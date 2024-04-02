Нетология
Выбор системы налогообложения

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов

Каждая компания хочет получать больше прибыли и платить меньше налогов. Но чтобы сделать это законно, нужно знать, какими способами можно снизить налоговую нагрузку на бизнес. 
45 13
Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

От чего зависит сумма налогов

Начнем с того, от чего зависит сумма налогов, которую платит бизнес. Базово на нее влияют параметры:

  • Форма собственности бизнеса.

  • Выбранная система налогообложения.

  • Регион, где ведется предпринимательская деятельность (в некоторых регионах могут быть установлены региональные льготы, гранты для бизнеса, налоговые каникулы и т.д.).

  • Объем доходов и расходов компании.

  • Выбранный вид экономической деятельности.

  • Формат работы с физлицами, например, бизнес работает с самозанятыми подрядчиками или есть только штатные сотрудники.

Все эти параметры оказывают значительное влияние на размер уплачиваемых налогов. Например, если вы не позаботились о переходе на упрощенную систему налогообложения для ИП, когда регистрировали бизнес, то придется платить налоги по общей системе, да и к тому же отчитываться в разы чаще. Формат работы с физлицами влияет на сумму страховых взносов, которые будет уплачивать предприниматель.

Рассмотрим, как всего этого избежать.

Выбирайте правильную форму собственности и систему налогообложения

Если вы не планируете масштабный бизнес и вам не нужно делить прибыль с партнерами, то лучше зарегистрировать ИП. С ИП гораздо проще вывести прибыль, легче распоряжаться деньгами, к тому же у ИП больше возможностей получить специальный режим налогообложения, который не только упрощает формирование и сдачу отчетности, но и значительно снижает сумму налога к уплате.

Например, вы зарегистрировали ИП и выбрали упрощенную систему налогообложения с базой — доходы. Тогда в должны уплачивать всего 6% от ваших доходов и раз в год сдавать отчет. Если бы вы не подали заявление на УСН, то по умолчанию работали бы на общей системе налогообложения. В этом случае пришлось бы уплачивать НДС, налог на прибыль и ежеквартально сдавать отчетность. 

В то время как, например, ПСН предполагает, что вместо уплаты налогов и сдачи отчетности предпринимателю нужно купить патент на свою деятельность. Патентэто фиксированная сумма, которая зависит от вида деятельности и места ведения бизнеса. К тому же патенты можно купить на несколько видов деятельности сразу. 

Грамотный бухгалтер — ценный специалист для любой компании. Он не только поможет бизнесу разобраться во всех тонкостях налогов и законодательства, но и посоветует систему налогообложения, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. 

Если вы хотите стать таким специалистом, записывайтесь на курс от Нетологии «Бухгалтер: расширенный курс». Программа обучения включает 141 час теории и 273 часа практики. Также вы в любой момент вы сможете просмотреть запись вебинаров, воркшопов и другие полезные материалы в личном кабинете.

Записаться на курс

Снижайте НДС

Если вы работаете с НДС, то снизить налоговую нагрузку можно с помощью контроля именно этого налога. 

Сократить НДС можно следующими способами:

  • Увеличить входящий НДС. Работайте только с компаниями, которые являются плательщиками НДС, и покупайте товары именно с этим налогом. Но в этом случае все равно важно обращать внимание на цену товаров.

  • Уменьшить исходящий НДС. Например, с помощью льготных ставок или освобождения от уплаты НДС. На некоторые товары установлена сниженная ставка НДС. Например, масло и хлеб облагаются по 10% ставке (ст. 164 НК). Также некоторые операции освобождены от НДС — например, оказание медицинских услуг (ст. 149 НК).

Во всех нюансах бухучета поможет разобраться «Бухгалтер: расширенный курс». Вы научитесь организовывать учет в компании «под ключ» и оптимизировать его. 

Возьмите налоговые каникулы

В некоторых регионах есть возможность получить налоговые каникулы. В этот период у вновь зарегистрированных предпринимателей ставка по патенту или УСН будет равна 0%. Льготы действуют не для всех — нужно уточнить, обратившись к актуальной редакции региональных законов. 

Также на сайте налоговой есть сервис, с помощью которого можно подобрать выгодный для бизнеса налоговый режим. Там же вы найдете сведения о налоговых каникулах в вашем регионе: на кого распространяются и для каких сфер действуют.

Реорганизуйте бизнес

Не стоит путать реорганизацию с дроблением. Дробление бизнеса незаконно и карается штрафами. А вот если вы реорганизуете свой бизнес по закону, тогда проблем не будет. 

Если сказать кратко, реорганизация бизнесаэто его разделение. Например, вы понимаете, что ваша компания выходит за лимит УСН. Тогда можно разделить ее на несколько самостоятельных компаний.

Чтобы это считалось реорганизацией, а не дроблением, нужно доказать, что вы создали предприятие с деловой целью, а не только для экономии на налогах.

