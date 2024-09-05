Работа на удаленке: профессии для молодых мам в декретном отпуске

Декрет — это тоже своего рода работа, которую можно совместить с освоением новой и востребованной профессии. По окончанию декретного отпуска со свежими знаниями можно будет трудоустроиться или работать на себя во фрилансе. Подобрали актуальные специальности, которыми реально можно овладеть в декрете.

Аналитик данных

Благодаря этим специалистам большие массивы информации, которые накапливает любая компания, будут собраны, структурированы, проверены на наличие ошибок и повторов.

Задача аналитика заключается еще и в анализе, формировании графиков и отчетов. На основании полученных выводов бизнес сможет оптимизировать расходы, масштабироваться или избежать кризиса.

Аналитиков данных могут позволить себе только крупные компании с соответствующим бюджетом. Зато найти работу можно в различных отраслях: IT, логистика, недвижимость, финтех. Профессия удобно адаптируется к удаленке, поэтому даже после декрета можно найти вакансии для работы из дома.

Должностные обязанности:

нужно много и часто сравнивать, чтобы определить, какой вариант выгоднее или менее затратен;

выполнять А/B-тестирование для оценки эффективности;

формировать и выгружать данные по запросу;

проводить исследования внутренних данных компании и внешних требований рынка для поиска слабых мест или точек роста;

настраивать метрики и следить за ними;

строить графики, отчеты, дашборды;

давать рекомендации по полученным отчетам.

Какие нужны знания и навыки:

понимать метрики эффективности;

знать основы математического анализа и статистики, язык программирования Python или R;

составлять SQL-запросов;

работать в программах Excel, Tableau и Power BI.

По данным сайта Работа.ру, стажер начинает получать от 25 000 руб., а эксперты с опытом зарабатывают от 110 000 руб.

Онлайн-курсы позволяют проходить обучение в своем темпе и совмещать его с декретом. На курсе Нетологии Аналитик данных вы с нуля освоите базовые инструменты для быстрого старта на позиции junior-аналитика, изучите основы статистики и научитесь работать с SQL, Python, Power BI, сможете пройти стажировку у партнера курса Reshape Analytics.

Интернет-маркетолог

Если компания не продает в интернете, то хотя бы рекламируется там, поэтому без узконаправленных маркетологов не обойтись. Особенно их ждут рекламные и маркетинговые агентства. Клиентская база, аудитория и каналы продвижения связаны с интернетом, поэтому специалисты могут комфортно работать удаленно.

Интернет-маркетолог занимается продвижением в онлайне: через сайты, поисковики, соцсети, сообщества. Чем лучше работает маркетолог, тем больше посетителей у сайта и чаще совершаются покупки.

Должностные обязанности:

изучать рынок, окружающих конкурентов и целевую аудиторию;

разрабатывать стратегию и выбирать каналы для продвижения;

запускать рекламные кампании и оценивать их эффективность;

подбирать контент, ключевые слова для SEO-оптимизации.

Какие нужны знания:

понимание метрики эффективности и использование сервисов веб-аналитики: Яндекс Метрики и Google Analytics;

настройка воронки продаж;

запуск рекламных кампании в Яндекс Директ, MyTarget, ВКонтакте;

поисковая оптимизация сайтов.

По данным ГородРабот.ру, на стажировке вы будете зарабатывать от 30 000 руб., а у специалистов с трехлетним опытом зарплата составит от 120 000 до 150 000 руб.

На курсе Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста вы получите специализацию на выбор: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах, копирайтинг, освоите веб-аналитику, чтобы стать востребованным специалистом, и сделаете сайт-портфолио с 20 кейсами и 3 стратегиями.

IT-рекрутер

Этот вид эйчаров специализируется на подборе востребованных в последние годы it-специалистов. Каждого ценного кандидата приходится заинтересовывать, подбирать «ключи» к интровертам, собирать информацию о кандидатах по соцсетям, сообществам.

IT-рекрутера можно встретить как в штате it-компании, так и в кадровом агентстве. Если понравилось работать из дома, можно продолжить на фрилансе.

Должностные обязанности:

составление портрета кандидата по запросу работодателя;

подготовка текста вакансии и размещение объявлений в различных источниках;

поиск кандидата;

проведение первичного интервью и налаживание контактов;

сопровождение кандидата по этапам собеседования и стажировки, постоянное поддержание интереса к вакансии;

адаптация нового сотрудника.

Какие нужны знания:

понимать сленг и обязанности it-специалистов;

разбираться, в чем отличительные особенности языков программирования;

знание английского;

использование различных каналов и инструментов для поиска.

Новичкам без опыта в профессии удастся заработать от 40 000 руб., а опытные хедхантеры могут получать больше 180 000 руб.

Чтобы стать IT-рекрутером, можно получить более широкую профессию HR-специалиста. На курсе HR-менеджер вы с нуля освоите перспективную профессию и сможете работать в любом направлении HR: рекрутменте, адаптации, HR-бренде, соберете портфолио и сможете начать работать уже через 4 месяца обучения.

Графический дизайнер

Современные технологии позволяют эффективно работать удаленно. Дизайнеров привлекают для создания буклетов, схем, карт, мерча, упаковки и фирменного стиля компании.

Дизайнер, подобно художнику, передает идею бренда через визуальные образы, расставляя акценты так, чтобы покупатель сразу обратил внимание на товар. Для этого он тесно сотрудничает с маркетологами, разбираясь в предпочтениях целевой аудитории.

Графический дизайнер может развиваться в одном направлении, например, в издательстве, или создавать проекты по заказу.

Должностные обязанности:

разработка и представление идей, которые эффективно передают сообщения и концепции бренда;

создание различных графических элементов, таких как логотипы, листовки, буклеты, плакаты, упаковка, презентации и рекламные материалы;

сотрудничество с маркетологами, копирайтерами, менеджерами проектов и клиентами для уточнения требований и ожиданий;

создание и поддержка визуальной идентичности бренда, разработка руководств по стилю и применение их в различных материалах;

подбор шрифтов и цветовых схем, которые соответствуют задачам проекта и привлекают целевую аудиторию;

подготовка материалов для печати.

Какие нужны знания:

школу искусств заканчивать необязательно, а вот знания графических программ понадобится: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

чувство стиля, чтобы разбираться в цветовой палитре, композиции и типографике.

Необходимые навыки:

умение творить в пределах технического задания;

коммуникабельность;

эмпатия и понимание людей;

адекватное восприятие критики.

По данным Работа.ру, начинающие дизайнеры зарабатывают от 25 000 руб., а опытные специалисты — больше 63 000 руб.

На курсе Графический дизайнер: расширенный курс вы освоите творческую профессию из мира IT, научитесь создавать фирменный стиль и визуальный контент для брендов и сможете брать заказы спустя 4 месяца обучения.

За время декрета можно отдохнуть от привычной работы, а также научиться чему-то новому, найти интересную нишу. Проанализируйте свои сильные и слабые стороны, вспомните хобби, на которые раньше не хватало времени. Так вы сможете подобрать удаленную работу, подходящую вашим интересам.

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