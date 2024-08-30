Смежная профессия: новая специализация без лишних затрат

Если кардинально ничего менять не хочется, то можно продолжать развиваться в смежном направлении. Что выбрать, как плавно перейти в новую специальность — ответы на эти и другие вопросы в этом материале.

Добавьте к своим умениям сопутствующие навыки, и таким образом текущая профессия трансформируется в смежную. Смежная профессия имеет с вашим профилем много схожего, но задачи и методы могут различаться. Например, рекрутер для розничной торговли может переквалифицироваться в IT-рекрутера для подбора специалистов из совершенного другой отрасли.

Переход на смежную специализацию гораздо проще, чем кардинальная смена работы. Новая профессия будет соответствовать вашему складу характера и интересам. Специалист быстрее соберет недостающие навыки и приступит к новым задачам.

Смежная профессия — это не повышение квалификации

Для углубления знаний и навыков применяют повышение квалификации. Для овладения смежной профессией понадобятся умения, которые будут дополнять уже имеющийся опыт.

Повышение квалификации — это постепенное продвижение по карьерной лестнице. Смежная профессия может открыть еще больше возможностей, если выбрать востребованную специальность.

Бухгалтер может повысить квалификацию до главного бухгалтера, а если хочет уйти в смежную профессию, то нужно подучиться на финансиста или экономиста.

Топ актуальных смежных профессий для бухгалтера, маркетолога, юриста и кадровика

Каждый может столкнуться с ощущением карьерного потолка, выгоранием или снижением дохода. Чтобы исправить положение, не всегда нужны кардинальные перемены: можно выбрать что-то подходящее из смежных профессий.

Бухгалтер

Бухгалтеру не нужно долго учиться, чтобы освоить следующие смежные профессии:

Аудитор. Опыт бухгалтерской работы вам будет «на руку», чтобы проверять работу бывших коллег. Вы становитесь финансовым «сканером», который проверяет хозяйственную деятельность компании, расчет налогов и отчетность.

Финансовый аналитик. На основании бухгалтерских операций образуются показатели, по которым можно анализировать денежные потоки, разрабатывать антикризисные сценарии, оценивать инвестиционную привлекательность организации. Кроме работы с большим массивом, данных аналитик должен уметь строить логические цепочки и составлять отчеты.

Финансовый менеджер. Если вам нравятся учет платежей и подготовка финансовой отчетности, осталось сделать полшага до смежной профессии финансового менеджера. В обязанности будет входить оценка финансового состояния компании, оптимизация расходов, минимизация рисков, увеличение прибыльности.

Освоить профессию финансового аналитика или финансового менеджера можно на курсах Нетологии. За полгода вы приобретете нужные знания и навыки, а по окончании обучения получите диплом о профессиональной переподготовке.

Кадровик

Кадровому специалисту можно рассмотреть следующие смежные специальности:

Рекрутер или менеджер по подбору персонала. Вам предстоит собирать информацию о потребности компании в кадрах, анализировать рынок труда, искать и приглашать на собеседование новых кандидатов. Дополнительно нужно освоить современные методики профессионального и психологического тестирования.

IT-рекрутер. Он понимает специфику IT-сегмента: специфический сленг, особенности характера и условия удаленной работы. Формирует правильный оффер, работает с возражениями и готовит контрпредложение в случае отказа.

На курсе HR-менеджер вы с нуля освоите перспективную профессию и сможете работать в любом направлении HR: рекрутменте, адаптации, HR-бренде и т. д. Соберете портфолио и сможете начать работать уже через 4 месяца обучения.

Юрист

Юристы — это специалисты, которые могут работать в различных сферах:

Брокер по недвижимости. Вы являетесь своего рода арбитром при совершении сделок с недвижимостью. Вам придется общаться с людьми, тщательно проверять и составлять договоры, управлять разными проектами, вести переговоры.

Инвестиционно-банковские услуги. Не боитесь высоких нагрузок и плотной конкуренции, то готовьтесь к хорошему заработку. Вам придется консультировать и участвовать в переговорах, изучить финансовые и инвестиционные термины и инструменты, исследовать и анализировать рынки.

Контрактный менеджер — управляет контрактом на протяжении всего его жизненного цикла. Юридические знания потребуются на всех этапах сделки.

IT-юрист. Это перспективная специализация на стыке IT и права. Специалист автоматизирует юридические бизнес-процессы и управляет внедрением LegalTech-решений. LegalTech-юрист оптимизирует работу и приносит выгоду бизнесу. Например, ускоряет время согласования договора с 15 дней до 2 часов. Получить такую специализацию вы сможете в онлайн-магистратуре Нетологии.

Маркетолог

Маркетолог владеет широким арсеналом инструментов для продвижения компании. Использовать их можно на других смежных специальностях:

Бренд-менеджер. Это специалист, который отвечает за формирование и продвижение имиджа продукта или компании на рынке. Он разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии, чтобы укрепить позиционирование бренда и увеличить его узнаваемость среди целевой аудитории.

Трафик-менеджер. Цель этого специалиста — запуск рекламных кампаний в рамках бюджета с целью привлечения новых клиентов. Для достижения этой цели потребуется применять уже имеющиеся навыки: анализировать целевую аудиторию, мониторить эффективность кампаний и распределять бюджет между различными каналами и объявлениями.

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Как поменять свою профессию на смежную

Прежде всего, нужно определиться с выбором: изучить востребованные вакансии, оценить свои возможности и проконсультироваться с представителями профессии. Для быстрой адаптации на новом месте потребуется дополнительное обучение:

Самообучение. Вы можете самостоятельно изучать материал, используя доступную литературу, информацию и видеоуроки. Портфолио и кейсы можно собрать на текущем рабочем месте или на фриланс-биржах. Плюс этого подхода — он бесплатный, дает возможность учиться в своем темпе, но есть риск получить устаревшие или недостоверные знания.

Менторство. Можно поискать профессионального наставника на работе или обратиться за консультацией на тематические форумы и в сообщества. Менторство обеспечивает индивидуальный подход и доступ к опыту, но за услуги ментора со стороны придется заплатить.

Курсы. Онлайн-курсы длительностью от нескольких месяцев до пары лет дают теоретические знания и практические навыки. С помощью курсов от Нетологии вы соберете портфолио, получите помощь с трудоустройством. Вы сможете учиться в удобном темпе, опытный эксперт поддержит вас на протяжении всего обучения и даст обратную связь.

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