Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов

Каждая компания хочет получать больше прибыли и платить меньше налогов. Но чтобы сделать это законно, нужно знать, какими способами можно снизить налоговую нагрузку на бизнес.

От чего зависит сумма налогов

Начнем с того, от чего зависит сумма налогов, которую платит бизнес. Базово на нее влияют параметры:

Форма собственности бизнеса.

Выбранная система налогообложения.

Регион, где ведется предпринимательская деятельность (в некоторых регионах могут быть установлены региональные льготы, гранты для бизнеса, налоговые каникулы и т.д.).

Объем доходов и расходов компании.

Выбранный вид экономической деятельности.

Формат работы с физлицами, например, бизнес работает с самозанятыми подрядчиками или есть только штатные сотрудники.

Все эти параметры оказывают значительное влияние на размер уплачиваемых налогов. Например, если вы не позаботились о переходе на упрощенную систему налогообложения для ИП, когда регистрировали бизнес, то придется платить налоги по общей системе, да и к тому же отчитываться в разы чаще. Формат работы с физлицами влияет на сумму страховых взносов, которые будет уплачивать предприниматель.

Рассмотрим, как всего этого избежать.

Выбирайте правильную форму собственности и систему налогообложения

Если вы не планируете масштабный бизнес и вам не нужно делить прибыль с партнерами, то лучше зарегистрировать ИП. С ИП гораздо проще вывести прибыль, легче распоряжаться деньгами, к тому же у ИП больше возможностей получить специальный режим налогообложения, который не только упрощает формирование и сдачу отчетности, но и значительно снижает сумму налога к уплате.

Например, вы зарегистрировали ИП и выбрали упрощенную систему налогообложения с базой — доходы. Тогда в должны уплачивать всего 6% от ваших доходов и раз в год сдавать отчет. Если бы вы не подали заявление на УСН, то по умолчанию работали бы на общей системе налогообложения. В этом случае пришлось бы уплачивать НДС, налог на прибыль и ежеквартально сдавать отчетность.

В то время как, например, ПСН предполагает, что вместо уплаты налогов и сдачи отчетности предпринимателю нужно купить патент на свою деятельность. Патент — это фиксированная сумма, которая зависит от вида деятельности и места ведения бизнеса. К тому же патенты можно купить на несколько видов деятельности сразу.

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Снижайте НДС

Если вы работаете с НДС, то снизить налоговую нагрузку можно с помощью контроля именно этого налога.

Сократить НДС можно следующими способами:

Увеличить входящий НДС . Работайте только с компаниями, которые являются плательщиками НДС, и покупайте товары именно с этим налогом. Но в этом случае все равно важно обращать внимание на цену товаров.

Уменьшить исходящий НДС. Например, с помощью льготных ставок или освобождения от уплаты НДС. На некоторые товары установлена сниженная ставка НДС. Например, масло и хлеб облагаются по 10% ставке (ст. 164 НК). Также некоторые операции освобождены от НДС — например, оказание медицинских услуг (ст. 149 НК).

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Возьмите налоговые каникулы

В некоторых регионах есть возможность получить налоговые каникулы. В этот период у вновь зарегистрированных предпринимателей ставка по патенту или УСН будет равна 0%. Льготы действуют не для всех — нужно уточнить, обратившись к актуальной редакции региональных законов.

Также на сайте налоговой есть сервис, с помощью которого можно подобрать выгодный для бизнеса налоговый режим. Там же вы найдете сведения о налоговых каникулах в вашем регионе: на кого распространяются и для каких сфер действуют.

Реорганизуйте бизнес

Не стоит путать реорганизацию с дроблением. Дробление бизнеса незаконно и карается штрафами. А вот если вы реорганизуете свой бизнес по закону, тогда проблем не будет.

Если сказать кратко, реорганизация бизнеса — это его разделение. Например, вы понимаете, что ваша компания выходит за лимит УСН. Тогда можно разделить ее на несколько самостоятельных компаний.

Чтобы это считалось реорганизацией, а не дроблением, нужно доказать, что вы создали предприятие с деловой целью, а не только для экономии на налогах.

Поэтому реорганизацию лучше проводить с грамотными налоговыми юристами, чтобы не было рисков со стороны налоговой инспекции и обвинений в дроблении.

Используйте агентский договор в крупных сделках

Агентский договор подходит компаниям, которые являются посредниками в сделках. Использование агентского договора позволяет отразить в доходах только реальный доход компании.

Например, вы закупили товар на 400 млн руб., а продали за 550 млн руб. При использовании агентского договора вы можете отразить в своих доходах только свою комиссию в 150 млн руб. и пройти по лимитам спецрежимов.

На практике агентский договор является сложным. Налоговая очень часто проверяет сделки по таким договорам на добросовестность, поэтому лучше оформлять его с грамотными юристами.

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