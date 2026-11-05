Подотчетные суммы под прицелом ФНС: как выдача денег сотрудникам приводит к доначислениям на миллионы
Выдача денег под отчет — рутинная операция, но ФНС считает ее главным способом вывода капитала. По мнению налоговиков, под видом подотчета компании скрывают доходы сотрудников без уплаты НДФЛ и взносов или обналичивают средства через технические компании.
Формальное ведение кассовых операций без реального движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) квалифицируется как получение необоснованной налоговой выгоды. Анализ свежей судебной практики (2024–2026 годы) показывает, что формального наличия авансового отчета и кассового чека уже давно недостаточно для защиты.
Почему чеки не спасают: три сценария из судебной практики
Сценарий 1. Личный кредит директора и шланг для душа вместо стройматериалов. В деле, рассмотренном Арбитражным судом Волго-Вятского округа (постановление от 21.08.2026 № Ф01-8029/2026), директору и единственному участнику общества за полгода перечислили 7,097 млн рублей под отчет. Компания представила авансовые отчеты и чеки на покупку стройматериалов.
Однако инспекция обнаружила, что среди покупок значились пищевые добавки, шланг для душа и диагностика автомобиля, которого у организации не было. Часть денег директор направил на погашение личного кредита. Выяснилось, что некоторые чеки оплачивали другие лица, а в документах не было данных о компании-покупателе. Противоречия нашлись и в остатках по авансовым отчетам. Суммы, которые директор якобы вернул в кассу, суды проверили на предмет их дальнейшего движения.
Итог: более 5 млн рублей признаны личным доходом директора. Компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.
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Сценарий 2. Продавцы, которых не существует. В другом споре (постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2025 № Ф05-15443/2024) компания закупала лом с содержанием драгоценных металлов (автокатализаторы) у физических лиц через подотчетных сотрудников. Документы выглядели безупречно.
Налоговая пошла дальше и проверила самих продавцов. Физлица заявили, что не продавали лом, не получали деньги и не подписывали акты. Кроме того, за 2019–2020 годы расходы по счету 71 подтверждались товарными чеками без обязательных приемо-сдаточных актов, предусмотренных для операций с ломом цветных металлов.
Итог: расходы на 193,627 млн рублей признали неподтвержденными, что привело к доначислению налога на прибыль в размере 27,521 млн рублей. Средства, выданные подотчетным лицам, квалифицированы как их личный доход.
Сценарий 3. Когда претензии к контрагентам не становятся доходом директора. Арбитражный суд Центрального округа (постановление от 29.05.2025 по делу № А54-8835/2021) показал, что не всегда проблемы с поставщиками означают доначисление НДФЛ работнику. Директор получил 13,927 млн рублей для расчетов с контрагентами, реальность отношений с которыми инспекция поставила под сомнение.
Суды не согласились с автоматическим выводом о получении директором дохода. Они исследовали фактическое движение денег: в момент расчетов у компании не хватало собственных средств, директор привлекал личные займы, рассчитывался за товары, а затем общество компенсировало ему расходы. Компания подтвердила оприходование и использование ТМЦ в производстве.
Итог: доначисления НДФЛ и взносов на 13,927 млн рублей признаны неправомерными. Суды разграничили претензии к контрагентам и наличие экономической выгоды у самого директора.
Чек-лист: что проверяют налоговики в операциях с подотчетом
Объект проверки
Что вызвало претензии
Судебное решение
Связь покупок с деятельностью
Покупка запчастей для авто, которого нет у фирмы; оплата личного кредита директора.
Фактический плательщик
Чеки оплачены третьими лицами; в чеке нет данных о компании-покупателе.
Сходимость данных
Остаток на конец одного авансового отчета не совпадает с началом следующего.
Реальность продавцов-физлиц
Лица, указанные в актах, отрицают продажу товара и получение денег.
Специфические документы
При закупке лома цветных металлов отсутствуют приемо-сдаточные акты.
Личный доход при проблемах с контрагентами
Налоговая не смогла опровергнуть факт закупки, оприходования и использования ТМЦ.
Налоговые и уголовные последствия
ФНС предупредила, что налоговые последствия использования схемы вывода денежных средств под видом выдачи подотчетных денег для налогоплательщика носят комплексный характер:
Для компании: суммы признаются доходом физического лица. На них начисляется НДФЛ (ст. 224 НК РФ) и страховые взносы (ст. 420 НК РФ). Расходы по фиктивным закупкам исключаются из базы по налогу на прибыль (ст. 252, 247 НК РФ). За умышленное занижение базы грозит штраф 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК РФ) и пени (ст. 75 НК РФ).
Для руководителя и бенефициаров: обязанность по уплате НДФЛ может перейти на физическое лицо (п. 5 ст. 226 НК РФ). При неплатежеспособности предприятия из-за доначислений контролирующие лица привлекаются к субсидиарной ответственности по закону о банкротстве.
Уголовные риски: при крупном размере недоимки материалы направляются в следственные органы для возбуждения дел по ст. 198 и 199 УК РФ.
Банковский контроль: систематическое снятие наличных под отчет подпадает под критерии сомнительных сделок (115-ФЗ). Банк вправе заблокировать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Проблема возникает не из-за самого факта выдачи крупных или регулярных подотчетных сумм. Риски появляются тогда, когда заявленная хозяйственная цель выплаты не подтверждается реальным движением денег, фактическим наличием товара и его использованием в интересах бизнеса. Авансовый отчет и приложенный к нему чек — это лишь начало проверки, а не ее финал.
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