Поэтому реорганизацию лучше проводить с грамотными налоговыми юристами, чтобы не было рисков со стороны налоговой инспекции и обвинений в дроблении.

Используйте агентский договор в крупных сделках

Агентский договор подходит компаниям, которые являются посредниками в сделках. Использование агентского договора позволяет отразить в доходах только реальный доход компании. 

Например, вы закупили товар на 400 млн руб., а продали за 550 млн руб. При использовании агентского договора вы можете отразить в своих доходах только свою комиссию в 150 млн руб. и пройти по лимитам спецрежимов. 

На практике агентский договор является сложным. Налоговая очень часто проверяет сделки по таким договорам на добросовестность, поэтому лучше оформлять его с грамотными юристами.

Если вы хотите научиться вести налоговый и бухгалтерский учет и оптимизировать бизнес, получить глубокие знания и стать востребованным специалистом, тогда приглашаем вас на курс от Нетологии «Бухгалтер: расширенный курс». С ним вы не только научитесь понимать бухучет, но и экономить деньги для компании. После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке и при наличии опыта сможете претендовать на позицию главного бухгалтера. 

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет

Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы

Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата

Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8Kad2B

Начать дискуссию

Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС
10

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Информационные технологии

Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей

Благодаря оперативно принятым мерам полицейскими Красноярского края свыше 2 млн рублей не попали в руки мошенников.

23
Банки

Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении

Пользователи жалуются, что в приложении Райффайзенбанка не работают денежные переводы по номеру телефона и между счетами.

34

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
37
Telega.in
Реклама

Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее

Это вы удачно зашли — тут про обновления в Telega.in рассказывают.

Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее
16
Корада
Автоматизация учета

4 признака, которые говорят, что пора автоматизировать бизнес

Чаще всего собственники и руководители замечают, когда в бизнесе что-то идет не так. Но так как они погружены в решение оперативных задач, то не сразу могут увидеть, что многие вопросы можно решить с помощью автоматизации. В итоге менеджмент борется с симптомами, а проблема остается. Разбираемся, какие признаки говорят о том, что вам пора автоматизировать бизнес.

4 признака, которые говорят, что пора автоматизировать бизнес
17

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Информационные технологии

В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта

Большинство споров связаны с использованием технологии искусственного интеллекта для взыскания долгов, с проблемами по грантам и договорам на разработку IT-продуктов на базе ИИ.

39
Разобраться в налогах
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления 

Суммы налогов, которые излишне уплачены в составе ЕНП, по сути переплата в бюджет, они образуют на ЕНС положительного сальдо. Такую переплату можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущей задолженности, которая будет сформирована. 

Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления 
61
Обзор судебной практики

Директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

Топ-менеджера структурного подразделения ГК «Росатом» заключили под стражу до 26 мая 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

80
Мошенничество

Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей

В Сочи направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве.

151
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу

Геометрическое задание на школьные знания внимательность. Бухгалтер, справишься?

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу
113
Трудовое право

Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом

Если сотрудник увольняется переводом к другому работодателю, то никаких выходных пособий и компенсаций в ТК за это не предусмотрено.

67

Разборы законов

1 226
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Как снизить неустойки и штрафы за нарушение договора. Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

В моей практике было и есть множество споров о взыскании договорных неустоек, решение по которым  принято в пользу моих доверителей.

Иллюстрация: Светлана Семина /«Клерк»
5
Фиксированные взносы ИП

😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

Взносы ИП 1% за 2024 год налог по УСН за 2024 год не уменьшают. Они пойдут на уменьшение налога только за 2025 год. Если конечно там будет, что уменьшать.

77
Валютные операции

Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Ограничения на денежные переводы за границу будут действовать еще 6 месяцев — до 30 сентября 2024 года.

45
Нетология
Выбор системы налогообложения

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов

Каждая компания хочет получать больше прибыли и платить меньше налогов. Но чтобы сделать это законно, нужно знать, какими способами можно снизить налоговую нагрузку на бизнес. 

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов
44
Маркетплейсы

ФАС требует от Ozon объяснений по введению сбора в ПВЗ

Представители рынка электронной торговли направили в ФАС жалобу на Ozon, который установил сервисные сборы для владельцев пунктов выдачи заказов.

68
ПланФикс
Автоматизация учета

Тонкое искусство управления дедлайнами

Ежедневники, блокноты, календари, заметки в телефоне, стикеры, бумажечки и даже тыльная сторона ладони… Все это — инструменты, которые многие используют для фиксирования важных событий и дат. При таком управлении дедлайнами постоянная спешка, опоздания по срокам и недовольные клиенты — неизменные компаньоны. Далее расскажем, как от них избавиться.

Тонкое искусство управления дедлайнами
58

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой

Число кредитов, процентная ставка которых привязана к ключевой, уже выросла почти до 50%. Бизнес уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку, а вместе с ней сократятся проценты по займам.

51

Интересные материалы

УСН

ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%

Срок уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2023 год – 01.07.2024. Но можно не тянуть до последнего, а оплатить уже сейчас.

112