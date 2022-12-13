Онлайн-кассы

Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы

Если вы продаете товары или услуги в удаленном формате и до сих пор используете обычные онлайн-кассы, то вы можете на порядок сократить кол-во касс, перейдя на облачные и сэкономить до 70% затрат на них. Подробнее о этом.

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Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Облачная касса – это законно?

Используя облачную онлайн-кассу, продавец может продавать свои товары или услуги онлайн без физического кассового аппарата.

Требования 54-ФЗ в таком случае не нарушаются. Кассовый аппарат в облачной системе существует. Но находится он в специализированном дата-центре оператора, который предоставляет услугу облачного сервиса. И здесь кроется отличительная черта облачной кассы– она формирует электронные чеки. Выдать бумажный чек она не может. После оплаты покупки клиент получает электронный чек на e-mail или по SMS (при оплате пакета SMS-сообщений).

При этом для функционирования облачной кассы тоже нужно покупать фискальный накопитель, ведь это полноценная касса, которая соответствует всем нормам закона. А также подключиться к сервису ОФД и поставить кассу на учет в налоговой. Для того, чтобы работать с облачным сервисом необходим доступ в интернет. Вся информация о платежах хранится в облаке.

Кто может работать с облачной кассой

Работать с облачным сервисом могут интернет-магазины, онлайн-школы и прочие сферы торговли и услуг, которые принимают оплату в онлайн-формате.

Есть вопросы по возможности использования облачных касс в вашем бизнесе? Направьте запрос на e-mail: ATushentsova@energocomm.ru, расскажем и разъясним юридические нюансы.

Если вы владелец онлайн-бизнеса, сервис «Облачная касса» станет для вас идеальным решением. Принимайте платежи, не нарушая закон. Сервис автоматически передаст электронные чеки в налоговую и клиентам. А если вы продаете маркированные товары, можно подключить функцию передачи данных о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК».

В случае, когда покупатель рассчитывается за товар в пункте выдачи, а также в торговой точке офлайн, облачного сервиса будет недостаточно – стационарная касса тоже будет нужна.

Облачная касса от Первого ОФД отлично подойдет для небольшого бизнеса. Например: вы преподаете онлайн-курсы, которые клиенты оплачивают на сайте, или продаете эксклюзивные изделия через соцсети.

Облачная касса от Первого ОФД это:

  • Простота и удобство в подключении.
  • Регистрация кассы в налоговой через Личный кабинет сервиса.
  • Функция ручного пробития чека.
  • Простое пополнение баланса с помощью карты или счета.
  • Контроль и управление функциями кассы и сервиса ОФД в режиме одного окна. Вся информация доступна в Личном кабинете сервиса.

А еще облачный сервис станет оптимальным решением для крупных проектов с большими оборотами. Он помогает:

  • Сократить количество касс до 50%.
  • Сэкономить на аренде: чем больше подключенных касс, тем больше скидка.
  • Сэкономить на количестве ФН.

Например, использование курьерской службой физических касс подразумевает оснащение каждого курьера фискальным регистратором с установленным в нем ФН. Облачная касса дает возможность подключить к ней несколько курьеров, соответственно и ФН потребуется всего один, а не на каждого работника.

  • Избежать проблем с потерями чеков или их задвоением.
  • Надежно хранить данные.
  • В любой момент получить консультацию персонального менеджера.

Рассчитать стоимость облачного сервиса и всех сопутствующих услуг поможет онлайн-калькулятор.  

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В чем удобство сервиса

  1. Вам не нужно заниматься подбором и настройкой кассового оборудования, не нужно вникать тонкости. Облачная касса предоставляется пользователю в виде готового к работе интернет-сервиса. Пользователь не производит самостоятельную установку и настройку, а просто проходит процедуру регистрации.
  2. При выходе из строя кассового оборудования вам не придется искать мастера и тратиться на ремонт. Проблему в сжатые сроки устранят специалисты поставщика услуги. Своевременное обновление прошивки также в зоне ответственности технической службы дата-центра.
  3. Сервис облачной кассы обладает высокой скоростью обработки транзакций – до 1 чека в секунду. А еще в нем есть возможность ручного формирования чеков в личном кабинете.
  4. Возможность передачи данных о кодах маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».
  5. Экономия на количестве касс и фискальных накопителей. Поток транзакций между арендованными кассами распределяется равномерно. за счет чего обеспечивается непрерывность работы касс. Даже при замене фискального накопителя на одной кассе, поток транзакций распределяется на другую.
  6. Прием и обработка чеков в непрерывном режиме. Касса будет работать 24/7, ситуация с неработающей кассой невозможна, даже когда фискальный накопитель заполняется на 100%. О необходимости заменить фискальный накопитель клиент узнает заранее – получит уведомление об этом. После приобретения нового фискального накопителя его заменят без прерывания работы кассы. Задержки с отправкой чеков также исключены.

Хотите знать, как работает облачная касса в Первом ОФД? Смотрите наше видео:

 

Первый ОФД
Первый ОФД
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