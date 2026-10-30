ФСБУ 6/2020: как новые письма ФНС и решение Верховного суда меняют правила расчета налога на имущество

Налоговые органы начали массовую ревизию расчетов налога на имущество за 2023–2025 годы. Поводом послужило письмо ФНС от 03.09.2026 № БС-36-21/7738, разославшее по инспекциям определение Верховного суда от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373, в котором главный вывод, что отстоять выгодную остаточную стоимость при переходе на ФСБУ 6/2020 больше не получится. Нулевая ликвидационная стоимость признана критически опасной.

Инспекторы получили четкий алгоритм для доначислений. Разбираем два главных риска и способы защиты.

Риск № 1. Накопленная амортизация: почему нельзя брать итоговую стоимость за все годы

Многие компании при упрощенном переходе на ФСБУ 6/2020 (п. 49 Стандарта) выбрали самый выгодный путь: не пересчитывать первоначальную стоимость, а просто скорректировать амортизацию. В качестве базы для расчета накопленной амортизации на 01.01.2022 бралась итоговая стоимость объекта — уже с учетом всех модернизаций за 10–20 лет эксплуатации.

В чем экономия: Чем выше накопленная амортизация, тем ниже остаточная стоимость и сумма налога на имущество.

Позиция ФНС и Верховного суда: Этот расчет признан ошибочным. Стоимость объекта меняется после каждой модернизации. Следовательно, и накопленную амортизацию нужно рассчитывать отдельно для каждого отрезка времени между такими изменениями. Увеличенную стоимость нельзя переносить на прошлые периоды, когда объекта в таком виде еще не существовало.

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Пример из судебной практики:

· Объект введен за 50 млн руб.

· Спустя годы — модернизация на 20 млн (стоимость 70 млн).

· Еще через время — модернизация на 30 млн (стоимость 100 млн).

· Как считала компания: База для накопленной амортизации на 01.01.2022 — 100 млн руб., срок — весь период с даты ввода.

· Как требуют считать налоговики: До первой модернизации амортизация считается из 50 млн руб., после первой — из 70 млн руб., после второй — из 100 млн руб.

Математика спора: В деле, которое попало в обзор ФНС, эксперты пересчитали амортизацию поэтапно. Выяснилось, что компания завысила накопленную амортизацию на 11,4 млрд рублей, что привело к зеркальному занижению налоговой базы. Суд кассационной инстанции подтвердил: расчет должен быть поэтапным по мере капитализации затрат. Применять итоговую стоимость ретроспективно нельзя.

Что проверить в учете:

1. Выгрузите все инвентарные карточки, где была модернизация или реконструкция до 2022 года.

2. Проверьте расчет сальдо на 01.01.2022. Если вы взяли итоговую стоимость (например, 100 млн) и применили ее ко всему фактическому сроку службы — это гарантированное доначисление.

3. Пересчитайте накопленную амортизацию методом срезов: сколько стоил объект на момент каждой модернизации, столько амортизации и должно быть начислено за период до этой модернизации.

Риск № 2. Ликвидационная стоимость: нулевой вариант больше не работает

Второй удар по налоговой базе — ликвидационная стоимость. По данным из судебного дела, 99,5% объектов (5229 из 5256) компания оценила в ноль. Логика была железной: продать эти здания и оборудование невозможно, они нужны только внутри нашего производственного цикла, их ценность для рынка равна нулю.

Позиция ФНС и Верховного суда: Аргумент не принят. Налоговики назначили экспертизу (ст. 95 НК РФ). Оценщики определили рыночную стоимость каждого объекта в состоянии, когда он уже достиг конца срока полезного использования (скрап, вторсырье, строительный мусор). Суд признал этот подход единственно верным.

Важный нюанс из решения ВС: Невозможность продать объект как самостоятельную вещь (например, отдельный узел нефтекачалки, который бесполезен без всей станции) не означает нулевой ликвидационной стоимости. У объекта остается стоимость материалов, из которых он состоит.

Как теперь определять ликвидационную стоимость, чтобы не попасть под экспертизу:

· Для недвижимости: Стоимость демонтажа и реализации материалов (бой кирпича, лом арматуры). Даже если это равно 2–3% от первоначальной стоимости, это уже не ноль. Эти проценты уменьшают амортизируемую величину и увеличивают налог на имущество.

· Для оборудования: Стоимость лома за вычетом затрат на разделку и вывоз.

· Документальная защита: Если вы все же настаиваете на нуле, в деле должно быть железобетонное обоснование. Например, техническое заключение о том, что демонтаж объекта приведет к полному радиоактивному или химическому заражению местности, либо акт о невозможности отделения объекта от фундамента без его полного уничтожения. Простого письма от технического директора «нам это не продать» для суда недостаточно.

Чек-лист для самопроверки перед визитом инспекторов

1. Анализ переходных положений. Каким способом вы перешли на ФСБУ 6/2020? Если упрощенным (п. 49), перепроверьте алгоритм расчета сальдо на 01.01.2022.

2. Объекты с модернизациями. Выделите все ОС, в которые капитализировались затраты до 2022 года. Проверьте, не размазана ли стоимость последней модернизации на весь срок жизни объекта.

3. Ликвидационная стоимость. Сформируйте реестр ОС с нулевой ликвидационной стоимостью. Для зданий, сооружений и сложного оборудования она должна быть пересмотрена. Оцените риск: если сумма потенциального налога и пеней за 2023–2025 годы велика, безопаснее подать уточненные декларации сейчас.

4. Срок полезного использования (СПИ). В деле упоминалось, что налоговики оспаривали и пересмотренные СПИ. Если вы радикально увеличили сроки «с учетом ожидаемого окончания эксплуатации», убедитесь, что это подтверждено графиками производства, планами перевооружения и приказами, а не только желанием снизить налог.

Резюме

Письмо ФНС от 03.09.2026 и решение Верховного суда от 08.06.2026 закрывают большинство схем по искусственному занижению остаточной стоимости. Инспекторы получили готовый шаблон для актов проверки: поэтапный расчет амортизации и рыночная оценка ликвидационной стоимости.

Ретроспективный пересчет по ФСБУ 6/2020 — это не разовое изменение входящего сальдо, а математически строгая реконструкция всей истории жизни основного средства. С учетом того, что Верховный суд окончательно встал на сторону ФНС, цена ошибки — налог, пени и штраф в 20% от суммы недоимки. Оцените трудозатраты на уточнение расчетов: в текущих реалиях подать «уточненки» за прошлые годы дешевле и безопаснее, чем выигрывать заведомо проигрышный спор в суде.

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