1С:Предприятие». Чтобы настроить ее именно под запросы вашей организации, нужен 1С-программист.

Конечно, набор функций разработчика зависит от его специализации. Кто-то работает с автоматизацией производства, кто-то — с конфигурациями для торговли, кто-то — с бухгалтерским и кадровым учетом.

В целом, программист 1С имеет разные обязанности в зависимости от профиля компании. Он может:

Устанавливать 1С на серверы и ПК пользователей.

Помогать компании в выборе конфигурации 1С.

Обновлять систему.

Дорабатывать ПО: создавать новые формы отчетов, настраивать новые справочники.

Подключать торговое оборудование.

Настраивать обмен данными между разными программами.

Обучать сотрудников работе с 1С.

Исправлять ошибки в программе и восстанавливать базу, если случился форс-мажор.

Очень многие, особенно небольшие компании, ценят таких сотрудников, ведь 1С-программист фактически совмещает обязанности разработчика и системного администратора.

Вот что нужно знать каждому программисту для успешной работы:

Основы программирования.

Синтаксис и семантику языка программирования 1С.

Основные объекты платформы «1С:Предприятие».

Язык запросов 1С.

Устройство типовой конфигурации 1С, а лучше нескольких — например, «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом».

Чтобы лучше понять потребности бизнеса, программистам 1C нужно знать, как происходит учет. Хорошо обладать знаниями профильного законодательства, чтобы проще было вносить дополнения в систему.

Где научиться программированию

Научиться 1С-программированию можно онлайн, ведь сегодня очень много курсов, которые предлагают возможность получить новые знания и навыки. При этом вам даже не придется выходить из дома.

Например, на курсе от Нетологии «1С-программист: расширенный курс» можно с нуля освоить востребованную профессию и научиться работать со всеми популярными инструментами «1С:EDT» и Git. Вы сможете даже создавать мобильные приложения на базе 1С.

Что вы будете уметь в результате обучения:

Создавать и дорабатывать функционал 1С.

Автоматизировать бизнес-процессы.

Интегрировать 1С и другие сервисы.

Разрабатывать мобильные приложения.

Проводить автоматизированные тестирования.

Работать с типовыми конфигурациями.

Нетология разработала платформу для смартфонов, чтобы вы могли учиться в спортзале, самолете, на даче или в поезде.

Специалисты Нетологии помогут вам с формированием резюме и трудоустройством. В процессе прохождения курса каждый студент выполняет три масштабных проекта и при выпуске имеет портфолио, которым может гордиться.

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