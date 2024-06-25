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Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры

О чем мечтает каждый предприниматель? Сделать свой бизнес узнаваемым, найти новых клиентов и сохранить постоянных, обеспечить стабильный доход и занять лидирующие позиции. В решении этих задач поможет копирайтер: он способен увлекательно рассказать о бизнесе вне зависимости от сферы деятельности — и о цветочной студии, и о производстве стройматериалов.
Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как копирайтер может помочь бизнесу

Качественный контент — неотъемлемая составляющая любого успешного бизнес-проекта, поскольку именно благодаря постам в соцсетях, рекламным материалам и рассылкам мы узнаем о брендах и новых продуктах, акциях и изменениях.

Эксперты отмечают, что ключевой особенностью контент-маркетинга в 2024 году становится его невероятное разнообразие: среди популярных форматов — короткие тексты и лонгриды, подкасты, сториз и онлайн-ивенты, фото, прямые трансляции, игры и даже стикеры. За создание текстового контента отвечает копирайтер — специалист, который пишет тексты.

Действительно ли современный бизнес не может обойтись без копирайтера? Рассмотрим простой пример.

У Кати семейная пекарня. Она ищет клиентов через социальные сети и знакомых, размещает рекламу, но времени на регулярные публикации не хватает, а задумываться над интересной подачей материалов становится практически невозможно. В какой-то момент Катя понимает, что в условиях огромной конкуренции такой подход просто не срабатывает. Правильное решение в этой ситуации — привлечь копирайтера на аутсорсе.

Как копирайтер выстроил работу? В первую очередь, изучил контент конкурентов и провел аудит соцсетей пекарни. Затем разработал стратегию: составил план публикаций на месяц (в плане были указаны тип и объем материалов, а также порядок обновления), после чего приступил непосредственно к созданию контента. Для эффективного продвижения пекарни было решено не ограничиваться только соцсетями, а разместить экспертные материалы на сторонних площадках — в профильных изданиях и в блогах подходящей тематики.

Могла ли Катя решить эти задачи самостоятельно? Каждый тип публикаций обладает определенными особенностями, которые нужно обязательно учитывать при подготовке материала. Также важно использовать специальные инструменты, позволяющие повысить эффективность контент-маркетинга.

Именно поэтому задачи по созданию и продвижению контента правильнее делегировать специалисту: это поможет не только сэкономить время, но и достичь действительно впечатляющих результатов. Так получилось и в нашем случае.

Что входит в обязанности копирайтера

Текстовый контент отличается разнообразием, и опытный копирайтер, как правило, блестяще работает с любыми форматами. Современный копирайтинг — это не только привычные тексты, но и контент для лендинга, сценарии для видео и многое-многое другое. Немного расскажем о самых распространенных форматах:

  • SEO-тексты. Если говорить простыми словами, SEO-копирайтинг — это тексты с ключевыми словами, которые помогают поисковикам понять, что статья отвечает запросу пользователя. Часто такие тексты размещают на страницах с описанием услуг и в других разделах сайта.

  • LSI-копирайтинг. Для LSI-текста важен смысл, а не только наличие ключевых слов. Такие тексты обязательно должны давать ответ на вопрос пользователя. На сегодняшний день именно экспертный контент обладает привлекательностью для поисковых роботов.

  • Посты для социальных сетей. При создании постов для соцсетей важно ориентироваться на Tone on Voice — «голос бренда» (уникальный стиль, особенности общения с клиентами, самоощущение бренда). Посты для соцсетей чаще пишутся простым языком, который будет понятен аудитории. Не следует забывать и о визуальном оформлении публикаций.

  • Email-рассылки. Тексты для рассылок чаще всего пишутся с целью донести какую-либо информацию. При этом здесь важен креатив, так как ежедневно пользователям приходит огромное количество писем. Распространенный прием — использование событийных инфоповодов, создание интриги, которая буквально заставляет пользователя открыть рассылку.

  • Тексты для СМИ. По сути, тексты для СМИ — это пример классической статьи, которые сейчас переживают второе рождение. Многие компании активно публикуют тексты в профильных медиа. Один из главных советов при подготовке статей для СМИ — обязательно обращайте внимание на стиль текстов, которые уже были опубликованы: это поможет избежать несоответствия принятому в издании языку изложения.

  • Пресс-релиз. Рассказать журналистам и целевой аудитории о каком-либо поводе помогает специальное информационное сообщение — пресс-релиз. Еще несколько лет назад пресс-релизы чаще всего были написаны сухо и официально, но сейчас ситуация изменилась: такие сообщения пишутся живым языком и по сути превращаются в полноценные рекламные тексты.

  • Сценарии для видео. Один из самых эффективных инструментов маркетинга на сегодняшний день — видеоролики. Если говорить упрощенно, задача копирайтера состоит в том, чтобы описать действия и составить диалоги, а затем оформить сюжет и проверить хронометраж.

