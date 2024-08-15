Какие обязанности и ответственность у финансового директора компании

Одно из наиболее влиятельных лиц в руководстве компании — финансовый директор. Именно он контролирует финансы и обеспечивает финансовую безопасность, создавая условия для развития бизнеса. Разбираемся, какие обязанности и какая ответственность у руководителя, который отвечает за финансовое будущее компании.

Финансовый директор: чем он отличается от главбуха

До определенного момента многие владельцы бизнеса считают, что функции финансового директора и главного бухгалтера способен выполнять один человек. Но когда бизнес начинает расти, совмещение может привести к не самым благоприятным последствиям: один сотрудник просто не способен справиться с нагрузкой, а из-за этого напрямую страдает качество работы. В результате рано или поздно обязанности главбуха и финдира все же придется разграничить.

Получить общее представление о работе этих руководителей компании помогает следующий тезис: деятельность финансового директора ориентирована в большой степени на будущее компании, а главный бухгалтер занимается текущей финансово-хозяйственной деятельностью.

В задачи главбуха не входит планирование в сфере финансов: он занимается обработкой первичной документации, а также бухгалтерской и налоговой отчетностью. В частности, сфера ответственности бухгалтера — это оплата счета, а не принятие решений о том, кому и сколько нужно заплатить.

Безусловно, рост компании сопровождается и изменениями в работе бухгалтерской службы. Если на начальном этапе может быть достаточно одного специалиста, то при масштабировании бизнеса обязательным становится наличие отдела с главным бухгалтером во главе. В обязанности главного бухгалтера входит сохранение ресурсов компании посредством своевременного учета, а также уплата всех налогов и сборов.

Зачем нужен финансовый директор

Так действительно ли финансовый директор жизненно необходим большинству компаний? Мы убеждены, что да. Именно деятельность финдира должна обеспечивать функционирование компании в перспективе.

Его задача — распланировать распределение средств таким образом, чтобы все без исключения подразделения компании имели возможность стабильно работать и одновременно стремиться к минимизации расходов.

При этом существуют «красные флаги», которые демонстрируют, что бизнесу срочно нужен финдир:

появление нерентабельных сделок;

удлинение финансового цикла;

рост неликвидных запасов;

возникновение кассовых разрывов;

рост сомнительной дебиторской задолженности.

Не обойтись без финансового директора и в случае, если планируется запуск нового проекта. Именно с его помощью разрабатывается стратегия, составляется бизнес-план и происходит взаимодействие с инвесторами и кредиторами.

Обязанности финансового директора

Разработка и реализация финансовой стратегии. В финансовой стратегии содержится план действий, реализация которого помогает обеспечить компанию деньгами. Именно финдиру предстоит анализировать данные и на их основе решать, где бизнес будет получать деньги и как их тратить. Естественно, что все действия должны быть направлены на достижение целей компании.

Контроль финансовых показателей. Финдир должен отслеживать все имеющие для бизнеса значение показатели в динамике. При выявлении важных изменений в его обязанности входит информирование собственника бизнеса и руководства.

Управление рисками. Финдир занимается всеми рисками, которые могут возникать в сфере финансов, в том числе связанными с кредитованием, инвестиционной деятельностью и вкладами. В обязанности финансового директора входит не только выявление возможных рисков, но и их оценка. Также финдир должен разработать план действий для ситуаций, когда риск реализуется.

Выстраивание системы финансовой отчетности. Финансовая отчетность помогает принимать решения собственнику бизнеса и его партнерам. Именно финансовый директор решает, какая отчетность должна быть в компании и какие данные в нее включаются.

Автоматизация бизнеса. Финансовый директор как руководитель финансового подразделения должен заниматься поиском и внедрением инструментов, которые помогут упростить работу сотрудников и сократить затраты компании. Сюда относят автоматизацию документооборота, сервисы аналитики и др.

Контроль за эффективностью инвестиций. Анализ эффективности инвестиционной деятельности компании — еще одна обязанность финдира. Если в результате оценки станет понятно, что инвестиции не приносят ожидаемую прибыль, финансовый директор рекомендует отказаться от убыточных проектов.

Обеспечение взаимодействия между подразделениями компании в сфере финансов. Финансовый директор не только руководит финансовой службой компании, но и координирует деятельность всех сотрудников по тем вопросам, которые влияют на финансовую деятельность. Также обязанностью финдира является оказание методической помощи всем сотрудникам.

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Чем не занимается финансовый директор

Некоторые собственники бизнеса полагают, что финансовый директор должен отвечать буквально за все. В действительности это не так: финдир не несет ответственность за все без исключения проблемы компании. Несмотря на то, что он участвует в работе практически каждого подразделения, за реализацию задач отделов отвечают его руководители. Таким образом, финансовый директор не обязан:

Заниматься бухгалтерской отчетностью. Сбор и сдача бухгалтерской отчетности — сфера ответственности главного бухгалтера и бухгалтерской службы компании. В обязанности финансовых директоров подготовка бухгалтерской отчетности совершенно точно не входит, хотя иногда бывают попытки возложить эту задачу на них.

Непосредственно работать над планом продаж. Ответственность за выполнение плана продаж возлагается на руководителя соответствующего отдела. Финдир, в свою очередь, может отслеживать показатели, давать рекомендации и своевременно информировать ответственных лиц о том, что каких-то целей пока не удается достичь.

Лично подготавливать финансовые отчеты. Если финансовый директор начнет заниматься рутинной работой, у него просто не будет времени на главное. Непосредственной подготовкой отчетов, как и сбором информации, занимаются сотрудники.

Какая ответственность предусмотрена для финансовых директоров компаний

Как известно, за деятельность компании несут ответственность генеральный директор и главный бухгалтер, но это вовсе не означает, что любые действия финансового директора могут остаться безнаказанными. В зависимости от того, какое нарушение совершил финдир, он может быть привлечен к следующим видам ответственности:

Дисциплинарная. Дисциплинарная ответственность наступает в случае ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей или при их неисполнении. К нарушителям работодатель может применять дисциплинарные взыскания — выговор, замечание, увольнение.

Административная. При совершении административных правонарушений финдир может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП. Основанием для привлечения к ответственности выступают нарушение законодательства о госрегистрации, непредоставление данных в контролирующие органы и другие составы. Чаще всего к правонарушителям применяются такие меры как штраф и предупреждение.

Гражданско-правовая. Наступление гражданско-правовой ответственности происходит в случае, когда финансовый директор причинил вред бизнесу из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Возникшие убытки можно взыскать, но только при выполнении следующего условия: если удастся доказать, что между действиями финансового директора и финансовыми потерями есть связь.

Уголовная. К уголовной ответственности финдиректор может быть привлечен при совершении преступления в сфере экономической деятельности. К ним относятся, в частности, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

При возникновении вопросов к деятельности финансового директора правоохранительные органы сразу начинают изучение документов, подтверждающих обязанности и полномочия финдира. К ним относятся должностная инструкция, доверенности, трудовой договор, приказы и другая документация компании.

Именно поэтому при назначении на должность нужно тщательно изучить все документы: ошибка в установлении функционала может привести к серьезным последствиям.

Результаты работы финансового директора

Обеспечение финансовой устойчивости компании.

Наличие условий для развития и масштабирования бизнеса.

Рост прибыли компании и увеличение ее собственного капитала.

Достижение плановых финансовых показателей.

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