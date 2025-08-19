Купить подписку Cursor AI и как пользоваться сервисом в 2025 году из России

Cursor AI — это умный помощник для программистов, который упрощает написание, редактирование и понимание кода. С его помощью можно автоматизировать рутинные задачи, получать подсказки от ИИ и работать быстрее.

Но у многих пользователей из России возникает проблема: как оплатить Cursor в 2025 году, если привычные платежные методы не работают. Карты российских банков, PayPal и Google Pay — все это недоступно.

В этой статье разберемся, как купить подписку Cursor AI из России, какие способы действительно работают, а также расскажем о плюсах платного тарифа и тонкостях подключения.