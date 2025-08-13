Как оплатить Google и Google Play в России в 2025 году — все рабочие способы

В 2025 году пользователи в России все так же активно пользуются сервисами Google: от Google One и Workspace до YouTube Premium и приложений в Google Play. Но из-за санкций и ограничений классические способы оплаты, такие как банковские карты российских банков, больше не работают. Тем не менее, оплата Google и Google Play в России по-прежнему возможна — если знать, какие способы актуальны.

Разберемся, как оплатить Google в 2025 году, какие подписки доступны, и как безопасно приобрести приложения, игры и другие цифровые товары.