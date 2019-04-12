Как выбрать онлайн-кассу: по цене и функционалу

Онлайн-касса должна быть у всех

К июлю 2019 года онлайн-кассы должны быть у всех представителей розничной торговли, общепита и сферы услуг вне зависимости от режима налогообложения и величины бизнеса. Маленькое исключение составляют только ИП и компании, которые могут вообще не применять ККТ, например, если занимаются сезонной торговлей фруктами и овощами, продажей изделий народных промыслов. Есть еще пара исключений, но оставим их, раз вы тут, вам нужна касса.

Разработчиков онлайн-касс десятки, а моделей – несколько сотен. Каждый аппарат несет свое функциональное назначение и рассчитан на конкретный бизнес. Мы расскажем, по каким критериям выбирать.

Цена кассы

Выбор усложняют, в том числе и цены на кассы, которые сильно отличаются от модели к модели. Стоимость складывается из цены самого аппарата и фискального накопителя и зависит от веса и габаритов кассы, потребляемой мощности, скорости печати, возможности подключения дополнительного оборудования или расширения функционала. Чем больше опций у кассы и выше скорость передачи данных, тем выше цена. Например, ценится понятный интерфейс: такой, чтобы любой человек, державший прежде в руках планшет, ориентировался в кассе интуитивно.

Для средних компаний, занимающихся розничными продажами, множество предложений. Например, у Эвотор 7.2 (с фискальным накопителем – от 19 900 рублей) в комплект можно включить версию смарт-терминала с фискальным накопителем и 1D-сканер штрих-кодов для комфортной работы с товаром и скидочными картами. Выглядит как планшет, склеенный с принтером кассовых чеков. Имеет шесть USB-портов, которые позволяют подключить сканер штрих-кодов, пин-пад для приема банковских и бонусных карт, весы, денежный ящик и т.д. Поддерживает интеграцию с ЕГАИС. Дополнительно можно укомплектовать сканер штрих-кода 2D и банковский POS-терминал.

Другой вариант – ШТРИХ СМАРТПОС Ф (15-20 тыс.рублей). Тоже гибрид планшета и принтера чеков, оснащенный различными интерфейсами и разъемами для подключения сканеров штрих-кодов, принтеров этикеток, эквайринга, весов и другого оборудования. Аппарат продержится рабочую смену без подзарядки.

Аппараты очень мощные и совсем необязательны для ИП с маленькими оборотами. Если вы печатаете меньше 10 чеков в день, достаточно автономной кассы Атол 91 (от 8 тыс. рублей) или Эвотор 5 с ФН (от 18 900 рублей). Если Вам нужна мобильная онлайн-касса, можно почитать про Меркурий 180Ф (14 900 рублей с фискальным накопителем) – самую популярную модель у курьеров, или ЭЛВЭС-МФ (от 5 тыс. рублей). Этот аппарат позволяет загружать и редактировать номенклатуру и цены и через компьютер, и через смартфон. Особенно модель любят коммерсанты, торгующие в ларьках, например она не сбоит зимой, когда чеки приходится печатать при минусовой температуре.

Еще альтернативы поможет подобрать наш краткий опросник , который мы специально разработали для подбора касс.

Не забывайте, что предприниматели имеют право получить налоговый вычет и в 2019 году за покупку нового кассового аппарата в размере 18 тыс. рублей за каждый экземпляр онлайн-кассы. Поэтому можно также исходить из логики «Брать дешевле 18 тыс. рублей смысла нет, а брать дороже – извольте из своего кармана доплачивать». Ищите удобную модель среди множества недорогих! С учетом стоимости фискального накопителя на 36 месяцев ваши расходы как раз впишутся в указанный бюджет.

При этом в каждом случае покупки онлайн-кассы нужно закладывать еще расходы на регистрацию кассы в ФНС (1 тыс. рублей). Трат потребует и договор с оператором фискальных данных (2 тыс. рублей), и настройка устройства, не каждый аппарат можно «завести» самостоятельно.

Размер магазина

Небольшим магазинам, где товары часто завозят одни и те же, а чеков совсем мало, тратиться на дорогую автономную онлайн-кассу смысла нет. Но дешевые аппараты использовать неудобно, если проходимость средняя и высокая. Здесь нужно, чтобы чеки печатались быстро, а кассир не путался в навигации.

Посмотрите модель ШТРИХ СМАРТПОС Ф (с фискальным накопителем – 20 900), которая подходит для торговли любыми товарами, а также для кафе или салонов красоты. Можно подключить сканеры штрих-кода, терминалы приема карт, модель интегрируется с приложениями для складского учета через облако.

Если загрузка высокая и приходится печатать больше 100 чеков за смену, то лучшая касса – это смарт-терминал или фискальный регистратор. Они могут обеспечить действительно быстрое обслуживание на кассе. Подключив дополнительные опции через смарт-терминал или компьютер (если фискальный регистратор), вы получаете полноценную автоматизацию: учет товаров, автоматическую печать ценников, статистику продаж.

Тут подойдет, к примеру, автономная касса АЗУР-01Ф (с фискальным накопителем – от 32 900 рублей), в которую уже встроена кассовая программа, эквайринг и сканер штрих-кода. Модель подключается через интернет к облачным товароучетным системам.

Подходит для торговли алкоголем

Если вы торгуете алкоголем, то нужно выбирать ту онлайн-кассу, что точно работает с ЕГАИС. В реестре кассовой техники почти 200 моделей, но для торговли алкогольными напитками подходят не все. В характеристиках ищите, что касса соответствует техническим требованиям ЕГАИС. В остальном ориентируйтесь на нужды бизнеса, о которых речь шла выше. Чтобы сэкономить время, идите сразу в опросник, там есть нужный фильтр, и выбирайте лучшее предложение из подсказки.

Выбрать онлайн-кассу

Чтобы упростить выбор и покупку онлайн-кассы для вашего бизнеса, мы подготовили краткий опросник.

Укажите тип бизнеса, количество чеков и прочие параметры, чтобы получить рекомендацию по наиболее бюджетным и популярным онлайн-кассам, доступным на рынке.

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