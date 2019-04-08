Кому упростят применение ККТ. Готов новый законопроект

Таксопарки и курьерские службы смогут использовать один удаленный кассовый аппарат на всех сотрудников. Порядок формирования чеков при зачете предоплаты изменится. Применение ККТ в сфере ЖКХ упростят.

Эти и другие изменения содержатся законопроекте № 682709-7, который внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Макаров, глава думского комитета по бюджету и налогам.

В целях снижения издержек организаций и ИП, осуществляющих такие виды деятельности, как торговля с привлечением курьеров, перевозка пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами) и оказание иных услуг, предлагается применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. При этом в таких случаях предоставляется право не печатать бумажный кассовый чек, а обеспечить возможность покупателю (клиенту) его получение через демонстрацию QR-кода.

Проектом предлагается при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предоплаты, ранее внесенной физлицами за услуги в сфере образования, охраны и ЖКХ, формирование одного кассового чека, содержащего сведения обо всех таких расчетах, совершенных в период, не превышающий календарного месяца. Также предусмотрено увеличение времени на формирование указанного кассового чека с 1 до 5 дней.

Законопроектом также предусматривается упрощение порядка применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента.

Законопроектом также предлагается продлить срок неприменения ККТ до 1 июля 2021 года для ИП, не имеющих наемных работников, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы (оказывающих услуги).

Напомним, на днях поправки в закон о ККТ, касающиеся сферы ЖКХ, внесли депутаты от «Справедливой России».