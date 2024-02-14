Как выбрать и подключить облачную кассу: пошаговая инструкция

Ниже приведена пошаговая инструкция по выбору и подключению облачной кассы, а также рассмотрены критерии выбора сервиса.

1. Проверьте совместимость с CMS вашего сайта

Перед выбором облачного сервиса убедитесь, что он совместим с CMS вашего сайта. Это важно узнать до заключения договора и оплаты услуги.

2. Узнайте о платежных сервисах, с которыми интегрирована облачная касса

Также стоит выяснить, с какими платежными сервисами интегрирована облачная касса и подходит ли вам такой платежный сервис.

3. Проверьте наличие API для интеграции

Если у вас есть собственные программные решения для сайта и учетной системы, обязательно убедитесь, что облачная касса имеет API для интеграции. Это позволит передавать данные о продажах в чек.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете выбрать и подключить облачную кассу, которая будет соответствовать вашим потребностям и интегрироваться с вашими системами.

Первый ОФД предлагает облачную кассу, которая включает в себя аренду открытого API для интеграции с другими системами. Клиентам предоставляется возможность настройки передачи данных для формирования чеков и выгрузки готовых чеков в корпоративную систему компании. Это позволяет работать в привычном интерфейсе учетной системы без необходимости заходить в Личный кабинет.

Также благодаря этой интеграции доступна удобная сверка данных по кассам и чекам, отправленным в ФНС, с данными из внутренних корпоративных систем компании.

При прогнозировании количества транзакций возможно потребуется подключение нескольких касс, особенно при большом количестве платежей. Для каждой кассы будет необходимо приобрести отдельный фискальный накопитель.

Специалисты Первого ОФД помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Они подберут подходящий фискальный накопитель, учитывая систему налогообложения и количество пробиваемых чеков, и предложат вам оптимальный тариф, соответствующий потребностям вашего бизнеса.

Обратите внимание на доступные сопутствующие услуги, предлагаемые поставщиком. Вам будет выгоднее получить весь комплекс услуг в одном месте: подключение программного обеспечения;

подключение к сервису ОФД;

регистрация кассы в налоговой.

Облачная касса предоставляется в виде готового интернет-сервиса. Вам не нужно самостоятельно настраивать сложные параметры. Услуга ОФД уже включена в аренду кассы и предоставляется на протяжении всего срока аренды. Регистрацию кассы в ФНС можно выполнить прямо из личного кабинета Первого ОФД. Все данные о кассе будут автоматически заполнены, вам нужно только принять условия использования облачной кассы, а ответ от ФНС придет в течение 3-5 минут.

Установка и замена фискального накопителя выполняется специалистами 1-ОФД и включена в стоимость аренды. Для пользователей услуги доступен индивидуальный дизайн электронных чеков.

Техническая поддержка сервиса Облачная касса берет на себя полное техническое обслуживание и готова помочь в любое время суток в удобном формате: по телефону, в чате или по электронной почте.

Преимущества Единого Личного кабинета сервиса Облачная касса:

1. Простота и удобство использования:

Легкая навигация по разделам и наглядное отображение важной информации для бизнеса.

Быстрый поиск чека.

Возможность ручного пробития чека.

Удобный функционал для работы с большим количеством касс.

2. Экономия времени:

Автоматизированная регистрация, перерегистрация и снятие с учета кассы в ФНС.

Возможность пополнения баланса любым удобным способом (карта или счет).

3. Удобное отслеживание бизнес-показателей:

Формирование отчетов о продажах в личном кабинете.

Моментальное отслеживание выручки.

Детальная информация по всем кассам.

Отслеживание необходимости покупки или продления услуг.

4. Бизнес-контроль круглосуточно:

Доступ к отчетам о кассах и сменах доступен 24/7.

Гибкая настройка уведомлений.

Возможность настройки прав доступа.

Итак, подведем итог. В стоимость аренды Облачной кассы от Первого ОФД включены следующие услуги: Размещение арендованных касс в ЦОД. API для интеграции с корпоративными системами клиента. ОФД на весь период аренды кассы. Установка или замена фискальных накопителей. Круглосуточная техническая поддержка по телефону, чату или электронной почте.

Как подключиться к облачной кассе

Подключение к Облачной кассе от Первого ОФД очень простое. Вам нужно всего лишь зарегистрироваться в личном кабинете 1-ОФД и забронировать нужное количество касс и фискальных накопителей. Если вы не уверены в выборе, свяжитесь с нашими менеджерами.

После оплаты кассы, она станет доступна для регистрации в ФНС. Вы можете сделать это из личного кабинета 1-ОФД или самостоятельно обратиться с заявлением о регистрации в ФНС. Для регистрации кассы потребуется электронная подпись.

Для получения этой подписи директор и предприниматель должны явиться лично в налоговую или в офис доверенного лица ФНС. Если в компании уже есть УКЭП, которую оформляли, например, для предоставления электронной отчетности в контролирующие органы по ТКС, то такая подпись подойдет и новую получать не нужно.

После регистрации касса сразу становится доступной для печати чеков вручную и для интеграций.

Если вы хотите заранее попробовать интегрировать облачную кассу с вашим сайтом или учетной системой напрямую через API или через готовые модули, вы можете использовать наши тестовые кассы. Для получения доступа к специальному личному кабинету, где вы сможете протестировать свои интеграции и отладить процесс, отправьте заявку на тестовый доступ нашим менеджерам.

Облачная касса представляет собой современное и удобное решение для вашего бизнеса. Вам больше не придется беспокоиться о проблемах с настройкой, установкой и техническим обслуживанием. Ваши клиенты будут автоматически получать чеки на свою электронную почту после оплаты покупки, а также можно подключить услугу отправки чеков по SMS за дополнительную плату.

Миссия компании Первый ОФД заключается в создании удобных сервисов для торгового бизнеса, которые соответствуют всем требованиям закона и даже превосходят их.

Мы предлагаем следующие услуги:

физические онлайн кассы;

облачные онлайн кассы;

сервисы ОФД;

передачу чеков в ФНС;

передачу кодов маркировки в ЧЗ;

отправку чеков по электронной почте и SMS покупателям;

синхронизацию чеков из ОФД с программой 1С;

электронный документооборот;

аналитику розничных продаж.

Хотите выбрать самую выгодную онлайн-кассу для своего бизнеса? Получите таблицу с полным обзором облачных касс, чтобы выбрать наиболее подходящее решение! Заполните форму ниже и получите материал на e-mail: Отправить

Реклама: Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации», ИНН: 7709364346, erid: LjN8KYaJW