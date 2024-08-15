Заказать рекламу Отключить рекламу
Нетология
Кадры

Какие обязанности и ответственность у финансового директора компании

Одно из наиболее влиятельных лиц в руководстве компании — финансовый директор. Именно он контролирует финансы и обеспечивает финансовую безопасность, создавая условия для развития бизнеса. Разбираемся, какие обязанности и какая ответственность у руководителя, который отвечает за финансовое будущее компании.
Какие обязанности и ответственность у финансового директора компании
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Финансовый директор: чем он отличается от главбуха

До определенного момента многие владельцы бизнеса считают, что функции финансового директора и главного бухгалтера способен выполнять один человек. Но когда бизнес начинает расти, совмещение может привести к не самым благоприятным последствиям: один сотрудник просто не способен справиться с нагрузкой, а из-за этого напрямую страдает качество работы. В результате рано или поздно обязанности главбуха и финдира все же придется разграничить.

Получить общее представление о работе этих руководителей компании помогает следующий тезис: деятельность финансового директора ориентирована в большой степени на будущее компании, а главный бухгалтер занимается текущей финансово-хозяйственной деятельностью.

В задачи главбуха не входит планирование в сфере финансов: он занимается обработкой первичной документации, а также бухгалтерской и налоговой отчетностью. В частности, сфера ответственности бухгалтера — это оплата счета, а не принятие решений о том, кому и сколько нужно заплатить.    

Безусловно, рост компании сопровождается и изменениями в работе бухгалтерской службы. Если на начальном этапе может быть достаточно одного специалиста, то при масштабировании бизнеса обязательным становится наличие отдела с главным бухгалтером во главе. В обязанности главного бухгалтера входит сохранение ресурсов компании посредством своевременного учета, а также уплата всех налогов и сборов.

Зачем нужен финансовый директор

Так действительно ли финансовый директор жизненно необходим большинству компаний? Мы убеждены, что да. Именно деятельность финдира должна обеспечивать функционирование компании в перспективе.

Его задача — распланировать распределение средств таким образом, чтобы все без исключения подразделения компании имели возможность стабильно работать и одновременно стремиться к минимизации расходов.

При этом существуют «красные флаги», которые демонстрируют, что бизнесу срочно нужен финдир:

  • появление нерентабельных сделок;

  • удлинение финансового цикла;

  • рост неликвидных запасов;

  • возникновение кассовых разрывов;

  • рост сомнительной дебиторской задолженности.

Не обойтись без финансового директора и в случае, если планируется запуск нового проекта. Именно с его помощью разрабатывается стратегия, составляется бизнес-план и происходит взаимодействие с инвесторами и кредиторами. 

Обязанности финансового директора

  • Разработка и реализация финансовой стратегии. В финансовой стратегии содержится план действий, реализация которого помогает обеспечить компанию деньгами. Именно финдиру предстоит анализировать данные и на их основе решать, где бизнес будет получать деньги и как их тратить. Естественно, что все действия должны быть направлены на достижение целей компании.

  • Контроль финансовых показателей. Финдир должен отслеживать все имеющие для бизнеса значение показатели в динамике. При выявлении важных изменений в его обязанности входит информирование собственника бизнеса и руководства. 

  • Управление рисками. Финдир занимается всеми рисками, которые могут возникать в сфере финансов, в том числе связанными с кредитованием, инвестиционной деятельностью и вкладами. В обязанности финансового директора входит не только выявление возможных рисков, но и их оценка. Также финдир должен разработать план действий для ситуаций, когда риск реализуется.

  • Выстраивание системы финансовой отчетности. Финансовая отчетность помогает принимать решения собственнику бизнеса и его партнерам. Именно финансовый директор решает, какая отчетность должна быть в компании и какие данные в нее включаются.

  • Автоматизация бизнеса. Финансовый директор как руководитель финансового подразделения должен заниматься поиском и внедрением инструментов, которые помогут упростить работу сотрудников и сократить затраты компании. Сюда относят автоматизацию документооборота, сервисы аналитики и др.

  • Контроль за эффективностью инвестиций. Анализ эффективности инвестиционной деятельности компании — еще одна обязанность финдира. Если в результате оценки станет понятно, что инвестиции не приносят ожидаемую прибыль, финансовый директор рекомендует отказаться от убыточных проектов. 

