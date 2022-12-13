Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы

Облачная касса – это законно?

Используя облачную онлайн-кассу, продавец может продавать свои товары или услуги онлайн без физического кассового аппарата.

Требования 54-ФЗ в таком случае не нарушаются. Кассовый аппарат в облачной системе существует. Но находится он в специализированном дата-центре оператора, который предоставляет услугу облачного сервиса. И здесь кроется отличительная черта облачной кассы– она формирует электронные чеки. Выдать бумажный чек она не может. После оплаты покупки клиент получает электронный чек на e-mail или по SMS (при оплате пакета SMS-сообщений).

При этом для функционирования облачной кассы тоже нужно покупать фискальный накопитель, ведь это полноценная касса, которая соответствует всем нормам закона. А также подключиться к сервису ОФД и поставить кассу на учет в налоговой. Для того, чтобы работать с облачным сервисом необходим доступ в интернет. Вся информация о платежах хранится в облаке.

Кто может работать с облачной кассой

Работать с облачным сервисом могут интернет-магазины, онлайн-школы и прочие сферы торговли и услуг, которые принимают оплату в онлайн-формате.

Есть вопросы по возможности использования облачных касс в вашем бизнесе? Направьте запрос на e-mail: ATushentsova@energocomm.ru, расскажем и разъясним юридические нюансы.

Если вы владелец онлайн-бизнеса, сервис «Облачная касса» станет для вас идеальным решением. Принимайте платежи, не нарушая закон. Сервис автоматически передаст электронные чеки в налоговую и клиентам. А если вы продаете маркированные товары, можно подключить функцию передачи данных о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК».

В случае, когда покупатель рассчитывается за товар в пункте выдачи, а также в торговой точке офлайн, облачного сервиса будет недостаточно – стационарная касса тоже будет нужна.

Облачная касса от Первого ОФД отлично подойдет для небольшого бизнеса. Например: вы преподаете онлайн-курсы, которые клиенты оплачивают на сайте, или продаете эксклюзивные изделия через соцсети.

Облачная касса от Первого ОФД это:

Простота и удобство в подключении.

Регистрация кассы в налоговой через Личный кабинет сервиса.

Функция ручного пробития чека.

Простое пополнение баланса с помощью карты или счета.

Контроль и управление функциями кассы и сервиса ОФД в режиме одного окна. Вся информация доступна в Личном кабинете сервиса.

А еще облачный сервис станет оптимальным решением для крупных проектов с большими оборотами. Он помогает:

Сократить количество касс до 50%.

Сэкономить на аренде: чем больше подключенных касс, тем больше скидка .

Сэкономить на количестве ФН.

Например, использование курьерской службой физических касс подразумевает оснащение каждого курьера фискальным регистратором с установленным в нем ФН. Облачная касса дает возможность подключить к ней несколько курьеров, соответственно и ФН потребуется всего один, а не на каждого работника.

Избежать проблем с потерями чеков или их задвоением.

Надежно хранить данные.

В любой момент получить консультацию персонального менеджера.

Рассчитать стоимость облачного сервиса и всех сопутствующих услуг поможет онлайн-калькулятор. Узнать стоимость

В чем удобство сервиса

Вам не нужно заниматься подбором и настройкой кассового оборудования, не нужно вникать тонкости. Облачная касса предоставляется пользователю в виде готового к работе интернет-сервиса. Пользователь не производит самостоятельную установку и настройку, а просто проходит процедуру регистрации. При выходе из строя кассового оборудования вам не придется искать мастера и тратиться на ремонт . Проблему в сжатые сроки устранят специалисты поставщика услуги. Своевременное обновление прошивки также в зоне ответственности технической службы дата-центра. Сервис облачной кассы обладает высокой скоростью обработки транзакций – до 1 чека в секунду. А еще в нем есть возможность ручного формирования чеков в личном кабинете. Возможность передачи данных о кодах маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК». Экономия на количестве касс и фискальных накопителей. Поток транзакций между арендованными кассами распределяется равномерно. за счет чего обеспечивается непрерывность работы касс. Даже при замене фискального накопителя на одной кассе, поток транзакций распределяется на другую. Прием и обработка чеков в непрерывном режиме . Касса будет работать 24/7, ситуация с неработающей кассой невозможна, даже когда фискальный накопитель заполняется на 100%. О необходимости заменить фискальный накопитель клиент узнает заранее – получит уведомление об этом. После приобретения нового фискального накопителя его заменят без прерывания работы кассы. Задержки с отправкой чеков также исключены.

Хотите знать, как работает облачная касса в Первом ОФД? Смотрите наше видео: