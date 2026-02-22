Промты для фото и нейросети для создания изображений: 20 промтов для реалистичных кадров

Промты для групповых фото (2–6 человек)

Групповые кадры — одна из самых сложных задач для промтов для фото ИИ. На портрете нейросеть может “вытянуть” одно лицо, но когда людей 4–6, чаще ломаются руки , “плывут” лица на заднем плане и пропадает ощущение реальной съёмки. Поэтому хороший промпт для создания фото группы должен задавать композицию , глубину резкости и прямо просить “естественные руки”.

Группа друзей на закате (candid)

Промпт:

Candid group photo of four friends (two women, two men) laughing together, arms around each other, natural and correct hands and fingers, golden hour sunlight rim lighting their hair, warm backlight, natural skin texture with small imperfections, realistic smiles, casual outfits (denim jacket, t-shirt, light hoodie), rooftop city background slightly blurred, shot on Canon EOS R5, 35mm lens, f/2.8, shallow depth of field, soft film grain, realistic colors, high detail, sharp focus on faces, no text, no watermark

Модель: Flux 2 Pro

Здесь ключевое слово — candid: оно убирает постановочность и делает кадр похожим на реальную фотографию. “Arms around each other” задаёт позу, но самое важное — “natural and correct hands and fingers”: в групповых фото именно руки чаще всего ломают реализм.

35mm + f/2.8 дают “настоящий” общий план: видно контекст (крыша/город), но фон не отвлекает. “Rim lighting” в золотой час добавляет объём — волосы и контуры отделяются от фона, и изображение с помощью нейросети выглядит дороже.

Как быстро адаптировать промпт под себя: