Непробитый чек: как исправить нарушение и избежать штрафа

Какой штраф предусмотрен за непробитый чек

Ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники установлена частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Нарушитель Размер штрафа Должностное лицо От 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽ Юридическое лицо От 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽

Для индивидуальных предпринимателей, как правило, применяются санкции, установленные для должностных лиц.

Например, если организация провела расчёт на 20 000 рублей без применения ККТ, минимальный штраф составит 30 000 рублей.

За повторное неприменение кассы, если сумма расчётов без ККТ достигла в совокупности 1 млн рублей и более, предусмотрены более серьёзные меры, включая административное приостановление деятельности.

Важно различать непробитый чек и невыдачу покупателю уже сформированного документа. Это разные нарушения.