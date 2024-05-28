5 шагов: как перейти из офиса на удаленку

Офисная рутина, долгие поездки на работу и обратно, необходимость соблюдать строгий дресс-код — все это может стать причиной усталости и выгорания. Неудивительно, что все больше людей задумываются об удаленной работе. Рассмотрим пять шагов, которые помогут вам перейти из офиса на удаленку и наслаждаться преимуществами работы из дома.

Как перейти на удаленку за 5 шагов

Шаг 1. Оцените свою готовность и возможности

Прежде чем решиться на переход из офиса на удаленку, нужно проанализировать свои навыки и способности. Важно понять, насколько вы готовы к самостоятельной работе без постоянного контроля со стороны руководства.

Убедитесь, что ваша должность и обязанности позволяют работать удаленно. Некоторые виды деятельности требуют постоянного взаимодействия с коллегами, доступа к бумажным документам и т.д. В таком случае переход на удаленную работу может потребовать дополнительных усилий, времени на адаптацию и изменений в рабочих процессах.

Шаг 2. Обсудите переход на удаленку с руководством

После того как вы оценили свою готовность и возможности для работы в удаленном режиме, нужно обсудить этот вопрос с вашим руководством. Подготовьте аргументы в пользу удаленной работы, такие как повышение эффективности, снижение затрат на аренду офиса и т. д.

Предложите план перехода и адаптации, который будет учитывать интересы компании и ваши собственные потребности. Будьте готовы к компромиссам и пробному периоду, чтобы обе стороны могли оценить преимущества и недостатки удаленной работы.

Не всякое руководство согласится отпустить сотрудника работать дома — но договориться с текущим руководителем не единственный вариант. И снова многое зависит от профессии: некоторые специальности позволяют перейти на фриланс, чтобы самому выбирать проекты и заказчиков. Также можно обращать внимание на предложения удаленной работы от других компаний. Например, на hh.ru можно выбрать фильтр «График работы» — а в нем «Удаленная работа».

Шаг 3. Организуйте свое рабочее пространство

Итак, вы твердо решили перейти на удаленку. Теперь нужно организовать свое рабочее пространство:

Выделите отдельную зону для работы, где вам будет комфортно и ничто не будет отвлекать от выполнения задач.

Не экономьте на удобной мебели и необходимом оборудовании: комфортное рабочее место — залог продуктивной работы.

Обеспечьте хорошее освещение и минимизируйте отвлекающие факторы, такие как шум или беспорядок. Это поможет вам сосредоточиться на работе и повысить свою эффективность.

Шаг 4: Адаптируйте свой рабочий процесс

После того как вы организовали свое рабочее пространство, нужно установить четкий график работы. Это поможет вам эффективно использовать свое время и избежать перегрузок. Применяйте техники тайм-менеджмента, чтобы поддерживать продуктивность и не отвлекаться на посторонние дела.

При работе из дома могут возникнуть дополнительные отвлекающие факторы, поэтому важно научиться их контролировать.

Установите четкие границы между работой и личной жизнью, а также придерживайтесь своего графика, даже если у вас нет жесткого дедлайна.

Шаг 5: Поддерживайте связь и будьте на виду

После того как вы установите четкий график работы, регулярно общайтесь с коллегами и руководством. Принимайте активное участие в виртуальных встречах и обсуждениях, чтобы быть в курсе всех событий и задач. Информируйте о своих успехах и возникающих проблемах, чтобы руководство могло оценить вашу работу и при необходимости оказать поддержку.

Важно поддерживать коммуникацию с коллегами, даже если вы работаете удаленно. Это поможет вам чувствовать себя частью команды и получать необходимую поддержку и обратную связь.

Что делать, если ваша профессия не подходит для удаленной работы

Если ваша профессия не подходит для дистанционной работы, подумайте о переобучении. Курсы помогут вам освоить востребованную специальность и получить необходимые навыки для работы в удаленном формате.

Неважно, сколько вам лет — современные образовательные программы доступны всем желающим. Вы сможете выбрать направление, которое соответствует вашим интересам и способностям: IT-сфера, маркетинг, дизайн, копирайтинг или любая другая область, где можно работать удаленно.

На курсах вы получите не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут вам успешно выполнять свои обязанности на новом месте работы. Опытные преподаватели и наставники помогут вам адаптироваться к новым условиям и достичь успеха в выбранной профессии.

Расскажем о некоторых современных специальностях, которые позволяют работать удаленно и получать стабильный доход.

Аналитик данных

Аналитик данных занимается сбором, обработкой и анализом больших объемов информации. Он выявляет закономерности, делает выводы и предлагает решения на основе полученных данных. Специалисты этой профессии востребованы в различных отраслях: от IT и финансов до производства и здравоохранения. Они могут работать как в крупных компаниях, так и в стартапах.

