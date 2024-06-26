Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать

Как бухгалтеру пробить «потолок» в зарплате, но не переучиваться с нуля на другую специальность? Нетология предлагает широкий выбор курсов, среди которых каждый специалист найдет подходящий и сможет освоить новую профессию с учетом уже накопленных знаний и компетенций.

Как расти бухгалтеру

Рано или поздно перед каждым бухгалтером встает вопрос: «Что дальше?».

Вы работаете усердно, но кажется, что движение вверх по карьерной лестнице остановилось. Зарплата не растет, повышения не предвидится, и кажется, что вы не можете вырваться из бесконечного круга одних и тех же задач…

В финансовой сфере можно хорошо зарабатывать, но чтобы перейти на новый уровень, нужно что-то менять. Один из ключевых шагов к изменениям — повышение квалификации.

Сегодня есть много возможностей обучаться самостоятельно — книги, журналы, видео на YouTube, статьи в интернете. Но с помощью специальных курсов прийти к успеху проще.

Во-первых, программа структурирована : вы будете видеть полную картину, а не просто получать фрагментарные знания.

Во-вторых, у вас будет наставник : всегда можно задать вопрос и получить ответ от квалифицированного специалиста.

В-третьих, это комьюнити : на курсах вы найдете единомышленников, сможете обмениваться профессиональным опытом с другими специалистами.

В-четвертых, после обучения вы получите сертификат. Его можно прикрепить к резюме — это важно не только для работодателя, но придаст психологической уверенности и самому бухгалтеру.

Нетология предоставляет своим выпускникам не просто сертификат, а диплом о профпереподготовке. Он подтвердит квалификацию и поможет в трудоустройстве.

На кого пойти учиться

У Нетологии большой выбор курсов для специалистов разных уровней.

Бухгалтер: базовый курс — этот курс подойдет тем, кто хочет освоить специальность бухгалтера или чувствует, что ему не хватает базовых знаний в профессии.

Бухгалтер: расширенный курс — для тех, кто хочет углубить свои знания в области бухгалтерского, налогового учета и дорасти до позиции главного бухгалтера.

Нетология — Центр сертифицированного обучения 1С. После модуля «Ведение учета в «1С:Бухгалтерия» на курсах Бухгалтер: базовый курс и Бухгалтер: расширенный курс вы получите официальное свидетельство 1С, которое подтвердит ваши компетенции.

Финансист — у курса есть две траектории обучения:

Финансист-экономист составляет бизнес-планы и управленческие отчеты, рассчитывает юнит-экономику проекта и работает с Excel на продвинутом уровне.

Финансовый аналитик оценивает финансовое состояние компании, строит финансовые модели и принимает стратегические решения на основе данных, которые визуализирует в Power BI.

Финансовый менеджер — курс для тех, кто хочет управлять денежными потоками, анализировать данные, разрабатывать схемы привлечения капитала, грамотно распределять бюджет компании и оптимизировать расходы.

Финансовый директор — обучение подойдет тем, кто хочет работать на позиции C-Level. Вы научитесь принимать стратегические решения в бизнесе, разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты и управлять рисками.

Почему стоит выбрать Нетологию

Удобная форма обучения. Все курсы можно пройти онлайн, не выходя из дома.

Разнообразные форматы. Курсы состоят из практических занятий, вебинаров, воркшопов. Акцент — на практике.

Обучение для всех. Неважно, начинающий ли вы бухгалтер или уже опытный профессионал — в Нетологии есть полезные курсы для специалистов любого уровня подготовки. Можно улучшить свою специализацию как бухгалтера, а можно обучиться и перейти на управленческую позицию.

Все формы оплаты. Есть рассрочка, возможна оплата от юрлица.

Актуальные программы и преподаватели — практикующие эксперты.

Получите дополнительную скидку 7% на выбранный курс по промокоду FINKLERK.

Постройте карьеру с Нетологией!

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