Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы

Облачная касса – это законно?
Используя облачную онлайн-кассу, продавец может продавать свои товары или услуги онлайн без физического кассового аппарата.
Требования 54-ФЗ в таком случае не нарушаются. Кассовый аппарат в облачной системе существует. Но находится он в специализированном дата-центре оператора, который предоставляет услугу облачного сервиса. И здесь кроется отличительная черта облачной кассы– она формирует электронные чеки. Выдать бумажный чек она не может. После оплаты покупки клиент получает электронный чек на e-mail или по SMS (при оплате пакета SMS-сообщений).
При этом для функционирования облачной кассы тоже нужно покупать фискальный накопитель, ведь это полноценная касса, которая соответствует всем нормам закона. А также подключиться к сервису ОФД и поставить кассу на учет в налоговой. Для того, чтобы работать с облачным сервисом необходим доступ в интернет. Вся информация о платежах хранится в облаке.
Кто может работать с облачной кассой
Работать с облачным сервисом могут интернет-магазины, онлайн-школы и прочие сферы торговли и услуг, которые принимают оплату в онлайн-формате.
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Если вы владелец онлайн-бизнеса, сервис «Облачная касса» станет для вас идеальным решением. Принимайте платежи, не нарушая закон. Сервис автоматически передаст электронные чеки в налоговую и клиентам. А если вы продаете маркированные товары, можно подключить функцию передачи данных о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК».
В случае, когда покупатель рассчитывается за товар в пункте выдачи, а также в торговой точке офлайн, облачного сервиса будет недостаточно – стационарная касса тоже будет нужна.
Облачная касса от Первого ОФД отлично подойдет для небольшого бизнеса. Например: вы преподаете онлайн-курсы, которые клиенты оплачивают на сайте, или продаете эксклюзивные изделия через соцсети.
Облачная касса от Первого ОФД это:
- Простота и удобство в подключении.
- Регистрация кассы в налоговой через Личный кабинет сервиса.
- Функция ручного пробития чека.
- Простое пополнение баланса с помощью карты или счета.
- Контроль и управление функциями кассы и сервиса ОФД в режиме одного окна. Вся информация доступна в Личном кабинете сервиса.
А еще облачный сервис станет оптимальным решением для крупных проектов с большими оборотами. Он помогает:
- Сократить количество касс до 50%.
- Сэкономить на аренде: чем больше подключенных касс, тем больше скидка.
- Сэкономить на количестве ФН.
Например, использование курьерской службой физических касс подразумевает оснащение каждого курьера фискальным регистратором с установленным в нем ФН. Облачная касса дает возможность подключить к ней несколько курьеров, соответственно и ФН потребуется всего один, а не на каждого работника.
- Избежать проблем с потерями чеков или их задвоением.
- Надежно хранить данные.
- В любой момент получить консультацию персонального менеджера.
Рассчитать стоимость облачного сервиса и всех сопутствующих услуг поможет онлайн-калькулятор.
В чем удобство сервиса
- Вам не нужно заниматься подбором и настройкой кассового оборудования, не нужно вникать тонкости. Облачная касса предоставляется пользователю в виде готового к работе интернет-сервиса. Пользователь не производит самостоятельную установку и настройку, а просто проходит процедуру регистрации.
- При выходе из строя кассового оборудования вам не придется искать мастера и тратиться на ремонт. Проблему в сжатые сроки устранят специалисты поставщика услуги. Своевременное обновление прошивки также в зоне ответственности технической службы дата-центра.
- Сервис облачной кассы обладает высокой скоростью обработки транзакций – до 1 чека в секунду. А еще в нем есть возможность ручного формирования чеков в личном кабинете.
- Возможность передачи данных о кодах маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».
- Экономия на количестве касс и фискальных накопителей. Поток транзакций между арендованными кассами распределяется равномерно. за счет чего обеспечивается непрерывность работы касс. Даже при замене фискального накопителя на одной кассе, поток транзакций распределяется на другую.
- Прием и обработка чеков в непрерывном режиме. Касса будет работать 24/7, ситуация с неработающей кассой невозможна, даже когда фискальный накопитель заполняется на 100%. О необходимости заменить фискальный накопитель клиент узнает заранее – получит уведомление об этом. После приобретения нового фискального накопителя его заменят без прерывания работы кассы. Задержки с отправкой чеков также исключены.
Хотите знать, как работает облачная касса в Первом ОФД? Смотрите наше видео: