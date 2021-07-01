Как продавать товары с маркировкой без штрафов: пошаговая инструкция

Список товарных категорий, подлежащих обязательной маркировке, расширяется все более активно. До 2024 года государство планирует охватить обязательной маркировкой все групп товаров.

Если вы ведете розничную торговлю и еще не подготовились к правильной работе с маркированными товарами — самое время начать это делать, так как рано или поздно это потребуется. Более того, если вы продаете маркированную продукцию без отправки данных в Честный ЗНАК (система обязательной маркировки), это уже является нарушением.

Товарные категории, подлежащие обязательной маркировке

В 2021 году маркировкой уже охвачены табак, обувь, товары легкой промышленности, лекарства, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки. Идет подготовка к маркировке молочной продукции, упакованной воды, пива и пивных напитков, велосипедов, биологически активных добавок, кресел-колясок.

Итак, если вы продаете товары из перечисленных выше категорий, ниже пошаговая инструкция, которая позволит вам сделать все правильно и избежать штрафов.

Штрафы: Продажа, перевозка и производство немаркированной продукции грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей (для частного предпринимателя), согласно ст. 15.12 КоАП. Для юридического лица эти суммы выше — от 50 до 300 тысяч рублей. Также все немаркированные изделия будут конфискованы. В случае отсутствия в чеках реквизита «Код товара» ответственность за нарушение порядка применения ККТ предусмотрена ч.4 статьи 14.5 КоАП РФ и может быть в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Подготовка к торговле маркированной продукцией

Для торговли маркированными товарами понадобится:

1. Квалифицированная электронная подпись и онлайн-касса.

Онлайн-касса уже обязательна практически для всех розничных точек в России, а без КЭП ее не зарегистрировать в налоговой. Поэтому будем считать, что они уже имеются. Если кассу только предстоит установить, то вам поможет инструкция по регистрации онлайн-кассы.

2. Обновление для онлайн-кассы.

Производители кассового оборудования в большинстве случаев предоставляют платное обновление прошивки кассы, необходимое для торговли маркированными товарами. Обратитесь в организацию, в которой вы покупали онлайн-кассу, чтобы уточнить сможет ли касса продавать маркированные товары правильно. Если нужная прошивка не установлена — потребуется обновить прошивку или заменить кассу на новую.

При продаже маркированного товара, кассир должен считать специальный код маркировки (Data Matrix). Поэтому вам потребуется заменить или обновить кассовое приложение, чтобы касса при продаже таких товаров запрашивала чтение необходимого кода. Для этой задачи отлично подойдет кассовое приложение SUBTOTAL.

3. 2D сканер для чтения кодов маркировки.

Как упоминалось выше, при продаже маркированного товара, кассир должен считать специальный код маркировки (Data Matrix). Обычные сканеры штрих-кодов для этой задапчи не подойдут, это возможно только с помощью 2D сканера. Для проверки сканера на корректность чтения кодов маркировки можно воспользоваться инструкцией от Честного ЗНАКа.

4. Регистрация в Честном ЗНАКе.

Каждый участник оборота маркированной продукции должен зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК. Розничные магазины указывают адрес, номер торговой точки или склада. Регистрация в Честном ЗНАКе может понадобиться для заказа кодов маркировки

5. Подключение к ЭДО.

Передавать и принимать накладные с кодами маркировки товара все участники рынка должны исключительно в электронном виде (от производителей/импортеров до розничных точек). Поэтому, даже если вы просто торгуете маркированной продукцией — вам все равно придется подключиться к системе ЭДО для приема и подтверждения накладных от поставщиков. Вы можете использовать платные сервисы ЭДО или подключиться к бесплатному ЭДО Лайт, который предоставляет Честный ЗНАК (инструкция по настройке ЭДО Лайт).

Начинаем торговать маркированными товарами

Итак, если у вас есть все необходимое, вы можете начинать розничную торговлю в соответствии со всеми требованиями законодательства. Последовательность шагов будет следующая:

Принять накладные от поставщиков в ЭДО (пока розничный магазин не принял накладные в ЭДО, торговать маркированной продукцией нельзя). Ввести в кассовое ПО данные о маркированных товарах, чтобы касса запрашивала коды маркировки при продаже. Кассир на кассе при продаже маркированных товаров сканирует коды маркировки. Коды маркировки автоматически отправляются кассой ОФД. ОФД передает данные о продаже маркированного товара в Честный ЗНАК.

Покупка кодов маркировки и маркировка товара

Маркировкой продукции занимаются производители или импортеры. Однако, розничному магазину тоже может потребоваться маркировка товаров в 2 случаях:

На складе имеются старые остатки товаров без кодов маркировки, продажа которых без маркировки уже запрещена. Код маркировки испорчен (например, при возврате товара покупателем).

В этих случаях последовательность действий следующая:

заказать коды маркировки в системе Честный ЗНАК (инструкция по заказу кодов маркировки);

подготовить и распечатать этикетки с кодами маркировки;

нанести на товар средства идентификации с кодами (наклеить этикетки);

подать в систему маркировки сведения о вводе товаров в оборот.

Чтобы работать в соответствии со всеми требованиями законодательства, используйте SUBTOTAL (полезное приложение для онлайн-кассы). Помимо торговли маркированными товарами, вы получите контроль сотрудников, продаж, наценки и пр. на экране смартфона или ПК. Если бесплатных возможностей окажется мало, есть спецпредложение для читателей Клерк.ру.