Аналитик данных может выполнять свою работу независимо от местоположения — ему нужен только компьютер и интернет. Это позволяет ему работать из любой точки мира, где есть доступ к сети.

Освоить профессию можно на курсе Аналитик данных: расширенный курс от нетологии. Он включает 173 часа теории и 300 часов практики. После обучения вы сможете претендовать на зарплату 65–95 тысяч рублей, а в дальнейшем — на 110–169 тысяч рублей — именно столько в среднем зарабатывают аналитики после года работы.

UX-дизайнер

UX-дизайнер создает удобные и понятные интерфейсы для сайтов, приложений и других продуктов, чтобы пользователи могли легко и эффективно взаимодействовать с ними. UX-дизайнер проводит исследования аудитории, анализирует ее потребности и предпочтения, а затем разрабатывает интерфейсы, которые соответствуют им.

Многие компании, особенно в сфере IT, уже давно практикуют удаленную работу. Это значит, что у UX-дизайнера есть возможность найти подходящую вакансию без необходимости переезжать в другой город или страну.

На четырехмесячном курсе UX-дизайнер вы узнаете, как анализировать пользователей, а также разрабатывать макеты интерфейсов, которые соответствуют их потребностям. Вы получите все необходимые знания и навыки, чтобы стать востребованным UX-дизайнером и начать карьеру в этой перспективной области.

Интернет-маркетолог

Это специалист, который занимается продвижением товаров и услуг в интернете. Он разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии, чтобы привлечь потенциальных клиентов и увеличить продажи.

Интернет-маркетологи работают над созданием и оптимизацией сайтов, контекстной и таргетированной рекламой, email-маркетингом, SMM и другими каналами продвижения. Они анализируют результаты своей работы и постоянно совершенствуют свои стратегии.

На курсе Интернет-маркетолог: расширенная версия вы узнаете, как создавать эффективные маркетинговые стратегии, пройдете карьерный трек с онлайн-стажировкой и получите рекомендательное письмо, сможете автоматизировать маркетинг и подготовиться к сертификации по ВКонтакте, Яндекс Директу, Google Ads.

Курс подходит для начинающих маркетологов, менеджеров по продажам, владельцев бизнеса и всех, кто хочет освоить новую профессию или улучшить свои навыки в интернет-маркетинге. Начинающие специалисты смогут зарабатывать до 90 тысяч рублей, а интернет-маркетологи с опытом от 1 года — до 130 тысяч рублей.

Таргетолог

Таргетолог — это специалист по настройке и ведению таргетированной рекламы в социальных сетях. Он анализирует целевую аудиторию, выбирает наиболее эффективные каналы продвижения, создает рекламные кампании, направленные на привлечение потенциальных клиентов, увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда, а также отслеживает результаты своей работы.

Вся работа выполняется онлайн: настройка рекламы, анализ результатов, коммуникация с клиентами.

На курсе Таргетолог от Нетологии вы узнаете, как продвигать проекты в социальных сетях, как работать с различными рекламными инструментами, анализировать результаты и оптимизировать кампании. Программа курса разработана опытными преподавателями и экспертами в области SMM. Обучение проходит в удобном формате, что позволяет совмещать его с работой или учебой. Начинающие специалисты могут претендовать на зарплату до 50 тысяч рублей в месяц, специалисты с опытом от 1 года — уже на 95 тысяч рублей и больше.

Веб-разработчик

Веб-разработчик — это специалист, который создает и поддерживает сайты и веб-приложения. Его задача — сделать так, чтобы сайт или приложение работали быстро, надежно и удобно для пользователей.

Веб-разработчик может заниматься различными аспектами разработки, такими как:

Фронтенд-разработка — создание интерфейса сайта или приложения, который пользователи видят и с которым взаимодействуют. Frontend-разработчик отвечает за внешний вид сайта, его адаптивность и удобство использования.

Бэкенд-разработка — создание серверной части сайта или приложения, которая обеспечивает его функциональность. Backend-разработчик отвечает за обработку запросов пользователей, взаимодействие с базой данных и другими сервисами.

Фулстак-разработка — сочетание frontend- и backend-разработки. Fullstack-разработчик может создавать и поддерживать сайты и приложения от начала до конца.

Пройдите обучение по программе Веб-разработчик с нуля от Нетологии. Вас ждет: Освоение специальности с нуля: вы научитесь всему, начиная от основ HTML и CSS до продвинутых техник программирования.

Реальные проекты: закрепите навыки на практике, работая над реальными проектами и создавая портфолио.

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