Регистрация онлайн кассы

Если Вам необходимо купить и использовать ККТ в своей деятельности, то следующий вопрос, который возникает — как зарегистрировать онлайн кассу в налоговой инспекции? Нужно ли приходить в ИФНС лично, или все можно сделать через интернет? Можно ли провести все операции самостоятельно или проще заказать данную услугу у специалистов?

Ответ во многом зависит от того, сколько времени Вы готовы уделить этому вопросу и как внимательно и досконально готовы выполнить все шаги. Регистрация и установка онлайн кассы — это не самый сложный процесс, однако, и в нем есть свои нюансы. Расскажем про основные из них.

Онлайн касса и налоговая

Перед тем как начать работу с онлайн кассой, ее необходимо зарегистрировать в ИФНС (фискализировать). После вступления в силу изменений в ФЗ 54 данная процедура значительно видоизменилась.

С одной стороны, зарегистрировать кассу теперь намного проще. Например, до 2017 года, для регистрации ККТ нужно было лично (или с помощью представителя) принести в налоговую все документы и саму кассу. Теперь, все это можно сделать через интернет, без перемещения контрольно-кассовой техники куда-либо. И это очень большой «плюс».

С другой стороны, в процедуру регистрации добавились новые звенья: заключение договора с ОФД и получение КЭП (квалифицированной электронной подписи). Первое звено — строго обязательно. Второе — необходимо для регистрации кассы через интернет.

Исходя из того, что онлайн регистрация намного проще, чем все остальные способы, а электронная подпись пригодится и для других полезных вещей (например, когда Вы будете работать с маркированными товарами и пр.), будем рассматривать этот вариант. Конечно, лишние звенья — это дополнительные затраты. Но они небольшие: 2000-3000 руб за договор с ОФД и примерно 1500 руб за электронную подпись (на год). Будем считать, что данный «минус» не настолько критичен, чтобы отказывать себе в удобстве регистрации онлайн кассы через интернет, без походов в налоговую инспекцию лично.

По сути, больше ничего оплачивать не надо. Сама регистрация — бесплатна. Если у Вас есть договор с ОФД и квалифицированная электронная подпись, Вы можете зарегистрировать онлайн кассу через интернет самостоятельно. Выбираете оператора, покупаете подпись и можно регистрировать кассу. Для этого придется осваивать интернет-просторы сайтов ФНС, ОФД и пр. в соответствии с предложенным ниже алгоритмом. Все остальные возможные затраты — это профессиональные услуги организаций, продающих онлайн-кассы, .

Однако, если услуги сторонних специалистов по регистрации онлайн кассы (фискализации ККТ) достаточно широко представлены на рынке, значит, зачем-то они нужны? Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Как зарегистрировать онлайн кассу. Нужен ли посредник?

Итак, чтобы зарегистрировать онлайн кассу, необходимо выбрать ОФД и иметь в наличии/купить КЭП, оформленную на ИП или генерального директора ООО. Договор с ОФД можно приобрести в процессе фискализации онлайн кассы.

Первый шаг — заходим в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Если такого кабинета у Вас нет, создаем его.

В личном кабинете находим вкладку «Учет контрольно-кассовой техники» и заполняем онлайн заявление о регистрации ККТ, заверив его КЭП (квалифицированной электронной подписью). Для этого Вам потребуются: адрес установки онлайн кассы, модель ККТ и ее заводской номер (нанесен на корпус и есть в паспорте), модель фискального накопителя и его серийный номер. Также, нужно будет выбрать ОФД из списка. В результате — Вы должны получить номер регистрации кассы.

Второй шаг — начинаем «установку онлайн кассы». С помощью утилиты фискализации (поставляется вместе с ККМ), вводим в кассу данные организации (ИНН и прочее), номер регистрации кассы (полученный на сайте nalog.ru), данные ОФД (находим их на сайте выбранного оператора). В итоге, касса должна напечатать отчет о регистрации.

Третий шаг — снова заходим на сайт nalog.ru, вносим данные из напечатанного отчета о регистрации и получаем карточку регистрации ККТ.

Четвертый шаг — заходим на сайт выбранного ОФД, вводим информацию из карточки ККТ и получаем счет от ОФД. После завершения этих процедур фискализация и установка онлайн кассы будут завершены, можно будет напечатать первый чек.

С одной стороны, процесс регистрации онлайн кассы не представляет сложности для тех, кто пользуется личным кабинетом на сайте nalog.ru и ориентируется в современных технологиях. С другой стороны, эта процедура требует повышенного внимания от того, кто ее производит. При некоторых ошибках, например, в регистрационном номере кассы, зачастую приходится покупать новый фискальный накопитель (исправить неверные данные нельзя). А это еще от 6500 до 9500 рублей непредвиденных расходов. Таким образом, при средней стоимости услуги по фискализации кассы в 1000 рублей, лучше доверить этот процесс профессионалам. Они обеспечат Вам гарантии того, что Вы не потеряете дополнительные деньги в процессе регистрации и все будет сделано корректно.

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