Как оплатить зарубежные сервисы из России: надежные способы в 2025 году

Оплата зарубежных сервисов из России в 2025 году остается актуальной проблемой для миллионов пользователей. ChatGPT, Midjourney, Netflix, Spotify, Google Workspace — эти платформы необходимы для работы и повседневных задач, но карты российских банков на них не проходят с 2022 года. Доступ к привычным способам оплаты через PayPal, Google Pay и Apple Pay заблокирован.

Тем не менее, оплатить зарубежные сервисы возможно. Существует шесть проверенных методов, которые работают прямо сейчас. В этой статье разберем, как оплатить зарубежные сервисы из России, сравним каждый способ с реальными преимуществами и недостатками, и покажем, какой вариант подходит для разных задач.