Открытие карты Казахстана для граждан РФ: преимущества и возможности

Казахстанские банки предлагают удобные и функциональные решения, которые подходят для широкого спектра задач. В этой статье мы подробно разберем, как оформить карту казахстанского банка через Oplatym.ru, ее преимущества и возможности.
Почему стоит выбрать карту казахстанского банка
Казахстанские банки предлагают уникальные преимущества, выделяясь надежностью и технологической продвинутостью. Карта открывает перед пользователем множество возможностей:
Мультивалютность. Карта поддерживает до 7 валют: тенге, доллар, евро, рубль, дирхам, юань и турецкую лиру. Это позволяет оплачивать покупки в разных странах без необходимости конвертации.
Привязка к российскому номеру телефона. Вы сможете использовать свою карту, не меняя привычный номер, что делает ее удобной для использования в России.
Поддержка современных платежных систем. Карта совместима с Apple Pay, Google Pay и PayPal, что упрощает оплату как в интернете, так и в магазинах.
Лимиты и ограничения. Казахстанские банки предоставляют возможность совершать крупные транзакции. Вы всегда можете уточнить лимиты у службы поддержки.
Годовое обслуживание — бесплатно. Это делает карту доступной и экономически выгодной для ежедневного использования.
Платежи в зарубежных сервисах. Карты казахстанских банков принимаются всеми популярными европейскими и американскими платформами.
Преимущества использования карты Казахстана
Безопасные и удобные расчеты. Используйте карту для оплаты подписок, сервисов, покупок как онлайн так и офлайн, оплата за рубежом, бронирование Booking, Airbnb, авиабилетов, оплаты госпошлины, снятия наличной валюты в терминале за рубежом (лимита нет), комиссия до 3%
SWIFT переводы. Карта поддерживает входящие и исходящие международные переводы, что удобно для бизнеса или личных финансовых операций.
Удобные банковские приложения. Все приложения имеют русский язык интерфейса, что упрощает управление средствами.
Долгосрочное использование. Карта оформляется на 3 года с возможностью бесплатного перевыпуска.
Как оформить карту Казахстана через Oplatym.ru
Процесс оформления карты прост и прозрачен. Следуйте инструкции, чтобы получить карту за несколько шагов.
1. Напишите нам
Свяжитесь с менеджером через Telegram, по кнопке ниже. Специалист ответит на ваши вопросы и уточнит детали оформления.
2. Предоставьте документы
Для оформления необходим только разворот загранпаспорта в формате PDF и ваш номер телефона. Эти данные используются для регистрации в банке Казахстана.
3. Получите карту
Виртуальная карта станет доступна после получения ИИН и прохождения верификации в приложении (виртуальных карт можно выпускать несколько).
Физическую карту вы получите с доставкой по России в течении 7–10 рабочих дней (доставка оплачивается отдельно банку — при первом пополнении карты 20 000 тенге списывается со счета, если был факт заказа пластиковой карты).
4. Оплата услуги
Стоимость открытия счета и карты составляет 19 900 рублей, включая:
ИИН Казахстана — 7 500 рублей.
Банковский аккаунт с картой — 12 400 рублей (оплачивается после подтверждения открытия счета).
При наличии ИИН стоимость снижается до 15 900 рублей.
Оплата зарубежных сервисов и подписок
Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом
Какие возможности дает карта Казахстана
Оплата зарубежных сервисов и подписок. Карта пригодится для оплаты таких платформ, как Netflix, Spotify, Amazon, и других. Вы сможете продлить действующие подписки или оформить новые.
Доступ к международным магазинам. Совершайте покупки на зарубежных сайтах, включая eBay, Etsy и другие, без дополнительных сложностей.
Транзакции в нескольких валютах. Карта автоматически выбирает подходящий счет для валюты транзакции, что исключает лишние комиссии.
Поддержка международных платежных систем. Карта совместима с системами PayPal и SWIFT, что делает ее идеальной для работы и личных переводов.
Часто задаваемые вопросы
Что нужно для оформления карты?
Для оформления карты необходим загранпаспорт. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.
Какая стоимость услуги?
Полный пакет (ИИН + карта+счет) стоит 19 900 рублей.
Доставляется ли карта по России?
Да, до 10 рабочих дней стоимость 20 000 тенге, списывается со счета при факте заказа пластиковой карты.
Какие обязательства накладываются при получении ИИН?
ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) — это не налоговый номер, а идентификатор для использования услуг в Казахстане, таких как открытие счета в банке или покупка SIM-карты. Никаких обязательств перед государством Казахстана он не накладывает.
Могу ли я проверить свой ИИН?
Да, вы можете проверить ИИН на следующих порталах:
Почему стоит выбрать карту Казахстана?
На постсоветском пространстве казахстанские банки известны своим высоким качеством сервиса, удобством приложений и надежностью. Они предоставляют мультивалютные карты, которые подходят для любых расчетов.
Заключение
Карта Казахстана, оформленная через Oplatym.ru станет вашим надежным помощником для оплаты подписок путешествий, международных переводов и покупок. Простота оформления, отсутствие скрытых платежей и широкий спектр возможностей делают ее идеальным выбором для граждан РФ.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить карту Казахстана и открыть новые горизонты финансовой свободы!
Оплата зарубежных сервисов и подписок
Мы — ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом
Реклама: ИП Картамышев Артур Алексеевич, ИНН 502423400222, erid: LjN8JvNxU
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