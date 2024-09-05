Работа на удаленке: профессии для молодых мам в декретном отпуске

Аналитик данных
Благодаря этим специалистам большие массивы информации, которые накапливает любая компания, будут собраны, структурированы, проверены на наличие ошибок и повторов.
Задача аналитика заключается еще и в анализе, формировании графиков и отчетов. На основании полученных выводов бизнес сможет оптимизировать расходы, масштабироваться или избежать кризиса.
Аналитиков данных могут позволить себе только крупные компании с соответствующим бюджетом. Зато найти работу можно в различных отраслях: IT, логистика, недвижимость, финтех. Профессия удобно адаптируется к удаленке, поэтому даже после декрета можно найти вакансии для работы из дома.
Должностные обязанности:
нужно много и часто сравнивать, чтобы определить, какой вариант выгоднее или менее затратен;
выполнять А/B-тестирование для оценки эффективности;
формировать и выгружать данные по запросу;
проводить исследования внутренних данных компании и внешних требований рынка для поиска слабых мест или точек роста;
настраивать метрики и следить за ними;
строить графики, отчеты, дашборды;
давать рекомендации по полученным отчетам.
Какие нужны знания и навыки:
понимать метрики эффективности;
знать основы математического анализа и статистики, язык программирования Python или R;
составлять SQL-запросов;
работать в программах Excel, Tableau и Power BI.
По данным сайта Работа.ру, стажер начинает получать от 25 000 руб., а эксперты с опытом зарабатывают от 110 000 руб.
Онлайн-курсы позволяют проходить обучение в своем темпе и совмещать его с декретом. На курсе Нетологии Аналитик данных вы с нуля освоите базовые инструменты для быстрого старта на позиции junior-аналитика, изучите основы статистики и научитесь работать с SQL, Python, Power BI, сможете пройти стажировку у партнера курса Reshape Analytics.
Интернет-маркетолог
Если компания не продает в интернете, то хотя бы рекламируется там, поэтому без узконаправленных маркетологов не обойтись. Особенно их ждут рекламные и маркетинговые агентства. Клиентская база, аудитория и каналы продвижения связаны с интернетом, поэтому специалисты могут комфортно работать удаленно.
Интернет-маркетолог занимается продвижением в онлайне: через сайты, поисковики, соцсети, сообщества. Чем лучше работает маркетолог, тем больше посетителей у сайта и чаще совершаются покупки.
Должностные обязанности:
изучать рынок, окружающих конкурентов и целевую аудиторию;
разрабатывать стратегию и выбирать каналы для продвижения;
запускать рекламные кампании и оценивать их эффективность;
подбирать контент, ключевые слова для SEO-оптимизации.
Какие нужны знания:
понимание метрики эффективности и использование сервисов веб-аналитики: Яндекс Метрики и Google Analytics;
настройка воронки продаж;
запуск рекламных кампании в Яндекс Директ, MyTarget, ВКонтакте;
поисковая оптимизация сайтов.
По данным ГородРабот.ру, на стажировке вы будете зарабатывать от 30 000 руб., а у специалистов с трехлетним опытом зарплата составит от 120 000 до 150 000 руб.
На курсе Интернет-маркетолог: с нуля до специалиста вы получите специализацию на выбор: таргетированная или контекстная реклама, SMM, продвижение на маркетплейсах, копирайтинг, освоите веб-аналитику, чтобы стать востребованным специалистом, и сделаете сайт-портфолио с 20 кейсами и 3 стратегиями.
IT-рекрутер
Этот вид эйчаров специализируется на подборе востребованных в последние годы it-специалистов. Каждого ценного кандидата приходится заинтересовывать, подбирать «ключи» к интровертам, собирать информацию о кандидатах по соцсетям, сообществам.
IT-рекрутера можно встретить как в штате it-компании, так и в кадровом агентстве. Если понравилось работать из дома, можно продолжить на фрилансе.
Должностные обязанности:
составление портрета кандидата по запросу работодателя;
подготовка текста вакансии и размещение объявлений в различных источниках;
поиск кандидата;
проведение первичного интервью и налаживание контактов;
сопровождение кандидата по этапам собеседования и стажировки, постоянное поддержание интереса к вакансии;
адаптация нового сотрудника.
Какие нужны знания:
понимать сленг и обязанности it-специалистов;
разбираться, в чем отличительные особенности языков программирования;
знание английского;
использование различных каналов и инструментов для поиска.
Новичкам без опыта в профессии удастся заработать от 40 000 руб., а опытные хедхантеры могут получать больше 180 000 руб.
Чтобы стать IT-рекрутером, можно получить более широкую профессию HR-специалиста. На курсе HR-менеджер вы с нуля освоите перспективную профессию и сможете работать в любом направлении HR: рекрутменте, адаптации, HR-бренде, соберете портфолио и сможете начать работать уже через 4 месяца обучения.
Графический дизайнер
Современные технологии позволяют эффективно работать удаленно. Дизайнеров привлекают для создания буклетов, схем, карт, мерча, упаковки и фирменного стиля компании.
Дизайнер, подобно художнику, передает идею бренда через визуальные образы, расставляя акценты так, чтобы покупатель сразу обратил внимание на товар. Для этого он тесно сотрудничает с маркетологами, разбираясь в предпочтениях целевой аудитории.
Графический дизайнер может развиваться в одном направлении, например, в издательстве, или создавать проекты по заказу.
Должностные обязанности:
разработка и представление идей, которые эффективно передают сообщения и концепции бренда;
создание различных графических элементов, таких как логотипы, листовки, буклеты, плакаты, упаковка, презентации и рекламные материалы;
сотрудничество с маркетологами, копирайтерами, менеджерами проектов и клиентами для уточнения требований и ожиданий;
создание и поддержка визуальной идентичности бренда, разработка руководств по стилю и применение их в различных материалах;
подбор шрифтов и цветовых схем, которые соответствуют задачам проекта и привлекают целевую аудиторию;
подготовка материалов для печати.
Какие нужны знания:
школу искусств заканчивать необязательно, а вот знания графических программ понадобится: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
чувство стиля, чтобы разбираться в цветовой палитре, композиции и типографике.
Необходимые навыки:
умение творить в пределах технического задания;
коммуникабельность;
эмпатия и понимание людей;
адекватное восприятие критики.
По данным Работа.ру, начинающие дизайнеры зарабатывают от 25 000 руб., а опытные специалисты — больше 63 000 руб.
На курсе Графический дизайнер: расширенный курс вы освоите творческую профессию из мира IT, научитесь создавать фирменный стиль и визуальный контент для брендов и сможете брать заказы спустя 4 месяца обучения.
За время декрета можно отдохнуть от привычной работы, а также научиться чему-то новому, найти интересную нишу. Проанализируйте свои сильные и слабые стороны, вспомните хобби, на которые раньше не хватало времени. Так вы сможете подобрать удаленную работу, подходящую вашим интересам.
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