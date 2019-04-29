Онлайн кассы для ИП в 2019 году

В июле 2019 онлайн касса для ИП без работников станет обязательной. Исключения составляют лишь те виды деятельности, для ведения которых ККМ не требуется по 54 ФЗ. Рассмотрим подробнее, кому из предпринимателей нужна онлайн касса и в какие сроки ее нужно купить, а у кого нет такой необходимости.

В настоящий момент обсуждаются отсрочки для некоторых категорий ИП, но соответствующие законодательные акты пока не приняты и еще не вступили в силу. Если они будут приняты — отсрочка коснется лишь индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы или оказывающих услуги. Они смогут не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы или услуги до 1 июля 2021 года.

Онлайн касса для ИП на ЕНВД, ПСН и УСН: розница и общепит

Нужна ли предпринимателю онлайн касса, без работников в штате? Согласно ФЗ 54, индивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН, работающие в рознице или общепите и не имеющие наемных работников, должны установить онлайн кассу. Однако, они могут воспользоваться отсрочкой до 01.07.2019 и приобрести ККМ к июлю этого года.

При определении того факта, есть ли у ИП сотрудники, имеют значение лишь трудовые договора. Гражданско-правовые договора не учитываются.

Предприниматели на УСН, работающие в сфере общественного питания без сотрудников, также могут воспользоваться отсрочкой. Онлайн касса для ИП на УСН будет нужна в июле 2019.

ИП с наемными работниками или продающие подакцизные товары должны были приобрести онлайн кассу еще в 2017 и 2018 годах. При этом все ИП на ЕНВД, патенте или УСН могут не указывать в кассовом чеке и ЭБС наименования проданных товаров до 01.02.2021.

Онлайн касса для ИП, предоставляющих услуги населению

Согласно законодательству, все индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги населению или проводящие работы, должны купить и установить онлайн кассу к 01.07.2019. Для многих это будет первый опыт использования ККМ, поэтому к выбору кассы стоит подойти со всей серьезностью.

Можно купить самую дешевую онлайн кассу, удовлетворив лишь требования закона. А можно практически за те же деньги или чуть дороже приобрести действительно полезный инструмент для бизнеса. Или Вам придется все данные вносить и обрабатывать вручную, или касса сделает за Вас 90% рутинной работы. Кроме довольно широкого диапазона цен на онлайн кассы, основная разница между ними — это функциональность.

При выборе ККМ режим налогообложения не важен. Онлайн касса для ЕНВД и онлайн касса на патенте могут быть одинаковыми. Контрольно кассовую технику нужно подбирать исходя из реалий Вашего бизнеса, проходимости, количества чеков в день. Для предварительного выбора и оценки, можно воспользоваться нашим калькулятором. Ответив на несколько вопросов, Вы сможете быстро понять, какая онлайн касса скорее всего Вам подойдет и оценить примерный бюджет на ее внедрение.

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ИП без кассы - кому не нужно использовать ККМ

Полный список ИП и юридических лиц, которым не нужна онлайн касса, есть в 54 ФЗ: Здесь мы перечислим лишь наиболее популярные категории.

ИП могут работать без кассы, если видом их деятельности является: