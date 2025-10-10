Как оплатить инвойс из РФ: пошагово, сроки и необходимые реквизиты

Что такое инвойс

Инвойс — это международный счет на оплату, по которому стороны фиксируют, что именно покупается, на каких условиях и в какой валюте. Его используют для проведения оплаты инвойса и для таможенного оформления: по нему в стране получателя начисляют пошлины и налоги.

Что обычно включает инвойс: данные продавца и покупателя, банковские реквизиты получателя (IBAN/номер счета, SWIFT/BIC, адрес банка), номер и дату, валюту расчета, перечень и описание товаров/услуг, количество и стоимость, условия поставки по Incoterms и срок оплаты.

Для оплаты инвойса за машину дополнительно указывают VIN, марку/модель, год выпуска и комплектацию; для товарных поставок часто добавляют код HS/ТН ВЭД и страну происхождения — это ускоряет проверку и расчет пошлин.

Есть два часто встречающихся вида: commercial invoice (финальный счет, по нему проводят оплату инвойса в банке и работают таможенные органы) и proforma invoice (предварительный счет-оферта; сам по себе не всегда подходит для платежа и таможни).

Incoterms — это набор международных правил, которые распределяют между продавцом и покупателем задачи, расходы и риски при поставке (например, FOB, CIF и др.). Корректное указание термина в инвойсе помогает избежать задержек при попытке оплатить иностранный счет.

Пояснения к реквизитам:

BIC (SWIFT-код) — международный идентификатор банка/организации, используется для маршрутизации межбанковских сообщений и переводов.

IBAN — международный формат номера банковского счета, упрощает автоматизацию и проверку платежей между странами.

Мини-вывод: чем точнее оформлен инвойс (корректные реквизиты, Incoterms, описание предмета сделки и — при необходимости — коды HS), тем быстрее проходит оплата инвойса — будь то оплата инвойса в Китай, оплата инвойса в Америку, оплата инвойса в Европу или классическая оплата инвойса в банке на счет поставщика.