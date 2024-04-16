Топ востребованных профессий 2024: где можно не просто работать, а зарабатывать

Многие отрасли страдают от дефицита кадров. Им требуются квалифицированные специалисты IT-сферы, инженерных специальностей, финансисты, бухгалтеры, маркетологи. Разберем, какие хорошо оплачиваемые профессии сейчас на пике популярности и где можно получить необходимые знания.

Тенденции рынка

Высокий доход — это не про длительный и тяжкий труд, это про умение подстраиваться под развивающийся мир. Для этого нужно постоянно учиться новому, черпать информацию из современных источников, посещать лекции, проходить курсы повышения квалификации или осваивать смежные профессии.

Выделим две основные тенденции рынка труда:

Цифровизация. Она прочно вошла во все сферы деятельности: в бизнес, госструктуры, производство и даже в быт. Умные машины считают, проверяют наличие брака, предупреждают об утечке дыма. Специалистам приходится получать новые знания и учиться работать в новых условиях. Автоматизация. Упрощает, ускоряет большинство рабочих процессов. Она высвобождает время специалиста для более важных задач, берет на себя самые скучные, монотонные обязанности.

Благодаря двум этим связанным процессам меняются требования к профессиям: людям нужно адаптироваться к новым условиям, приобретать навыки и знания для успешной конкуренции на рынке труда.

Кроме того, автоматизация и цифровизация создают новые профессии. Например, развитие нейросетей привело к появлению тренеров искусственного интеллекта — они обучают модели ИИ и работают с голосовыми помощниками.

Самые востребованные направления

Если выбрать работу по душе, то вы никогда не будете работать. Парадоксально, но так оно и есть. Вы будете заниматься интересным делом, гордиться результатом и получать за это деньги. Разберем, какую востребованную профессию можно получить.

Программист

Средний оклад программиста в 2024 году составляет 97 тысяч рублей, при этом цифра сильно отличается в зависимости от города работы, специализации и уровня специалиста. Еще один важный плюс профессии — возможность трудиться дистанционно, что позволяет человеку, который живет в регионе, работать на столичные компании с более высокими зарплатами.

Сфера включает несколько направлений, благодаря чему освоить профессию могут люди с разными интересами и уровнем подготовленности. Можно создавать мобильные приложения, разрабатывать игры, сложные ERP-системы и др. Несмотря на популярность профессии, рынок нуждается в разработчиках.

Востребованные направления:

1С-программирование.

Python-разработка.

Разработка на Java.

Программирование на C++.

Также популярны и смежные направления, например:

Тестирование — поиск и устранение различных ошибок и проблем в ПО.

Системное администрирование — настройка и контроль работы цифрового оборудования.

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Финансовый директор

По информации ГородРабот.ру, средняя зарплата финансового директора в России — 121 235 рублей. Сумма сильно отличается в зависимости от региона, например, в Москве такой специалист может зарабатывать 300 тысяч и больше.

Финансовый директор анализирует доходы и расходы компании, определяет дальнейшие пути развития, рассматривает и формирует инвестиционные проекты, принимает решения и управляет рисками. Главная его задача — вывести бизнес на новый уровень доходности.

Что должен уметь финансовый директор:

оптимизировать ресурсы компании;

подготавливать и контролировать финансовую отчетность;

привлекать инвестиции;

выстраивать финансовый учет;

оценивать эффективность управления доходами и расходами;

управлять стоимостью компании;

искать точки роста в существующих реалиях.

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Главный бухгалтер

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата главного бухгалтера в России в 2024 составляет 82 807 рублей. Цифра зависит от региона и компании — главный бухгалтер холдинга может рассчитывать на больший заработок, чем главбух небольшой фирмы.

Сегодня активно развивается IT-сфера. Например, главный бухгалтер IT-компании может зарабатывать 150–200 тысяч рублей.

Главный бухгалтер формирует команду, занимается кадрами, финансами, налогами компании. Работа предполагает внимательность, знание всех участков бухгалтерского и налогового учета, наличие опыта в бухгалтерии.

Что должен уметь главный бухгалтер:

организовывать работу бухгалтерии;

разрабатывать учетную политику компании и контролировать ее соблюдение;

составлять и анализировать финансовую отчетность;

разбираться в налоговом законодательстве и постоянно отслеживать изменения;

анализировать финансовую деятельность компании, выявлять и минимизировать риски;

взаимодействовать с другими подразделениями компании и внешними контролирующими органами и др.

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Директор по маркетингу

По информации ГородРабот.ру, средняя зарплата директора по маркетингу в России в 2024 году — 149 373 рубля. Хотя на hh.ru можно запросто найти зарплаты и от 250 тысяч рублей. Неудивительно: даже очень хороший продукт без продвижения может остаться незамеченным на рынке, так что грамотные маркетологи нужны любому бизнесу.

Директор по маркетингу определяет, в каком направлении будет развиваться бизнес, понимает общую картину рынка и может соотнести компанию с ней.

Что должен уметь директор по маркетингу:

разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии, которые увеличивают продажи и повышают узнаваемость бренда;

анализировать рынок, конкурентов и потребителей для определения наиболее эффективных каналов продвижения;

управлять маркетинговым бюджетом и контролировать его эффективность;

знать методики проведения маркетинговых исследований;

управлять отношениями с клиентами, устанавливать и развивать долгосрочные партнерские отношения;

организовывать работу команды маркетологов, ставить задачи и контролировать их выполнение.

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Аналитик данных

Средняя зарплата сеньор-аналитика в России достигает 170 тысяч руб. Если не уточнять специализацию, то по стране можно найти больше 40 тысяч вакансий. Такие специалисты также чаще всего работают удаленно, поэтому могут искать вакансии в любом регионе России.

Аналитик данных помогает руководству и собственникам принимать правильные решения на основе показателей и логических выводов. Например, собирает информацию о предпочтениях потенциальных клиентов, чтобы внести изменения в продукт и повысить продажи. Востребованность направления объясняется появлением новых инструментов, продуктов и услуг в различных сферах.

Аналитики данных могут работать в любой сфере: на заводах и фабриках, в банках, в ритейле, в логистике, IT-сфере и др.

Что должен уметь аналитик данных:

собирать и обрабатывать большие объемы информации;

анализировать данные и выявлять закономерности и тенденции;

создавать модели и прогнозы на основе данных;

интерпретировать результаты анализа и предоставлять рекомендации;

работать с различными инструментами: SQL, Python и другие.

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Научиться новому, расширить знания, получить практический опыт можно в удаленном формате на курсах от Нетологии. На протяжении всего периода обучения рядом с вами будет команда поддержки. Вопросы оперативно решаются в групповых чатах или тет-а-тет с преподавателем.

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