Непробитый чек: как исправить нарушение и избежать штрафа

Даже если операция отражена в бухгалтерском учёте, отсутствие фискального чека может считаться нарушением Федерального закона № 54-ФЗ.
Однако непробитый чек не всегда означает неизбежный штраф. Законодательство предусматривает возможность самостоятельно исправить нарушение и при соблюдении определённых условий избежать ответственности.
Разберёмся, как действовать бухгалтеру, когда нужен чек коррекции и что проверить перед исправлением ошибки.
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Почему касса не пробивает чеки
На практике встречаются несколько распространённых причин.
Ошибка кассира. Сотрудник принял оплату, но забыл сформировать чек или неправильно завершил операцию.
Технический сбой. Касса зависла, отключилось электричество или возникла ошибка программного обеспечения.
Проблемы с интеграцией. Покупатель оплатил заказ на сайте, но из-за сбоя системы чек автоматически не сформировался.
Неправильные настройки. Касса или учётная программа некорректно обрабатывает отдельные операции.
Ошибка при возврате. Покупателю вернули деньги, но необходимый кассовый документ не оформили.
Прежде чем исправлять нарушение, важно убедиться, что чек действительно отсутствует. Иногда документ сформирован и сохранён в фискальном накопителе (ФН), но ещё не передан оператору фискальных данных (ОФД). В этом случае повторно оформлять продажу не нужно.
Какой штраф предусмотрен за непробитый чек
Ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники установлена частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.
Нарушитель
Размер штрафа
Должностное лицо
От 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽
Юридическое лицо
От 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽
Для индивидуальных предпринимателей, как правило, применяются санкции, установленные для должностных лиц.
Например, если организация провела расчёт на 20 000 рублей без применения ККТ, минимальный штраф составит 30 000 рублей.
За повторное неприменение кассы, если сумма расчётов без ККТ достигла в совокупности 1 млн рублей и более, предусмотрены более серьёзные меры, включая административное приостановление деятельности.
Важно различать непробитый чек и невыдачу покупателю уже сформированного документа. Это разные нарушения.
Можно ли избежать штрафа
Да. Примечание к статье 14.5 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения от административной ответственности при добровольном исправлении нарушения.
Для этого необходимо соблюсти установленные законом условия:
На момент направления чека коррекции или добровольного сообщения налоговая ещё не должна располагать соответствующими сведениями и документами о нарушении.
Чек коррекции либо представленные сведения должны позволять установить обстоятельства конкретного нарушения.
Таким образом, своевременное исправление ошибки может помочь избежать штрафа.
Но одного факта формирования чека коррекции недостаточно. Необходимо правильно отразить расчёт и выполнить предусмотренные законом условия.
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Как исправить непробитый чек: пошаговая инструкция
Шаг 1. Найдите операцию
Определите дату, сумму, способ оплаты и состав покупки.
Для проверки используйте данные эквайринга, банковские выписки, учётную систему и документы по продаже.
Шаг 2. Убедитесь, что чек отсутствует
Проверьте информацию в личном кабинете ОФД и фискальном накопителе.
Если чек сформирован, но не передан оператору, необходимо восстановить передачу документов.
Если расчёт действительно проведён без применения ККТ, потребуется исправление.
Шаг 3. Сформируйте чек коррекции
Согласно статье 4.3 закона № 54-ФЗ, чек коррекции используется, в том числе для исправления расчётов, проведённых без применения кассы.
Если покупатель оплатил товар, а чек не был сформирован, обычно оформляется чек коррекции с признаком расчёта «Приход».
В документе необходимо правильно указать сумму, способ оплаты и другие обязательные реквизиты.
Порядок заполнения зависит от применяемого формата фискальных документов (ФФД) и возможностей кассового ПО.
Для исправления нескольких пропущенных операций рекомендуется формировать отдельные чеки коррекции, позволяющие идентифицировать каждый расчёт.
