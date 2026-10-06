Обязательный аудит за 2025 год: напоминание для главбуха и руководителя - срок сдачи аудиторского заключения до 31 декабря 2026 г

Кто подлежит обязательному аудиту в 2026 году (за отчетность 2025 года)

Обязанность проверки определяется по данным за предшествующий год (2024). Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ и последним изменениям, аудит необходим, если выполняется хотя бы одно из условий:

Финансовые критерии (достаточно одного):

Доход от предпринимательской деятельности (определяется по правилам налогового законодательства) — свыше 800 млн. руб. В расчёт берётся именно налоговый доход (включает доходы от реализации и внереализационные), а не просто бухгалтерская выручка.

Сумма активов баланса (строка 1600 «Баланс») на 31.12.2024 — 400 млн руб. и более.

Организационно-правовая форма и вид деятельности (независимо от выручки):

Акционерные общества (ПАО и НАО) — аудит обязателен безусловно (п. 1 ч. 1 ст. 5 ФЗ-307, ст. 67.1 ГК РФ).

Застройщики по 214-ФЗ — при привлечении средств дольщиков.

НКО и фонды — если объем поступлений (пожертвования, гранты, субсидии) за 2024 год превысил 3 млн руб. (в Госдуме на рассмотрении законопроект об увеличении до 5 млн руб., но на 26.03.2026 он не принят).

Кредитные организации, страховщики, профучастники рынка ценных бумаг — по отраслевым законам.

ГУП и МУП — при превышении финансовых порогов.

Изменения законодательства вступившие в силу в 2026 году

Пакет из трёх федеральных законов, принятых одновременно в 8 августа 2024 г., затрагивает регулирование аудиторской деятельности, антиотмывочные требования и страховое законодательство.

ФЗ-263 уточнил требования к независимости аудиторов и порядку ведения реестра аудиторских организаций — это непосредственно влияет на выбор аудитора: перед заключением договора необходимо актуально проверять статус организации в реестре Минфина.

ФЗ-256 скорректировал антиотмывочные обязанности аудиторов при выявлении подозрительных операций клиента. Это расширяет перечень запрашиваемой аудитором документации при проведении проверки.

ФЗ-222 скорректировал требования страхового законодательства в части аудита страховых организаций.

Законопроект по НКО: Увеличение порога до 5 млн руб. позволит части небольших фондов выйти из-под обязательного аудита, но до официального принятия закона действует прежний лимит в 3 млн. руб.

С 2026 года ФЗ-481 от 26.12.2024 г. вводит новую обязанность: организации, составляющие консолидированную финансовую отчётность по МСФО, обязаны проходить аудит промежуточной консолидированной отчётности за первое полугодие. Это касается: банков, страховщиков, публичных компаний (ПАО), иных организаций, которые по закону составляют консолидированную отчётность по МСФО. Это новая категория обязательного аудита ФЗ-307, которой ранее не существовало — фактически для части организаций аудиторских циклов теперь два в год.

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Сроки и ответственность

Срок подачи: Аудиторское заключение по отчетности за 2025 год должно быть представлено в ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) не позднее 31 декабря 2026 года . Однако для банков, участия в тендерах или получения кредитов этот срок наступает гораздо раньше.

Штрафы: Согласно ст. 15.11 КоАП РФ, за отсутствие заключения должностному лицу грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей (до 20 000 при повторном нарушении) или дисквалификация.

Субсидиарная ответственность: В случае банкротства отсутствие прозрачной, подтвержденной аудиторами отчетности — прямое основание для того, чтобы суд возложил долги предприятия на директора и главного бухгалтера. В российской практике суммы исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей.

Как действовать, если аудит обязателен

1. Убедитесь в обязанности. Проверьте выручку и активы за 2024 год. Сверьтесь с актуальным перечнем Минфина.

2. Выберите аудитора. Только юрлицо, состоящее в СРО и включенное в реестр Минфина. Для общественно значимых организаций (ОЗО) проверку может проводить только фирма под надзором Федерального казначейства.

3. Заключите договор. Рекомендуется заключение договора на более ранних сроках. Поздний старт удорожает аудит и сокращает время на устранение нарушений.

4. Подготовьте документы. Учётная политика, первичка по ФСБУ (особенно 6/2020, 25/2018, 14/2022), налоговые декларации, ОСВ из 1С.

5. Раскройте заключение. Передайте АЗ в ФНС в течение 10 рабочих дней после его даты, но не позднее 31.12.2026.

Резюме

Обязательный аудит отчетности за 2025 год — это инструмент управления рисками. Для главного бухгалтера — возможность легализовать спорные участки учета до прихода налоговой. Для руководителя — страховка от субсидиарной ответственности. Относитесь к аудитору не как к ревизору, а как к внешнему финансовому консультанту. Качественно подготовленная отчетность экономит бизнесу не только деньги на штрафах, но и доступ к дешевому финансированию.

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