Чек-лист по информационной безопасности для малого бизнеса: как спасти данные от киберугроз

Количество кибератак неуклонно возрастает, и в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться. Статистика показывает, что под удар попадают не только крупные компании, но и малый бизнес. Разбираемся, как защититься от киберугроз даже при небольшом бюджете.

Какие угрозы существуют для малого бизнеса

Недостаточная защита данных — одна из главных причин, по которой многие компании становятся жертвами киберпреступников.

Самыми простыми способами получения несанкционированного доступа к данным по-прежнему остаются приемы социальной инженерии и фишинг. Злоумышленники умело работают с персоналом, в результате чего происходят и раскрытие конфиденциальных данных, и установка нежелательного программного обеспечения.

Особое распространение эти инструменты получили из-за роста числа сотрудников, работающих дистанционно. Как показывает практика, бдительность персонала на удаленке в отношении киберугроз существенно снижается, и дистанционные сотрудники оказываются легкой мишенью для злоумышленников.

К нарушению кибербезопасности часто приводит и несвоевременное обновление программного обеспечения. Еще одно уязвимое направление — облачные сервисы. Удобство их использования привело к огромному росту популярности такого способа хранения данных, но гарантировать стопроцентную безопасность все же невозможно. Злоумышленники активно ищут проблемные места, и нередко это удается. В результате киберпреступники получают доступ к данным компании, хранящимся на облачном сервисе.

Курс Специалист по информационной безопасности поможет освоить навыки предотвращения кибератак и организации защиты компании. Учебная программа включает практические задания, моделирующие реальные рабочие ситуации. По завершении курса участники будут готовы к решению реальных задач.

Обеспечиваем кибербезопасность: чек-лист для малого бизнеса

Небольшие компании не всегда уделяют достаточно внимания защите от информационных угроз, полагая, что малый бизнес не очень интересен киберпреступникам. В действительности это не так.

Атаки на малый бизнес зачастую влекут за собой значительные финансовые потери, перерывы в работе, а иногда и юридические последствия. Очень болезненным моментом для многих компаний становится потеря доверия со стороны клиентов.

Безусловно, комплексное обеспечение кибербезопасности требует серьезных вложений, а малый бизнес не всегда готов к таким существенным расходам. Но это вовсе не означает, что небольшая компания вообще не способна защититься от киберпреступников.

Собрали для вас рекомендации, которые помогут обеспечить информационную безопасность без огромных затрат.

Внедрите многофакторную систему аутентификации. Этот метод контроля доступа к данным способен усилить защиту учетных записей. Даже в случае утечки данных высока вероятность того, что злоумышленники не смогут получить доступ к информации.

Сформируйте политику безопасности компании. Разработка стандартов и правил в сфере информационной безопасности, которые обязательны для соблюдения всеми сотрудниками (включая работающих удаленно) помогает значительно минимизировать риски. Каждый сотрудник должен владеть навыками работы с данными, уметь безопасно управлять учетными записями, а также осознавать свою ответственность за нарушение правил.

Установите антифишинговые и антивирусные программы. Наличие такого программного обеспечения — еще один эффективный способ защиты компании от вредоносных программ. Не менее важно и их своевременное обновление, поскольку без актуализации злоумышленники могут быстро воспользоваться появившимися уязвимостями.

Организуйте обучение персонала. Тренинги по кибербезопасности – не слишком затратное мероприятие, но их эффективность трудно переоценить. Такое обучение повышает устойчивость сотрудников ко всевозможным приемам социальной инженерии, а также учит ответственному обращению с данными.

Определите категории информации, которые нуждаются в защите. Каждая компания работает с различной информацией, при этом не все данные представляют интерес для киберпреступников. Как правило, в специальной защите нуждаются сведения о финансах и заработной плате, о клиентах и себестоимости продукции (услуг), о предстоящих нововведениях, а также содержание договоров и данные о поставщиках.

Особое внимание — сотрудникам на удаленке

Дистанционный формат работы стал привычным для сотрудников из самых различных сфер. Но, несмотря на множество преимуществ удаленной работы, у нее есть и определенные недостатки, одним из которых является повышенный уровень уязвимости таких сотрудников для киберпреступников.

Даже далекому от информационных технологий человеку понятно, что получить доступ к личному ноутбуку гораздо легче. Не возникает проблем и со взломом домашних интернет-сетей. Возможно ли каким-то образом обезопасить бизнес, если сотрудники работают на удаленке? В первую очередь, многое здесь зависит от самих сотрудников, которые должны соблюдать простые, но действенные рекомендации:

при работе с электронной почтой не нужно открывать вложения из писем, отправленных с неизвестных адресов;

пароль на Wi-Fi должен быть сложным и надежным;

наличие антивирусной программы — обязательное условие.

Однако просто установки антивирусной программы недостаточно: удаленный сотрудник должен обязательно заботиться о ее регулярном обновлении. При первом же появлении сообщения о необходимости обновить антивирус, это нужно сразу же сделать: как мы уже говорили, актуальность версии напрямую влияет на эффективность защиты.

Узнать, как предотвращать кибератаки и выстраивать защиту компании, поможет курс Специалист по информационной безопасности от Нетологии. Обучение предполагает отработку полученных знаний на проектах, максимально приближенных к рабочим ситуациям. После завершения курса слушатель полностью готов к выполнению реальных задач.

Схемы кибератак постоянно усложняются, и в современных условиях бизнес просто обязан заботиться о собственной кибербезопасности. Обеспечение устойчивости всех систем невозможно без ответственного подхода к решению проблемы как со стороны собственников бизнеса, так и со стороны каждого сотрудника.

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