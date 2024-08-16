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Нетология
Интернет и IT

Чек-лист по информационной безопасности для малого бизнеса: как спасти данные от киберугроз

Количество кибератак неуклонно возрастает, и в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться. Статистика показывает, что под удар попадают не только крупные компании, но и малый бизнес. Разбираемся, как защититься от киберугроз даже при небольшом бюджете.
Чек-лист по информационной безопасности для малого бизнеса: как спасти данные от киберугроз
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие угрозы существуют для малого бизнеса

Недостаточная защита данных — одна из главных причин, по которой многие компании становятся жертвами киберпреступников.

Самыми простыми способами получения несанкционированного доступа к данным по-прежнему остаются приемы социальной инженерии и фишинг. Злоумышленники умело работают с персоналом, в результате чего происходят и раскрытие конфиденциальных данных, и установка нежелательного программного обеспечения.

Особое распространение эти инструменты получили из-за роста числа сотрудников, работающих дистанционно. Как показывает практика, бдительность персонала на удаленке в отношении киберугроз существенно снижается, и дистанционные сотрудники оказываются легкой мишенью для злоумышленников.

К нарушению кибербезопасности часто приводит и несвоевременное обновление программного обеспечения. Еще одно уязвимое направление — облачные сервисы. Удобство их использования привело к огромному росту популярности такого способа хранения данных, но гарантировать стопроцентную безопасность все же невозможно. Злоумышленники активно ищут проблемные места, и нередко это удается. В результате киберпреступники получают доступ к данным компании, хранящимся на облачном сервисе.

Курс Специалист по информационной безопасности поможет освоить навыки предотвращения кибератак и организации защиты компании. Учебная программа включает практические задания, моделирующие реальные рабочие ситуации. По завершении курса участники будут готовы к решению реальных задач.

Обеспечиваем кибербезопасность: чек-лист для малого бизнеса

Небольшие компании не всегда уделяют достаточно внимания защите от информационных угроз, полагая, что малый бизнес не очень интересен киберпреступникам. В действительности это не так.

Атаки на малый бизнес зачастую влекут за собой значительные финансовые потери, перерывы в работе, а иногда и юридические последствия. Очень болезненным моментом для многих компаний становится потеря доверия со стороны клиентов.

Безусловно, комплексное обеспечение кибербезопасности требует серьезных вложений, а малый бизнес не всегда готов к таким существенным расходам. Но это вовсе не означает, что небольшая компания вообще не способна защититься от киберпреступников. 

Собрали для вас рекомендации, которые помогут обеспечить информационную безопасность без огромных затрат.

  • Внедрите многофакторную систему аутентификации. Этот метод контроля доступа к данным способен усилить защиту учетных записей. Даже в случае утечки данных высока вероятность того, что злоумышленники не смогут получить доступ к информации.

  • Сформируйте политику безопасности компании. Разработка стандартов и правил в сфере информационной безопасности, которые обязательны для соблюдения всеми сотрудниками (включая работающих удаленно) помогает значительно минимизировать риски. Каждый сотрудник должен владеть навыками работы с данными, уметь безопасно управлять учетными записями, а также осознавать свою ответственность за нарушение правил.

  • Установите антифишинговые и антивирусные программы. Наличие такого программного обеспечения — еще один эффективный способ защиты компании от вредоносных программ. Не менее важно и их своевременное обновление, поскольку без актуализации злоумышленники могут быстро воспользоваться появившимися уязвимостями.

  • Организуйте обучение персонала. Тренинги по кибербезопасности – не слишком затратное мероприятие, но их эффективность трудно переоценить. Такое обучение повышает устойчивость сотрудников ко всевозможным приемам социальной инженерии, а также учит ответственному обращению с данными.

  • Определите категории информации, которые нуждаются в защите. Каждая компания работает с различной информацией, при этом не все данные представляют интерес для киберпреступников. Как правило, в специальной защите нуждаются сведения о финансах и заработной плате, о клиентах и себестоимости продукции (услуг), о предстоящих нововведениях, а также содержание договоров и данные о поставщиках.

Особое внимание — сотрудникам на удаленке

Дистанционный формат работы стал привычным для сотрудников из самых различных сфер. Но, несмотря на множество преимуществ удаленной работы, у нее есть и определенные недостатки, одним из которых является повышенный уровень уязвимости таких сотрудников для киберпреступников.

Даже далекому от информационных технологий человеку понятно, что получить доступ к личному ноутбуку гораздо легче. Не возникает проблем и со взломом домашних интернет-сетей. Возможно ли каким-то образом обезопасить бизнес, если сотрудники работают на удаленке? В первую очередь, многое здесь зависит от самих сотрудников, которые должны соблюдать простые, но действенные рекомендации:

  • при работе с электронной почтой не нужно открывать вложения из писем, отправленных с неизвестных адресов;

  • пароль на Wi-Fi должен быть сложным и надежным;

  • наличие антивирусной программы — обязательное условие.

Однако просто установки антивирусной программы недостаточно: удаленный сотрудник должен обязательно заботиться о ее регулярном обновлении. При первом же появлении сообщения о необходимости обновить антивирус, это нужно сразу же сделать: как мы уже говорили, актуальность версии напрямую влияет на эффективность защиты.

Узнать, как предотвращать кибератаки и выстраивать защиту компании, поможет курс Специалист по информационной безопасности от Нетологии. Обучение предполагает отработку полученных знаний на проектах, максимально приближенных к рабочим ситуациям. После завершения курса слушатель полностью готов к выполнению реальных задач.

Схемы кибератак постоянно усложняются, и в современных условиях бизнес просто обязан заботиться о собственной кибербезопасности. Обеспечение устойчивости всех систем невозможно без ответственного подхода к решению проблемы как со стороны собственников бизнеса, так и со стороны каждого сотрудника.

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