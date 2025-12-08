Переводы в Китай и из Китая в Россию: как перевести деньги быстро и безопасно в 2025 году

Перевод денег в Китай остается доступным в отличие от заблокированных европейских и американских направлений благодаря дружественным отношениям между странами. Китайско-российские банковские связи сохранились после 2022 года, система SWIFT функционирует, а с 8 декабря 2025 года ЦБ отменил валютные лимиты для дружественных государств, включая КНР.

Однако самостоятельные банковские переводы в Китай сталкиваются с серьезными сложностями: техническими сбоями, языковыми барьерами, сложным регулированием SAFE и специфическими требованиями китайской банковской системы. Большинство клиентов сталкивается с задержками на 3–7 дней из-за неправильного документооборота и технических проблем.

В материале разберем как перевести деньги в Китай максимально быстро, проанализируем сложности самостоятельных переводов и покажем преимущества профессионального сопровождения для перевода денег в Китай через специализированных агентов. Изучим переводы в Китай в юанях как оптимальную стратегию для избежания двойной конвертации.