О кассах простым языком. Отмена онлайн-касс в 2019 году

Много слухов и вопросов ходит вокруг темы отмены онлайн-касс в 2019 году. Давайте разберемся со всем по порядку.

Напомним, что по действующему законодательству до 01 июля 2019 года кассы должны установить: 1. Индивидуальные предприниматели на ЕНВД (вмененке), а так же организации, оказывающие услуги; 2. Индивидуальные предприниматели на ПСН (патенте), кто: занимается парикмахерским бизнесом и косметологией; ремонтирует бытовую технику и часы;

занимается автосервисом и мотосервисом;

перевозит грузы и пассажиров на машинах;

лечит животных;

проводит спортивные занятия;

перевозит грузы и пассажиров по воде;

занимается охотой;

торгует медпрепаратами или медицинскими услугами;

занимается прокатом;

торгует в магазинах площадью до 50 м? или в киосках;

кормит людей в помещениях площадью до 50 м? или без зала обслуживания;

производит молоко;

занимается рыбной ловлей;

ремонтирует компьютеры; 3. Индивидуальные предприниматели в общепите и торговле без наемных работников; 4. Индивидуальные предприниматели с вендингом без наемных сотрудников.

Что значит без наемных сотрудников? Это значит, что у вас сейчас нет и никогда не было работников. Если у вас ранее сотрудники все же были, но в силу обстоятельств вы расторгли с ними договора, необходимо уточнить в Налоговой оформлены ли вы как работодатели. В таком случае онлайн кассу вы должны были поставить еще до 01 июля 2018 года.

Еще один нюанс! Если у вас нет сотрудников, но более одной точки продаж и вы сдаете декларации с указанием нескольких торговых мест, вы должны понимать что в Налоговой единая база данных и вам, возможно, придется обосновать факт работы нескольких точек без наемных сотрудников, например при получении «возврата» за онлайн-кассу.

Теперь вернемся к вопросу об отсрочке. Все началось с предложения группы депутатов Госдумы во главе с Андреем Макаровым внести изменения в действующее законодательство. В результате был разработан законопроект №682709-7, который уже прошел первое чтение и в скоро должно состояться его очередное рассмотрение.

В этой публикации мы не будем подробно разбирать весь законопроект, а остановимся на предложенной отсрочке и тех, кого она коснется. Согласно редакции законопроекта индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары собственного производства или оказывающие услуги, могут быть освобождены от применения онлайн-кассы до 01 июля 2021 года. Это означает что если вы участвуете в цепочке реализации товара, который произведен не вами, то онлайн-касса вам понадобиться в этом году.

Наверно кто-то предположит, что есть товары, которые можно выдать за свои собственные, например платки. В таком случае нужно помнить о параллельно развивающемся проекте единой «маркировки» товаров, согласно которому все товары получат свой уникальный маркер (код отслеживания), но об этом мы поговорим в следующий раз. Так же нужно помнить о том, что «возврат» за покупку онлайн-кассы можно получить только в этом году.

Что касается услуг, то это могут быть частные мастера по пошиву одежды, парикмахеры, стилисты, маникюристы и прочие специалисты, кто работает без сотрудников.

Так же важно знать, что если вы все же решили нанять сотрудника, то должны купить и зарегистрировать онлайн-кассу в течении 30 дней.

Напомним, что законопроект находиться на стадии рассмотрения и на 06.05.2019 прошел только первое чтение, а значит его содержание может еще измениться. Для того чтобы законопроект был принят окончательно, он должен быть принят в трех чтениях, подписан Советом Федерации, Президентом и опубликован.