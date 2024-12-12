Открытие карты Казахстана для граждан РФ: преимущества и возможности

Казахстанские банки предлагают уникальные преимущества, выделяясь надежностью и технологической продвинутостью. Карта открывает перед пользователем множество возможностей:

Мультивалютность. Карта поддерживает до 7 валют: тенге, доллар, евро, рубль, дирхам, юань и турецкую лиру. Это позволяет оплачивать покупки в разных странах без необходимости конвертации.

Привязка к российскому номеру телефона. Вы сможете использовать свою карту, не меняя привычный номер, что делает ее удобной для использования в России.

Поддержка современных платежных систем. Карта совместима с Apple Pay, Google Pay и PayPal, что упрощает оплату как в интернете, так и в магазинах.

Лимиты и ограничения. Казахстанские банки предоставляют возможность совершать крупные транзакции. Вы всегда можете уточнить лимиты у службы поддержки.

Годовое обслуживание — бесплатно. Это делает карту доступной и экономически выгодной для ежедневного использования.