  • Обеспечение взаимодействия между подразделениями компании в сфере финансов. Финансовый директор не только руководит финансовой службой компании, но и координирует деятельность всех сотрудников по тем вопросам, которые влияют на финансовую деятельность. Также обязанностью финдира является оказание методической помощи всем сотрудникам.

Научиться анализировать отчетность и принимать решения в условиях неопределенности поможет курс Финансовый директор от Нетологии. Программа кейса предполагает выполнение 5 кейсов и итогового проекта, а также составление индивидуального карьерного трека. Благодаря ориентации на практику вы сможете сразу же после обучения приступить к поиску подходящих вакансий. 

Чем не занимается финансовый директор

Некоторые собственники бизнеса полагают, что финансовый директор должен отвечать буквально за все. В действительности это не так: финдир не несет ответственность за все без исключения проблемы компании. Несмотря на то, что он участвует в работе практически каждого подразделения, за реализацию задач отделов отвечают его руководители. Таким образом, финансовый директор не обязан:

  • Заниматься бухгалтерской отчетностью. Сбор и сдача бухгалтерской отчетности — сфера ответственности главного бухгалтера и бухгалтерской службы компании. В обязанности финансовых директоров подготовка бухгалтерской отчетности совершенно точно не входит, хотя иногда бывают попытки возложить эту задачу на них.

  • Непосредственно работать над планом продаж. Ответственность за выполнение плана продаж возлагается на руководителя соответствующего отдела. Финдир, в свою очередь, может отслеживать показатели, давать рекомендации и своевременно информировать ответственных лиц о том, что каких-то целей пока не удается достичь.

  • Лично подготавливать финансовые отчеты. Если финансовый директор начнет заниматься рутинной работой, у него просто не будет времени на главное. Непосредственной подготовкой отчетов, как и сбором информации, занимаются сотрудники. 

Какая ответственность предусмотрена для финансовых директоров компаний

Как известно, за деятельность компании несут ответственность генеральный директор и главный бухгалтер, но это вовсе не означает, что любые действия финансового директора могут остаться безнаказанными. В зависимости от того, какое нарушение совершил финдир, он может быть привлечен к следующим видам ответственности:

  • Дисциплинарная. Дисциплинарная ответственность наступает в случае ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей или при их неисполнении. К нарушителям работодатель может применять дисциплинарные взыскания — выговор, замечание, увольнение.

  • Административная. При совершении административных правонарушений финдир может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП. Основанием для привлечения к ответственности выступают нарушение законодательства о госрегистрации, непредоставление данных в контролирующие органы и другие составы. Чаще всего к правонарушителям применяются такие меры как штраф и предупреждение.

  • Гражданско-правовая. Наступление гражданско-правовой ответственности происходит в случае, когда финансовый директор причинил вред бизнесу из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Возникшие убытки можно взыскать, но только при выполнении следующего условия: если удастся доказать, что между действиями финансового директора и финансовыми потерями есть связь.

  • Уголовная. К уголовной ответственности финдиректор может быть привлечен при совершении преступления в сфере экономической деятельности. К ним относятся, в частности, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

При возникновении вопросов к деятельности финансового директора правоохранительные органы сразу начинают изучение документов, подтверждающих обязанности и полномочия финдира. К ним относятся должностная инструкция, доверенности, трудовой договор, приказы и другая документация компании.

Именно поэтому при назначении на должность нужно тщательно изучить все документы: ошибка в установлении функционала может привести к серьезным последствиям. 

Результаты работы финансового директора

  • Обеспечение финансовой устойчивости компании.

  • Наличие условий для развития и масштабирования бизнеса.

  • Рост прибыли компании и увеличение ее собственного капитала.

  • Достижение плановых финансовых показателей.

Решили освоить перспективную и востребованную профессию? Посмотреть программу обучения и записаться на курс «Финансовый директор» вы можете на официальном сайте Нетологии. Всего за 4 месяца вы освоите навыки управления финансами и анализа финансовой отчетности, научитесь разрабатывать финансовую стратегию и управлять стоимостью компании, а также сможете стать частью большого сообщества управленцев.  

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет

Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы

Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата

Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KQW9Y

Начать дискуссию