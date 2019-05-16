Производители онлайн-касс и наиболее популярные модели

«Мне нужна онлайн-касса, какая лучше?» — с такого вопроса обычно начинается диалог предпринимателя и продавца контрольно-кассовой техники. Продавец предлагает модель, из тех что есть у него на складе, и сделка завершается. Иногда продавец просто продает то, что у него не распродано, независимо от того, подойдет ли данная касса предпринимателю. К сожалению, бывает и такое. В любом случае, предприниматель или тот, кто планирует купить онлайн кассу в ближайшем будущем, вынужден разобраться заранее: какие онлайн кассы бывают, кто их производит и в чем разница. Постараемся помочь ему в этом деле.

Лучшие онлайн-кассы: известные производители и бренды

На российском рынке достаточно много производителей онлайн касс. Но самых крупных и известных из них можно перечислить по пальцам одной руки. Это Атол, Эвотор, Штрих-М (Штрих, Элвес), Дримкас (Вики,Viki) и Меркурий. Они выпускают наиболее популярные модели, которыми пользуется множество индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В интернете можно найти много отзывов на данных производителей и выпускаемые ими кассы. Это не значит, что все остальные хуже — просто этих касс больше, а значит и информации, благодаря которой можно составить о них адекватное мнение.

Атол — онлайн-касса на любой вкус

У компании Атол, пожалуй, самый широкий выбор различных разновидностей онлайн касс. В торговой линейке этой компании можете встретить недорогие автономные онлайн кассы, фискальные регистраторы, а также смарт-терминалы.

Если все эти слова для Вас пока что «китайская грамота», рекомендуем сначала ознакомиться с нашей статьей Как купить онлайн-кассу и не переплатить ? В ней мы рассказываем про виды онлайн касс, в чем их различия и от чего зависит стоимость кассовой техники.

Автономные онлайн кассы Атол отличаются хорошо зарекомендовали себя в малом и микро бизнесе. Например, если Вы печатаете менее 10 чеков в день, Вам подойдет автономная касса Атол 91 (примерно 14000 руб с ФН на 15 мес). Эта онлайн касса позиционируется как «ньюджер» и является бюджетным вариантом с невысокой стоимостью запасных частей, поддерживает ЕГАИС и работает от аккумулятора до 8 часов. Но если Вам необходима автоматизация (учет склада и продаж, скидки, отчеты по движению денег и пр.), особенно если загрузка составляет от 11 до 50 чеков в день — рекомендуется использовать уже фискальный регистратор. К примеру, такой как Атол 20Ф или 30Ф (около 18000 руб с ФН на 15 мес).

К слову, Атол 30Ф — один из самых продаваемых на сегодняшний день фискальных регистраторов в России. Он может неплохо работать и в том случае, если чеков больше 50. Однако, при большей загрузке лучше приобрести Атол 20Ф (сейчас его цена снижена производителем и сравнима с ценой на АТОЛ 30Ф). Его скорость печати в 2 раза выше, чем у Атол 30Ф и у него есть автоотрез. Все это позволяет кассиру работать быстрее и не допускает очередей на кассе.

Любой фискальный регистратор может функционировать только вместе с ноутбуком или планшетом. Зато на его базе можно организовать полноценную систему автоматизации — любую, какую только захотите. Все зависит от выбранного Вами интернет сервиса для автоматизации, какой функционал он Вам предоставит — тем Вы и будете пользоваться.

Онлайн-касса Эвотор: самые популярные смарт-терминалы

Компания Эвотор производит самые известные на рынке смарт-терминалы — автономные онлайн-кассы с большим экраном и минимальным программным обеспечением для начальной автоматизации (учета). Все они могут интегрироваться с системами для более серьезной автоматизации, причем «не выходя из кассы», с использованием специального «Магазина приложений Эвотор». Т.е. Вы можете приобрести терминал Эвотор, выбрать нужную Вам систему автоматизации из «Магазина приложений», и провести интеграцию с ней за несколько кликов в течение пары минут. Это действительно очень удобно и не требует от пользователя никаких специальных навыков.

Все онлайн кассы Эвотор условно делятся по сферам применения и по загруженности кассового устройства. Например, онлайн касса Эвотор 5 (около 19000 руб с ФН 15 мес) подходит для курьеров, торговли на выезде, небольших магазинов, рынков. Эвотор 7.2 (около 20000 руб с ФН 15 мес) — бюджетный смарт терминал для любой розницы и стационарной работы. Эвотор 7.3 (около 30000 руб с ФН 15 мес), в отличии от предыдущего, оснащен аккумулятором и обеспечивает до 14 часов автономной работы.

Онлайн-касса Штрих-М — не только фискальные регистраторы

Компания «Штрих М» производит фискальные регистраторы, автономные кассы, а также смарт-терминалы под брендами Штрих и Элвес. Здесь тоже можно найти онлайн кассу на любой вкус и кошелек.

Например, недорогой фискальный регистратор Штрих-Нано-Ф, для работы с которым достаточно мобильного телефона или планшета. С ФН 15 мес. он будет стоить примерно 12000 руб. Может использоваться в мобильной торговле (на выезде), питается от аккумулятора и помещается на ладони. Или Штрих-онлайн за 15000 руб (средняя стоимость с ФН 15 мес) — тоже бюджетный фискальный регистратор, на базе которого можно организовать полноценную комплексную автоматизацию, поддерживает ЕГАИС. Он также поддерживает работу с планшетом или мобильным телефоном.

Среди онлайн касс Штрих есть и смарт-терминал — Штрих-Смартпос-Ф. Он стоит примерно 21000 руб (с ФН 15 мес.). В него встроена базовая кассовая программа и, так же как и большинство других смарт-терминалов, он может подключаться к сторонним системам автоматизации при использовании кассовых приложений этих систем.

Для Вашего удобства мы создали простой опросник, благодаря которому Вы можете подобрать модель, которая подойдет именно Вашему бизнесу, а также предварительно оценить требуемый на онлайн кассу бюджет.

Укажите тип бизнеса, количество чеков и прочие параметры, чтобы получить рекомендацию по наиболее бюджетным и популярным онлайн-кассам, доступным на рынке.