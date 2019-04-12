Как выбрать онлайн-кассу: по цене и функционалу

Онлайн-касса должна быть у всех
К июлю 2019 года онлайн-кассы должны быть у всех представителей розничной торговли, общепита и сферы услуг вне зависимости от режима налогообложения и величины бизнеса. Маленькое исключение составляют только ИП и компании, которые могут вообще не применять ККТ, например, если занимаются сезонной торговлей фруктами и овощами, продажей изделий народных промыслов. Есть еще пара исключений, но оставим их, раз вы тут, вам нужна касса.
Разработчиков онлайн-касс десятки, а моделей – несколько сотен. Каждый аппарат несет свое функциональное назначение и рассчитан на конкретный бизнес. Мы расскажем, по каким критериям выбирать.
Цена кассы
Выбор усложняют, в том числе и цены на кассы, которые сильно отличаются от модели к модели. Стоимость складывается из цены самого аппарата и фискального накопителя и зависит от веса и габаритов кассы, потребляемой мощности, скорости печати, возможности подключения дополнительного оборудования или расширения функционала. Чем больше опций у кассы и выше скорость передачи данных, тем выше цена. Например, ценится понятный интерфейс: такой, чтобы любой человек, державший прежде в руках планшет, ориентировался в кассе интуитивно.
Для средних компаний, занимающихся розничными продажами, множество предложений. Например, у Эвотор 7.2 (с фискальным накопителем – от 19 900 рублей) в комплект можно включить версию смарт-терминала с фискальным накопителем и 1D-сканер штрих-кодов для комфортной работы с товаром и скидочными картами. Выглядит как планшет, склеенный с принтером кассовых чеков. Имеет шесть USB-портов, которые позволяют подключить сканер штрих-кодов, пин-пад для приема банковских и бонусных карт, весы, денежный ящик и т.д. Поддерживает интеграцию с ЕГАИС. Дополнительно можно укомплектовать сканер штрих-кода 2D и банковский POS-терминал.
Другой вариант – ШТРИХ СМАРТПОС Ф (15-20 тыс.рублей). Тоже гибрид планшета и принтера чеков, оснащенный различными интерфейсами и разъемами для подключения сканеров штрих-кодов, принтеров этикеток, эквайринга, весов и другого оборудования. Аппарат продержится рабочую смену без подзарядки.
Аппараты очень мощные и совсем необязательны для ИП с маленькими оборотами. Если вы печатаете меньше 10 чеков в день, достаточно автономной кассы Атол 91 (от 8 тыс. рублей) или Эвотор 5 с ФН (от 18 900 рублей). Если Вам нужна мобильная онлайн-касса, можно почитать про Меркурий 180Ф (14 900 рублей с фискальным накопителем) – самую популярную модель у курьеров, или ЭЛВЭС-МФ (от 5 тыс. рублей). Этот аппарат позволяет загружать и редактировать номенклатуру и цены и через компьютер, и через смартфон. Особенно модель любят коммерсанты, торгующие в ларьках, например она не сбоит зимой, когда чеки приходится печатать при минусовой температуре.
Еще альтернативы поможет подобрать наш краткий опросник, который мы специально разработали для подбора касс.
Не забывайте, что предприниматели имеют право получить налоговый вычет и в 2019 году за покупку нового кассового аппарата в размере 18 тыс. рублей за каждый экземпляр онлайн-кассы. Поэтому можно также исходить из логики «Брать дешевле 18 тыс. рублей смысла нет, а брать дороже – извольте из своего кармана доплачивать». Ищите удобную модель среди множества недорогих! С учетом стоимости фискального накопителя на 36 месяцев ваши расходы как раз впишутся в указанный бюджет.
При этом в каждом случае покупки онлайн-кассы нужно закладывать еще расходы на регистрацию кассы в ФНС (1 тыс. рублей). Трат потребует и договор с оператором фискальных данных (2 тыс. рублей), и настройка устройства, не каждый аппарат можно «завести» самостоятельно.
Размер магазина
Небольшим магазинам, где товары часто завозят одни и те же, а чеков совсем мало, тратиться на дорогую автономную онлайн-кассу смысла нет. Но дешевые аппараты использовать неудобно, если проходимость средняя и высокая. Здесь нужно, чтобы чеки печатались быстро, а кассир не путался в навигации.
Посмотрите модель ШТРИХ СМАРТПОС Ф (с фискальным накопителем – 20 900), которая подходит для торговли любыми товарами, а также для кафе или салонов красоты. Можно подключить сканеры штрих-кода, терминалы приема карт, модель интегрируется с приложениями для складского учета через облако.
Если загрузка высокая и приходится печатать больше 100 чеков за смену, то лучшая касса – это смарт-терминал или фискальный регистратор. Они могут обеспечить действительно быстрое обслуживание на кассе. Подключив дополнительные опции через смарт-терминал или компьютер (если фискальный регистратор), вы получаете полноценную автоматизацию: учет товаров, автоматическую печать ценников, статистику продаж.
Тут подойдет, к примеру, автономная касса АЗУР-01Ф (с фискальным накопителем – от 32 900 рублей), в которую уже встроена кассовая программа, эквайринг и сканер штрих-кода. Модель подключается через интернет к облачным товароучетным системам.
Наш краткий опросник покажет, какие еще варианты будут для вас оптимальными. Просто укажите тип бизнеса, количество чеков и другие параметры. Например, возможность принимать дисконтные карты.
Подходит для торговли алкоголем
Если вы торгуете алкоголем, то нужно выбирать ту онлайн-кассу, что точно работает с ЕГАИС. В реестре кассовой техники почти 200 моделей, но для торговли алкогольными напитками подходят не все. В характеристиках ищите, что касса соответствует техническим требованиям ЕГАИС. В остальном ориентируйтесь на нужды бизнеса, о которых речь шла выше. Чтобы сэкономить время, идите сразу в опросник, там есть нужный фильтр, и выбирайте лучшее предложение из подсказки.
Выбрать онлайн-кассу
Чтобы упростить выбор и покупку онлайн-кассы для вашего бизнеса, мы подготовили краткий опросник.
Укажите тип бизнеса, количество чеков и прочие параметры, чтобы получить рекомендацию по наиболее бюджетным и популярным онлайн-кассам, доступным на рынке.
Так же вы можете купить онлайн-кассу "под ключ” (кассу, ОФД, ЭЦП, регистрация в налоговой) у нашего партнера, который является федеральным центром по продаже онлайн-касс на территории России