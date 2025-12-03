Переводы из Европы в Россию: как перевести деньги из европейских стран в 2025 году

Переводы из Европы в Россию стали значительно сложнее после введения масштабных санкций ЕС и новых банковских ограничений. С 5 октября 2025 года действует ужесточенный регламент SEPA EU 2024/886, а 19 пакет санкций отключил от SWIFT Альфа-Банк и еще десятки российских учреждений. Как перевести деньги из Европы теперь требует профессионального подхода из-за автоматических блокировок европейских банков.

В материале рассмотрим актуальные способы как отправить деньги из Европы в Россию, проанализируем различия между странами ЕС, изучим влияние нового регламента SEPA и пошаговые алгоритмы для того, чтобы сделать перевод из Европы. Изучим работающие каналы для перевода денег из Европы в условиях постоянно ужесточающихся ограничений.