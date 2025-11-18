Переводы за границу в 2025: практические способы отправить деньги из России

Резиденты РФ сталкиваются с серьезными препятствиями при организации переводов за границу: ЦБ продлил валютные лимиты до 31 марта 2026 года, а более 100 банков отключены от SWIFT после 18-го и 19-го пакетов санкций. Привычные способы перевода денег за границу через крупнейшие банки стали недоступны после отключения T-Bank, Альфа-Банка и десятков других учреждений в 2025 году.

Материал содержит проверенную информацию из официальных источников ЦБ о работающих каналах для переводов за границу, актуальных требованиях валютного законодательства и пошаговых алгоритмах оформления операций. Рассмотрим альтернативы заблокированным банковским переводам, документооборот для соблюдения требований регулятора и практические решения для различных задач.