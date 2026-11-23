Что делать, если ФН уже просрочен

В этом случае обычной замены накопителя будет недостаточно. Потребуется разобраться с регистрационными сведениями и выполнить необходимые действия для повторной регистрации оборудования.

Дело в том, что при истечении срока действия ключа ФН налоговая может снять ККТ с регистрационного учёта в одностороннем порядке.

Если срок действия накопителя закончился, сначала необходимо проверить регистрационный статус кассы.

Случай из практики: новый ФН установлен, но налоговая сняла кассу с учёта

С такой проблемой в техническую поддержку обратился предприниматель, занимающийся арендой офисных помещений.

В этой сфере расчёты с применением кассы у клиента происходили нечасто, поэтому за состоянием оборудования следили нерегулярно. Срок действия фискального накопителя закончился примерно месяц назад.

Предприниматель приобрёл новый ФН, установил его и выполнил активацию. Однако при попытке зарегистрировать изменения через личный кабинет налогоплательщика возникла проблема.

Оказалось, что налоговая уже инициировала снятие кассы с регистрационного учёта в одностороннем порядке.

Что выяснилось при диагностике

В личном кабинете отображался статус «ККТ снята с учёта НО (налоговым органом)».

При этом проверка показала, что регистрационные действия по снятию кассы не были полностью урегулированы. Возникло несоответствие между состоянием оборудования и регистрационными сведениями, которое препятствовало оформлению нового ФН.

Физическая замена накопителя не решила проблему: необходимо было отдельно разобраться со статусом ККТ и завершением регистрационных процедур.

Что важно учитывать

Если ФНС сняла кассу с учёта из-за истечения срока действия ФН, недостаточно просто установить новый накопитель.

Необходимо:

Проверить регистрационный статус ККТ в личном кабинете ФНС. Установить основание и дату снятия с учёта. Проверить сведения старого и нового фискальных накопителей. Выяснить, переданы ли необходимые фискальные данные налоговому органу. Определить порядок повторной регистрации кассы.

По общему правилу при одностороннем снятии ККТ из-за истечения срока действия ключа ФН пользователь обязан в течение 60 календарных дней представить в ФНС фискальные данные старого накопителя, не переданные ранее, с учётом предусмотренных законом исключений.

Главный вывод: даже новый и физически исправный фискальный накопитель не гарантирует возможности сразу возобновить продажи. Если налоговая уже сняла кассу с учёта, сначала необходимо урегулировать её регистрационный статус.

Поэтому лучше менять ФН заранее, не дожидаясь блокировки и дополнительных процедур с ФНС.