Шаг 4. Проверьте отправку в ОФД
После формирования документа убедитесь, что он передан оператору фискальных данных.
Проверьте статус отправки и корректность реквизитов.
Шаг 5. Сохраните подтверждения
Зафиксируйте причину ошибки, сведения о расчёте и данные сформированного чека коррекции.
Если нарушение связано с техническим сбоем, сохраните результаты диагностики и документы, подтверждающие устранение неисправности.
Пример: кассир забыл пробить чек
Покупатель приобрёл товар за 5 000 рублей и оплатил банковской картой.
Операция успешно прошла через эквайринг, но кассир не сформировал фискальный чек.
На следующий день бухгалтер обнаружил расхождение между сведениями эквайринга и ОФД.
Что необходимо сделать:
Найти операцию на 5 000 рублей и проверить её данные.
Убедиться, что чек действительно не сформирован.
Оформить чек коррекции с правильными реквизитами.
Проверить передачу документа в ОФД.
Сохранить сведения об исправлении ошибки.
Если налоговая ещё не располагает информацией о нарушении и остальные условия статьи 14.5 КоАП РФ выполнены, организация может быть освобождена от штрафа.
Что делать, если непробитых чеков несколько
Иногда проблема обнаруживается не сразу. Например, после обновления кассового ПО перестала работать интеграция с учётной системой.
Покупатели продолжали оплачивать покупки, но чеки не формировались в течение нескольких дней.
В такой ситуации бухгалтеру необходимо установить все операции, проведённые без применения ККТ.
Следует проверить суммы, даты, способы оплаты, наименования товаров и применяемые ставки НДС.
Не рекомендуется оформлять один чек коррекции на общую сумму продаж без возможности идентифицировать отдельные расчёты.
Если операций много, необходимо подготовить реестр нарушений и оформить исправления в соответствии с действующими требованиями ФНС.
Когда чек коррекции не нужен
Не каждое расхождение требует оформления чека коррекции.
Чек сформирован, но не отправлен в ОФД. Нужно восстановить передачу данных, а не повторно проводить продажу.
Чек сформирован правильно, но не выдан покупателю. Это отдельное нарушение. Повторная фискализация расчёта не является универсальным способом его исправления.
В чеке указаны неправильные реквизиты. Порядок исправления зависит от характера ошибки и формата фискальных документов. Для ФФД 1.05 и ФФД 1.1/1.2 алгоритмы могут различаться.
Поэтому перед коррекцией важно определить, что именно произошло: касса не применялась, документ не передался или уже сформированный чек содержит ошибку.
Чек-лист бухгалтера
Что проверить
Действие
Поступление оплаты
Найти операцию
Наличие чека
Проверить ФН и ОФД
Причина ошибки
Выявить и устранить
Сумма и реквизиты
Сверить с документами
Чек коррекции
Сформировать по правилам ФФД
Передача документа
Проверить в ОФД
Подтверждения
Сохранить сведения об исправлении
Как избежать повторных нарушений
Чтобы непробитые чеки не появлялись регулярно, необходимо контролировать не только работу сотрудников, но и техническое состояние кассы.
Рекомендуется:
регулярно сверять операции эквайринга и данные ОФД;
проверять работу кассового программного обеспечения;
контролировать интеграцию с учётной системой;
проверять состояние фискального накопителя;
своевременно устранять технические неисправности.
Особенно важно проводить проверки после обновления кассового ПО или изменения настроек оборудования.
Если чеки перестали формироваться из-за технического сбоя, потребуется диагностика кассы и восстановление корректной работы системы.
Главное
Непробитый чек может повлечь существенный штраф, но своевременное самостоятельное исправление нарушения позволяет снизить риск ответственности.
Бухгалтеру необходимо установить факт отсутствия чека, проверить данные расчёта, правильно оформить коррекцию и убедиться, что документ передан в ОФД.
Главное — не откладывать исправление. Чем раньше обнаружено нарушение, тем больше возможностей устранить его до возникновения претензий со стороны налоговой.