  • Текст для лендинга. Задача посадочной страницы — побудить пользователя совершить действие, например, купить товар или оставить заявку. При написании текстов для лендинга особое внимание уделяют заголовкам: необходимо сразу заинтересовать пользователя. Далее важно кратко рассказать о ценности предложения и создать у потенциального клиента ощущение диалога. При написании текста для лендинга используется единый стиль, который сразу же погружает пользователя в атмосферу компании.

  • Карточки товаров. Ежедневно на маркетплейсах появляются новые товары, которым необходимо качественное описание. Конечно, создание продающей карточки требует от копирайтера определенных навыков. Зато такой специалист может быть уверенным, что в ближайшее время будет обеспечен работой, так как данная ниша постоянно растет.

Еще один формат контента, востребованный у заказчиков — тексты для презентаций, создание которых традиционно считается достаточно сложным. На слайде присутствует минимум текста, при этом при просмотре презентации нужно стремиться к ощущению рассказа — с завязкой, кульминацией и развязкой. Важно следить и за объемом предложений — текстовые блоки на слайдах должны смотреться органично.

Какими навыками обладает современный копирайтер

Рынок контент-маркетинга постоянно растет, и это хорошая новость для копирайтеров: спрос на услуги будет только повышаться. Однако оставаться востребованным специалистом в современных условиях порой непросто. Постоянно появляются новые форматы, а привычные инструменты перестают работать. При этом существуют базовые навыки, без которых профессия копирайтера просто невозможна:

  • Грамотность. Часто встречающийся спор — обязательна ли для копирайтера безупречная грамотность или важнее умение написать цепляющий текст? Аргументов в пользу и той, и другой позиции немало, но мы убеждены: текст, который копирайтер отправляет заказчику, не должен содержать ошибок.

  • Фактчекинг. В текстах используется только достоверная информация — любые некорректные данные способны снизить уровень доверия читателей. Именно поэтому копирайтеру важно уметь проверять все включаемые в текст данные на достоверность и корректность.

  • Создание текстов в различных форматах. Делать акцент только на написании, например, SEO-текстов — не очень выигрышная стратегия. Умение создать и яркий пост для соцсети, и подробную инструкцию для тех, кто делает ремонт, — важный навык, который значительно расширяет возможности заработка.

  • SEO. Знание основ SEO позволяет не только написать хороший текст, но и привлечь к нему читателей. Собрать ключевые слова, грамотно использовать их в тексте, сделать перелинковку, спровоцировать читателей на комментарии — об этом копирайтер должен иметь представление.

  • Навык анализа данных. Аналитическое мышление на первый взгляд может показаться не самым главным навыком для копирайтера. В действительности создание хорошего текста без изучения большого количества информации зачастую невозможно. Причем важно проанализировать не только ту информацию, которая непосредственно относится к теме, но и изучить аудиторию и ее потребности.

И еще один значимый для копирайтера навык — креативность. Безусловно, не каждый создаваемый текст требует от копирайтера креатива, но в большинстве случаев умение нестандартно преподнести информацию будет огромным плюсом.

Как научиться копирайтингу

Вопреки распространенному мнению о том, что работать с текстами способны только люди с филологическим или журналистским образованием, стать хорошим копирайтером можно и без соответствующего диплома. Как сделать первые шаги в копирайтинге? Наиболее быстрый и эффективный способ старта в новой для себя профессии — прохождение специальных курсов.

Освоить профессию копирайтера поможет обучение Копирайтер: расширенный курс от Нетологии. Слушатели курса учатся не только писать маркетинговые и продуктовые тексты, но и работать с заказчиком, а также знакомятся с основами дизайна и редактуры. Для обучающихся предусмотрено прохождение стажировки.

Как и любая другая профессия, копирайтинг предполагает постоянное развитие необходимых в работе компетенций. И тем, кто делает только первые шаги в профессии, и более опытным специалистам не обойтись без всевозможных полезных сервисов. Среди самых востребованных — сервисы по проверке уникальности текста, а также «Главред» (поможет избавиться от языкового мусора, штампов и т.д.) и «Орфограммка» (проверит орфографию и пунктуацию).

Изучение специализированной литературы и блогов — еще одна составляющая успешной работы каждого копирайтера. Нельзя оставить без внимания книгу Л. Сарычевой и М. Ильяхова «Пиши, сокращай»: она стала настольной для многих работающих с текстами. Также сейчас в сети можно найти немало блогов, в которых опытные копирайтеры делятся секретами мастерства.

Как показывает практика, освоение профессии копирайтера — выполнимая задача даже для тех, кто ранее не занимался созданием текстового контента. Конечно, можно попытаться постичь искусство написания интересных и грамотных текстов самостоятельно, но если сделать первые шаги в профессии или выйти на новый уровень хочется как можно быстрее, на помощь придет курс от Нетологии

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