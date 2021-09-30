Управление запасами: как посчитать сколько товара должно быть в магазине

Управление товарными запасами магазина напрямую влияет на прибыль. С одной стороны, закончившийся товар и его отсутствие на полке — означают потерю прибыли от несостоявшихся продаж. С другой стороны, полный склад не распроданного товара — это «замороженные» оборотные средства и риск потерь от списания нераспроданных остатков (из-за истечения срока годности, сезонности товара или иных причин).

Эффективное управление товарными запасами — это поиск и поддержание баланса между двумя противоречащими друг-другу задачами: минимизацией складских остатков и их пополнением.

Товарный запас и способы его измерения

Товарный запас — это товары, находящиеся на складе магазина и предназначенные для реализации. Если речь идет о предприятии сферы услуг, то к товарным запасам относятся расходные материалы, комплектующие и запасные части (товарные запасы в салоне красоты — это косметика и краска для волос).

Товарные запасы можно разделить на:

текущие товарные запасы (обеспечивают ежедневную торговлю магазина);

страховые товарные запасы (необходимы для минимизации прямых потерь магазина от несостоявшихся продаж или потери лояльности постоянных покупателей).

сезонные (для обеспечения бесперебойной торговли в периоды сезонных изменений спроса);

целевые товарные запасы (для обеспечения целевых мероприятий или VIP клиентов).

Товарный запас измеряется несколькими способами:

в натуральном выражении (например, 150 пачек печенья);

в денежном выражении (например, сумма склада — 750 000 рублей);

в днях/неделях (например, печенья хватит на 3 дня продаж).

Управление товарными запасами в магазине

Существует много вариаций расчета оптимального товарного запаса, от простых до очень сложных. Для обычного розничного магазина, подходит самый простой метод — опытно-статистический. Он основан на анализе оборачиваемости, истории продаж, сроков хранения и других факторов. К сожалению, точно предсказать продажи невозможно. Но можно учесть сезонность и иные факторы, влияющие на продажи.

Единой формулы расчета оптимального товарного запаса не существует, так как у каждого бизнеса свои особенности. Но для поддержания оптимального товарного запаса необходимо учитывать:

объем продаж товара за единицу времени (например, за неделю или месяц);

наличие и вместимость складских помещений;

сроки доставки товара от поставщиков(доставка заказа от поставщика в течение рабочего дня;

сезонные и иные всплески продаж. Например, бары и магазины разливных напитков делают основную выручку в пятницу и субботу. Именно на эти периоды нужно заказывать основные партии товара и забивать склады. А на неделе можно обойтись и минимумом;

сроки годности товаров (например, оборачиваемость йогурта — 5 дней, размер закупаемой партии определяется исходя их этого срока, иначе товар испортится на полке).

После того, как вы определили набор факторов, которые необходимо учесть, рекомендуется посчитать размер неснижаемого остатка (минимальная величина товарного запаса).

Как только показатель приближается к этому значению, формируется заявка поставщику. При этом нужно учитывать и сроки поставки, чтобы сделать это заранее. Если товар везут 5 дней, успеете все распродать и остаться без продукции. В этом случае неснижаемого остатка должно хватать приблизительно на 7 дней, чтобы компенсировать возможные задержки поставки и оставить себе время для маневра.

Неснижаемый остаток рассчитывается для каждой позиции в отдельности, так как у продукции различное время хранения, разные сроки поставок и продаются они тоже по-разному.

Поддерживать оптимальные остатки в ручном режиме практически невозможно. Для этого используют систему складского учета. Например, в SUBTOTAL вы можете: Настроить неснижаемый остаток в штуках, литрах и т. д. или как процент от последней закупленной партии товара (например, 30%). При достижении этого порога вы получите нотификацию и своевременно сформируете заказ поставщику. Формировать заказ поставщику, выбирая товары, остатка которых хватит на определенный период (например, на 1 неделю).

Оборачиваемость товара

Помимо поддержания оптимального уровня складских запасов, важно оценивать прибыльность той или иной позиции для бизнеса. Для этого используется показатель оборачиваемости товара.

Оборачиваемость товара – это время, за которое продается товар, т. е. вложенные в товар средства возвращаются с прибылью. Одна из важных характеристик, используя которую можно:

увеличить прибыль благодаря оптимизации ассортимента (выявив товары, которые быстрее «оборачиваются» внутри одной категории или одного бренда);

снизить сумму склада за счет оптимизации периодичности закупок (пополнения запаса) и количества закупаемого товара;

оценить целесообразность закупки того или иного товара при условии взятия кредита.

Оборачиваемость товара можно посчитать в днях (срок оборачиваемости) или в разах (коэффициент оборачиваемости).

Формула оборачиваемости товара «в днях» (срок оборачиваемости)

Оборачиваемость товара в днях показывает, за какое количество дней продается средний товарный запас.

Об = Ср.ТЗ * Д / ТО, где

Об – оборачиваемость товара;

Ср.ТЗ – средний товарный запас, который рассчитывается так: (остатки на начало периода + остатки на конец периода)/2. Считается в штуках или денежных суммах (по цене закупки);

Д – количество дней в рассматриваемом периоде (месяце);

ТО – товарооборот, количество проданных товаров или сумма стоимостей всех проданных товаров (в ценах закупки) за рассматриваемый период (месяц).

Например, средний товарный запас (Ср.ТЗ) средства для мытья посуды «Наша марка» за месяц (30 дней) составил 300 шт., а его товарооборот (ТО) – 250 шт. Тогда оборачиваемость товара считается так:

Об. = 300 * 30 / 250 = 36

Это значит, что нужно 36 дней, чтобы реализовать средний запас средства для мытья посуды «Наша марка». Если закупка данного товара происходит раз в неделю, необходимо уменьшить его количество пр составлении заказа поставщику, что приведет к снижению суммы склада без ущерба для продаж.

Формула оборачиваемости товара «в разах» (коэффициент оборачиваемости)

Оборачиваемость товара в разах или коэффициент оборачиваемости товара (К.Об.) — это частное товарооборота (ТО) и среднего запаса за период (Ср.ТЗ).

К.Об. = ТО / Ср.ТЗ

Коэффициент оборачиваемости определяет, сколько раз за выбранный период товар обернулся (был продан). Рассмотрим тот же пример: Ср.ТЗ средства для мытья посуды «Наша марка» – 300 шт., ТО – 250 шт. за месяц. Посчитаем коэффициент оборачиваемости:

К.Об. = 250 / 300 = 0,83

То есть, за месяц товарный запас товара не был реализован полностью.