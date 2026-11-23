Магазин работает, покупатели приходят, но касса внезапно перестаёт пробивать чеки. На экране появляется сообщение об истечении срока действия фискального накопителя. Можно ли продолжать торговлю и заменить ФН позже?
Если срок действия фискального накопителя истёк, продолжать расчёты, для которых обязательна онлайн-касса, без исправной ККТ нельзя. Это может привести к нарушению Федерального закона № 54-ФЗ и штрафам.
Почему заканчивается срок действия ФН
Фискальный накопитель (ФН) — устройство внутри онлайн-кассы, которое сохраняет сведения о расчётах и формирует фискальные признаки документов.
У каждого накопителя ограничен срок действия ключа фискального признака и объём памяти. Когда ресурс заканчивается, ФН необходимо заменить.
Распространены накопители на 15 и 36 месяцев. Выбор зависит от системы налогообложения, вида деятельности и требований законодательства.
Важно: фактический срок эксплуатации может отличаться от заявленного производителем. Поэтому проверять состояние ФН нужно заранее.
Можно ли продолжать продажи с просроченным ФН
После окончания срока действия ключа фискального признака накопитель перестаёт формировать фискальные признаки для новых документов.
Касса может включаться, отображать товары и работать с учётной программой, но корректно фискализировать расчёты уже не получится.
Если применение ККТ обязательно, принимать оплату через такую кассу нельзя.
Возможные решения:
Использовать другую исправную и зарегистрированную кассу.
Приостановить расчёты, требующие применения ККТ, до замены ФН.
Организовать замену накопителя и выполнить необходимые регистрационные действия.
Обычный товарный чек или банковский слип не заменяет фискальный чек.
Какие штрафы предусмотрены
Если предприниматель продолжает проводить расчёты без обязательного применения ККТ, возможна ответственность по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ.
Нарушитель
Размер штрафа
Должностное лицо
25–50% суммы расчёта, минимум 10 000 ₽
Юридическое лицо
75–100% суммы расчёта, минимум 30 000 ₽
К ИП, как правило, применяются санкции для должностных лиц.
Например, если организация провела расчёты на 40 000 рублей без применения ККТ, минимальный штраф составит 30 000 рублей.
При этом несвоевременная перерегистрация кассы и неприменение ККТ при расчётах — разные нарушения. Их правовая оценка зависит от обстоятельств.
Как узнать, когда заканчивается ФН
Проверить ресурс накопителя можно несколькими способами:
Через настройки кассы. В разделе обслуживания обычно отображается информация о ФН и сроке действия ключа.
Через отчёты ККТ. Сведения о состоянии накопителя содержатся в диагностических и фискальных отчётах.
Через документы регистрации. Дату регистрации и сведения о накопителе можно посмотреть в карточке ККТ.
Через уведомления кассы. Некоторые программы заранее предупреждают об окончании срока.
Рекомендуется проверять состояние ФН ежемесячно, а замену планировать до истечения срока действия ключа.
Как правильно заменить фискальный накопитель
Замена ФН включает не только установку нового устройства, но и выполнение регистрационных действий.
Шаг 1. Проверьте передачу документов.
Убедитесь, что все необходимые фискальные документы переданы в ОФД. Если есть непереданные чеки, сначала выясните причину.
Шаг 2. Закройте архив старого ФН.
Сформируйте отчёт о закрытии фискального накопителя. Желательно выполнить эту процедуру до окончания срока действия ключа.
Шаг 3. Установите новый накопитель.
Подберите ФН, соответствующий требованиям законодательства и условиям работы организации.
Шаг 4. Перерегистрируйте кассу.
После замены необходимо обновить сведения о ККТ в ФНС. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика.
Шаг 5. Проверьте работу.
Убедитесь, что касса зарегистрирована с новым ФН, формирует корректные чеки и передаёт документы в ОФД.
Что делать, если ФН уже просрочен
Если срок действия накопителя закончился, сначала необходимо проверить регистрационный статус кассы.
