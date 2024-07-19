10 навыков эффективного финансового директора

Финансовый директор — ключевой участник управленческой команды. Планирование финансового будущего компании, обеспечение ее стабильной работы и устойчивого развития — все эти задачи входят в зону ответственности финдира. Рассказываем, без каких навыков не обойтись финансовому лидеру бизнеса.

1. Стратегическое мышление

Способность разрабатывать и внедрять долгосрочные стратегии — ведущее направление работы финансового директора. Этот навык актуален вне зависимости от сферы деятельности компании.

Если раньше финдир преимущественно занимался сбором и анализом данных для принятия тактических решений, то в современном бизнесе акцент делается именно на развитии компании в перспективе.

Как отмечают эксперты, отсутствие стратегического мышления зачастую становится серьезным препятствием на пути к желаемой должности. Умение предугадывать долгосрочные финансовые тенденции и быстро адаптироваться к изменениям — обязательные требования.

2. Обучаемость

Способность легко усваивать знания — один из основных навыков для любого участника управленческой команды. Успешная профессиональная деятельность финансового директора в еще большей степени невозможна без высокой обучаемости и заинтересованности в развитии.

Финансовые инновации, изменения в регулировании и появление новых рисков требуют от представителей этой профессии практически непрерывного обучения. Информационный вакуум даже на протяжении нескольких месяцев сразу же отражается на уровне квалификации.

При этом базовое образование, курсы повышения квалификации и участие в тематических семинарах и конференциях — важные, но не единственные каналы получения знаний. Наряду с ними финансовый директор должен уметь самостоятельно извлекать ценные уроки из собственного профессионального опыта.

3. Сильные коммуникативные навыки

Финансовый директор — человек с хорошо развитыми коммуникативными навыками.

Умение рассказать о сложном просто

Финдир доносит сложную информацию простыми словами до собственников бизнеса, инвесторов, руководителей и сотрудников. Это невозможно без умения лаконично и четко выражать свои мысли.

Избежать недопонимания, в полной мере и без искажений сообщить свое мнение, создать атмосферу взаимоуважения и доверия — эти умения невероятны важны наряду с фундаментальными знаниями в области финансов.

Умение слушать

Эффективная коммуникация — это умение не только говорить, но и слушать. Нередко вместо того, чтобы сосредоточиться на сказанном другими, человек начинает сразу же думать над собственным ответом. Ценная информация в этом случае может быть упущена, а у собеседника сложится негативное впечатление. Сохранять внимание на протяжении всего разговора, задавать уточняющие вопросы, не игнорировать мнение собеседника — навыки, без которых не обойтись любому руководителю и финансовому директору в частности.

Эмпатия

На первый взгляд может показаться, что в такой сфере как финансы эмпатия не очень важна: ведущая роль принадлежит цифрам. В действительности, эффективная коммуникация невозможна без стремления понять эмоциональное состояние своего собеседника. Причем это касается как взаимодействия с руководителями, так и общения со своей командой.

4. Знание технологий

Вовлеченность финансового директора и в целом финансового департамента в реализацию IT-проектов становится обязательным требованием в современном бизнесе. Для этого финансовый директор должен хорошо разбираться в технологиях и сложной аналитике данных. Актуальной задачей становится также внедрение IT-возможностей в текущую деятельность: инновационные решения обеспечивают массу выгод для бизнеса.

5. Стрессоустойчивость

Бизнес практически всегда сопряжен с рисками, и возникновение сложных ситуаций — распространенное явление. Без развитой стрессоустойчивости финансовый директор оказывается неспособен принять правильное решение в критический момент.

Но есть и хорошая новость: стрессоустойчивость можно развивать. Даже если вы считаете себя вспыльчивым человеком, специальные приемы помогают контролировать эмоции и спокойно реагировать на возникающие сложности.

6. Навык формирования команды

Команда, которой можно с уверенностью делегировать выполнение даже сложных задач — еще одно условие эффективной работы. Привлечение квалифицированных специалистов, развитие их компетенций, учет карьерных планов и забота о взаимозаменяемости сотрудников входят в число обязательных навыков финдира.

Нередко руководители, делающие только первые шаги в новой должности, не считают формирование команды приоритетом. Такое решение может стать серьезной ошибкой, которая напрямую повлияет на эффективность работы финансового директора и не позволит в полной мере проявить свой профессионализм.

Нельзя забывать, что финдир — это человек, который решает глобальные задачи. С момента вступления в должность он должен ориентироваться на ключевые направления деятельности, а текущие вопросы всегда можно доверить компетентным сотрудникам.

7. Кросс-функциональность

Деятельность современного финансового директора часто выходит за рамки финансов. В зависимости от сферы бизнеса и масштабов компании она может проявляться по-разному. Финансовые директоры участвуют в реализации интересных (но не всегда связанных напрямую с финансами) проектах, решают сложные кейсы в смежных сферах и запускают новые направления и продукты.

Наряду с этим, сама должность финансового директора предполагает способность охватывать разные бизнес-процессы. Здесь важно все: и понимание, как работает компания в целом и ее отдельные подразделения, и знание о проблемах, с которыми сталкиваются представители других направлений, и множество других аспектов. Все эти сведения помогают в разработке долгосрочной стратегии развития.

8. Наличие фундаментальных финансовых знаний

Безусловно, финансовый директор ориентирован на решение стратегических задач. Он помогает бизнесу расти, делает его более устойчивым и увеличивает стоимость компании.

При этом финдир просто обязан уверенно чувствовать себя в сфере финансов и уметь применять свои знания на практике. Только навыков эффективного управления в данной области недостаточно.

Оптимальный вариант — наличие опыта работы в сфере финансового, бухгалтерского или управленческого учета.

9. Организованность

Организованность — базовый навык руководителя, и для финансового директора он также невероятно важен. Без грамотного управления ресурсами достижение высоких результатов практически невозможно. Организованность финансового директора складывается из следующих составляющих:

умение оценивать приоритетность задач;

способность грамотно распределять нагрузку;

навыки эффективного контроля выполнения задач;

фокусировка на результате, а не на процессе;

умение работать в режиме многозадачности.

Организованность — это навык, который можно развить. Расставляйте приоритеты, применяйте техники управления временем и учитесь делегировать.

10. Здоровый баланс между работой и личной жизнью

Должность финансового директора — это большой груз ответственности. Несмотря на все разговоры о важности соблюдения баланса между работой и личной жизнью на практике это удается не всегда. Высокий уровень стресса и регулярные переработки нередко становятся нормой. На первый взгляд может показаться, что они не влияют на качество и эффективность руководителя. В действительности, это не так: потеря баланса приводит к падению продуктивности и нередко становится причиной выгорания.

Какое образование необходимо финансовому директору?

Наличие базового экономического образования — обязательное условие для большинства компаний. При этом получить высшее образование со специализацией «Финансовый директор» невозможно: это не предусмотрено действующими образовательными стандартами.

Тем специалистам, которые хотят развиваться в профессии и задумываются о карьерном росте, рекомендуется пройти курсы профессиональной переподготовки. Такое обучение ориентировано на формирование компетенций для профессиональной деятельности финансового директора.

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