Подотчетные суммы под прицелом ФНС: как выдача денег сотрудникам приводит к доначислениям на миллионы

Выдача денег под отчет — рутинная операция, но ФНС считает ее главным способом вывода капитала. По мнению налоговиков, под видом подотчета компании скрывают доходы сотрудников без уплаты НДФЛ и взносов или обналичивают средства через технические компании.

Формальное ведение кассовых операций без реального движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) квалифицируется как получение необоснованной налоговой выгоды. Анализ свежей судебной практики (2024–2026 годы) показывает, что формального наличия авансового отчета и кассового чека уже давно недостаточно для защиты.

Почему чеки не спасают: три сценария из судебной практики

Сценарий 1. Личный кредит директора и шланг для душа вместо стройматериалов. В деле, рассмотренном Арбитражным судом Волго-Вятского округа (постановление от 21.08.2026 № Ф01-8029/2026), директору и единственному участнику общества за полгода перечислили 7,097 млн рублей под отчет. Компания представила авансовые отчеты и чеки на покупку стройматериалов.

Однако инспекция обнаружила, что среди покупок значились пищевые добавки, шланг для душа и диагностика автомобиля, которого у организации не было. Часть денег директор направил на погашение личного кредита. Выяснилось, что некоторые чеки оплачивали другие лица, а в документах не было данных о компании-покупателе. Противоречия нашлись и в остатках по авансовым отчетам. Суммы, которые директор якобы вернул в кассу, суды проверили на предмет их дальнейшего движения.

Итог: более 5 млн рублей признаны личным доходом директора. Компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.

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Сценарий 2. Продавцы, которых не существует. В другом споре (постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2025 № Ф05-15443/2024) компания закупала лом с содержанием драгоценных металлов (автокатализаторы) у физических лиц через подотчетных сотрудников. Документы выглядели безупречно.

Налоговая пошла дальше и проверила самих продавцов. Физлица заявили, что не продавали лом, не получали деньги и не подписывали акты. Кроме того, за 2019–2020 годы расходы по счету 71 подтверждались товарными чеками без обязательных приемо-сдаточных актов, предусмотренных для операций с ломом цветных металлов.

Итог: расходы на 193,627 млн рублей признали неподтвержденными, что привело к доначислению налога на прибыль в размере 27,521 млн рублей. Средства, выданные подотчетным лицам, квалифицированы как их личный доход.

Сценарий 3. Когда претензии к контрагентам не становятся доходом директора. Арбитражный суд Центрального округа (постановление от 29.05.2025 по делу № А54-8835/2021) показал, что не всегда проблемы с поставщиками означают доначисление НДФЛ работнику. Директор получил 13,927 млн рублей для расчетов с контрагентами, реальность отношений с которыми инспекция поставила под сомнение.

Суды не согласились с автоматическим выводом о получении директором дохода. Они исследовали фактическое движение денег: в момент расчетов у компании не хватало собственных средств, директор привлекал личные займы, рассчитывался за товары, а затем общество компенсировало ему расходы. Компания подтвердила оприходование и использование ТМЦ в производстве.

Итог: доначисления НДФЛ и взносов на 13,927 млн рублей признаны неправомерными. Суды разграничили претензии к контрагентам и наличие экономической выгоды у самого директора.

Чек-лист: что проверяют налоговики в операциях с подотчетом

Налоговые и уголовные последствия

ФНС предупредила, что налоговые последствия использования схемы вывода денежных средств под видом выдачи подотчетных денег для налогоплательщика носят комплексный характер:

Проблема возникает не из-за самого факта выдачи крупных или регулярных подотчетных сумм. Риски появляются тогда, когда заявленная хозяйственная цель выплаты не подтверждается реальным движением денег, фактическим наличием товара и его использованием в интересах бизнеса. Авансовый отчет и приложенный к нему чек — это лишь начало проверки, а не ее финал.