Дело в том, что при истечении срока действия ключа ФН налоговая может снять ККТ с регистрационного учёта в одностороннем порядке.
В этом случае обычной замены накопителя будет недостаточно. Потребуется разобраться с регистрационными сведениями и выполнить необходимые действия для повторной регистрации оборудования.
Случай из практики: новый ФН установлен, но налоговая сняла кассу с учёта
С такой проблемой в техническую поддержку обратился предприниматель, занимающийся арендой офисных помещений.
В этой сфере расчёты с применением кассы у клиента происходили нечасто, поэтому за состоянием оборудования следили нерегулярно. Срок действия фискального накопителя закончился примерно месяц назад.
Предприниматель приобрёл новый ФН, установил его и выполнил активацию. Однако при попытке зарегистрировать изменения через личный кабинет налогоплательщика возникла проблема.
Оказалось, что налоговая уже инициировала снятие кассы с регистрационного учёта в одностороннем порядке.
Что выяснилось при диагностике
В личном кабинете отображался статус «ККТ снята с учёта НО (налоговым органом)».
При этом проверка показала, что регистрационные действия по снятию кассы не были полностью урегулированы. Возникло несоответствие между состоянием оборудования и регистрационными сведениями, которое препятствовало оформлению нового ФН.
Физическая замена накопителя не решила проблему: необходимо было отдельно разобраться со статусом ККТ и завершением регистрационных процедур.
Что важно учитывать
Если ФНС сняла кассу с учёта из-за истечения срока действия ФН, недостаточно просто установить новый накопитель.
Необходимо:
Проверить регистрационный статус ККТ в личном кабинете ФНС.
Установить основание и дату снятия с учёта.
Проверить сведения старого и нового фискальных накопителей.
Выяснить, переданы ли необходимые фискальные данные налоговому органу.
Определить порядок повторной регистрации кассы.
По общему правилу при одностороннем снятии ККТ из-за истечения срока действия ключа ФН пользователь обязан в течение 60 календарных дней представить в ФНС фискальные данные старого накопителя, не переданные ранее, с учётом предусмотренных законом исключений.
Главный вывод: даже новый и физически исправный фискальный накопитель не гарантирует возможности сразу возобновить продажи. Если налоговая уже сняла кассу с учёта, сначала необходимо урегулировать её регистрационный статус.
Поэтому лучше менять ФН заранее, не дожидаясь блокировки и дополнительных процедур с ФНС.
Можно ли заменить ФН самостоятельно
Законодательство не требует во всех случаях привлекать сервисную организацию для физической замены накопителя.
Однако ошибки при закрытии архива, активации нового ФН или перерегистрации кассы могут привести к дополнительным расходам и простою бизнеса.
Особенно сложны ситуации, когда:
срок действия ФН уже закончился;
касса снята с учёта ФНС;
имеются непереданные фискальные документы;
архив накопителя не закрывается;
новый ФН установлен, но регистрация не проходит.
В таких случаях рекомендуется провести диагностику до дальнейших действий.
Не дожидайтесь блокировки кассы. Закажите замену фискального накопителя заранее, чтобы избежать простоя и дополнительных расходов.
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Как избежать остановки продаж
Замена фискального накопителя — плановая процедура, которую лучше выполнять заранее.
Если срок ФН подходит к концу, специалисты помогут проверить состояние кассы, подобрать совместимый накопитель, выполнить замену и необходимые регистрационные действия.
Если ФН уже просрочен или касса снята с учёта налоговой, важно сначала провести диагностику и определить правильный порядок восстановления работы.
Главное
Если срок действия ФН истёк, продолжать расчёты, требующие применения ККТ, через такую кассу нельзя.
Кроме того, налоговая может снять оборудование с регистрационного учёта, и тогда обычная замена накопителя превращается в более сложную процедуру.
Чтобы избежать проблем, необходимо регулярно проверять ресурс ФН, контролировать передачу документов в ОФД и своевременно выполнять замену с перерегистрацией кассы.
Своевременное обслуживание ККТ позволяет избежать остановки продаж, дополнительных расходов и сложностей с налоговой.
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