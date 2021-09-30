Расчет себестоимости товара в торговле: варианты, формулы и примеры

Для эффективного управления розничным магазином, необходимо контролировать не только торговую наценку (то есть разницу между ценой продажи и ценой закупки), но и себестоимость проданного товара.

Если ориентироваться только на торговую наценку, то возможна ситуация когда расходы (аренда, зарплата, налоги и пр.) полностью «съедят» торговую наценку и бизнес будет работать с отрицательной прибылью.

Что такое себестоимость товара?

Себестоимость в торговле включает в себя все затраты магазина, связанные с торговой деятельностью:

расходы на закупку товара у поставщика;

затраты на доставку, складское хранение и любые другие затраты, связанные непосредственно с приобретением товара;

затраты на аренду помещения и коммунальные платежи;

расходы на заработную плату всех сотрудников;

налоги, сборы и прочие платежи в бюджет;

затраты на обслуживание и ремонт торгового оборудования;

прочие расходы (пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение, уборка и т.д.).

Себестоимость в торговле используется при расчете прибыли предприятия в управленческом учете, а так же важен для налоговой отчетности и влияет на сумму налогов. Именно по себестоимости списывается со склада проданный товар, и от того, как она будет рассчитана, зависят финансовые отчеты и показатели. Сложность расчета себестоимости в торговле связана с тем, что товар обычно привозят партиями, а продают поштучно. В таком случае, понять точную себестоимость каждой проданной позиции достаточно сложно. Поэтому существует несколько разрешенных законом методов оценки себестоимости, описанных ниже.

Метод 1. Себестоимость единицы товара

Расчет себестоимости каждой единицы товара — довольно редкий случай в торговле. Используется для учета уникальных, штучных товаров, различающихся по цене. Например, в ювелирных магазинах или при продаже автомобилей. Применять данный метод Вы можете, если всегда знаете, из какой поставки был проданный товар. Т.е. если у вас есть возможность посчитать точную себестоимость по каждой позиции, которая есть на складе.

Сложность данного метода (помимо необходимости расчета торговой наценки по каждой единице товара) в том, что нужно разделить все расходы по всем категориям и товарам, чтобы посчитать себестоимость конкретной единицы. В итоге, данный вид расчета себестоимости товара может быть использован только при наличии развитой системы автоматизации и применяется редко.

Метод 2. Средняя себестоимость товара

Когда товары привозят партиями, сложно определить, из какой партии была продана та или иная позиция. Но для метода средней себестоимости это не важно. Он предполагает расчет себестоимости по среднему арифметическому раз в месяц.

Способ подходит для компаний, ведущих учет в тетради, без специальных средств автоматизации.

Для расчета средней себестоимости товара используются следующие формулы:

Средняя себестоимость = (стоимость остатков на начало месяца стоимость товара, поступившего за месяц) / (количество товара на начало месяца количество товара, поступившего за месяц)

Стоимость списанного товара = (средняя себестоимость) X (количество товара, проданного за месяц)

Пример расчета средней себестоимости товара. Предположим, на складе есть 100 позиций товара по 20 рублей. В течение месяца пришли еще 2 партии этого же товара: 50 штук по 18 рублей и 50 штук по 16 рублей. Продано 160 позиций по 25 рублей (4000 руб). Рассчитаем себестоимость по формулам, указанным выше. Средняя себестоимость: (20X100 18X50 16X50)/(100 50 50) = 18,5 (руб.) Стоимость списанного товара: 160X18,5 = 2960 (руб.) Прибыль: 4000 — 2960 = 1040 (руб)

Достаточно простой метод вычисления, но далеко не всегда выгодный с точки зрения налогового учета. Например, когда стоимость закупаемого Вами товара снижается, средняя себестоимость оказывается ниже, чем при расчете методом FIFO, а значит придется заплатить более высокий налог на прибыль.

Метод 3. Расчет себестоимости товара методом FIFO (ФИФО)

FIFO — метод расчета себестоимости в розничной торговле, требующий использования систем автоматизированного учета продаж и склада. FIFO расшифровывается как «first in, first out» (первый пришел, первый ушел). Товары со склада списываются в порядке очереди: сначала по стоимости первой поставки (предыдущей), затем по стоимости следующей и т. д. То есть себестоимость рассчитывается с учетом стоимости единицы товара в каждой конкретной партии.

Пример расчета себестоимости по методу FIFO. На складе 100 позиций по 20 рублей, и за месяц было 2 поставки: 50 штук по 18 рублей и 50 штук по 16 рублей. Продано: 160 позиций по 25 рублей. В первую очередь списываются 100 позиций по 20 руб (2000 руб), затем 50 по 18 рублей (900 руб) и еще 10 по 16 рублей (160 руб). Прибыль: 160X25 — (2000 900 160) = 940 руб. Показатель прибыли в данном случае ниже, чем при расчете по средней себестоимости. Т.е. налог на прибыль будет меньше. Чаще всего именно такой метод оценки себестоимости при списании товаров со склада наиболее выгоден для предпринимателя.

Организация или ИП самостоятельно выбирает способ оценки себестоимости и, согласно 313 статье налогового кодекса РФ, информирует об этом налоговые органы один раз в год.

Как считать себестоимость товара?

При небольшом количестве товаров и небольшом количестве партий можно использовать метод 2 (средняя себестоимость). Но в реальности ручной расчет себестоимости товара в Excel при ассортименте в сотни/тысячи позиций практически невозможен.

Может показаться, что посчитать себестоимость товара невозможно без покупки бухгалтерской системы и найма программистов. Однако, эта задача легко решается с помощью простых и современных систем.