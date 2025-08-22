Krea AI: как оплатить подписку и пользоваться нейросетью в 2025

Krea AI — это мощная нейросеть, которая позволяет создавать и редактировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Но в 2025 году оплатить подписку Krea из России стало непросто: привычные платежные методы, включая карты Visa и Mastercard, больше не работают.

Тем не менее, возможности Krea AI доступны. В этой статье собрали все актуальные способы, как купить подписку Krea, оплатить ее без зарубежной карты и начать пользоваться полным функционалом сервиса.