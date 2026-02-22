Промты для фото и нейросети для создания изображений: 20 промтов для реалистичных кадров

Промты для фото — это запросы, которые вы пишете модели, чтобы получить нужное изображение. Частая ошибка новичков — писать слишком общо: «красивая девушка на закате», «парень в дождь», «портрет в студии». В ответ получается что-то среднее — и кажется, что нейросеть для изображений “не умеет” делать фотореализм. На деле почти всегда не хватает деталей в запросе.
Хороший промт для создания фото работает как нормальное ТЗ фотографу: кто в кадре, какая поза, где происходит сцена, какой свет, какая “оптика”, какое настроение. Это не про длинные простыни текста — часто достаточно добавить 2–3 точных уточнения, чтобы перейти от “нормально” к “вау”.
Мы подготовили 20 готовых промтов для фото людей: естественный свет, студия, кино-атмосфера, плёнка, фэшн, лайфстайл, групповые кадры и “как на смартфон”. Каждый промт для генерации фото снабжён пояснением, почему он работает, и подсказками, что менять, чтобы быстро получить свои варианты.
Если вы впервые пробуете генератор изображений нейросеть, просто берите промпт из блока, вставляйте и делайте 2–4 варианта. Дальше можно точечно менять свет, локацию, эмоцию или объектив — в статье есть схема, как улучшать результат итерациями.
Все примеры в статье сгенерированы через Umnik.ai— агрегатор, где Flux, Stable Diffusion, Imagen 4 от Google, Runway и другие нейросети для изображений доступны в одном окне. Не нужно регистрироваться в каждом сервисе отдельно — выбираете модель и создаёте изображение с помощью нейросети прямо в браузере. Сервис работает с прямым доступом из России без смены IP.
Промты для фото с естественным светом
Естественный свет — это основа фотографии. Золотой час, мягкий оконный свет, пасмурный день — каждый даёт свой характер. Правильный промт для фото ИИ с натуральным освещением выдаёт результат, который сложно отличить от реальной съёмки. Главное — указать нейросети конкретный тип света и камеру.
Портрет в золотой час
Промпт:
Cinematic close-up portrait of a young woman with messy auburn hair, golden hour sunlight illuminating her face from the side, visible sun rays and floating dust particles in the air, deep green out-of-focus forest background, natural freckles on skin, no makeup look, light catching in her eyes creating catchlights, shot on Canon EOS R5 with 85mm f/1.2L lens, shallow depth of field, warm color grading with lifted shadows, editorial nature photography
Модель: Nano banan pro
Этот промпт работает на нескольких уровнях. «Messy auburn hair» — конкретная деталь, которая делает фото живым, а не стоковым. «Floating dust particles in the air» добавляет атмосферу, которую нейросеть отрисовывает очень красиво. Указание конкретного объектива 85mm f/1.2 задаёт характерное кремовое размытие фона. А «catchlights» в глазах — это мелочь, которая отличает любительское фото от профессионального.
Промт для создания фото “Мягкий оконный портрет”
Промпт:
Intimate portrait of a man in his 30s sitting by a large rain-covered window, soft diffused daylight wrapping around his face, Rembrandt lighting triangle under the eye, wearing a simple white linen shirt, hand resting on chin in contemplative pose, moody atmosphere, muted desaturated tones, visible rain drops on glass creating beautiful bokeh patterns, shot on Leica M11 with 50mm Summilux f/1.4, grain reminiscent of Tri-X 400 film
Модель: Imagen 4
«Rembrandt lighting» — это конкретная схема света (треугольник под глазом), которую нейросеть знает и воспроизводит точно. «Rain-covered window» одновременно объясняет свет и добавляет текстуру на передний план. Промт для создания фото мужского портрета часто проваливается из-за слишком общих описаний — здесь каждая деталь работает на результат.
Промты для фотографий в студийном стиле
Студийное фото — это полный контроль над светом, фоном и настроением. Нейросеть для создания изображений в студийном стиле работает отлично, потому что AI обучен на миллионах профессиональных студийных снимков. Ключ к успеху — точно описать схему света и тип фона.
Драматичный портрет с жёстким светом
Промпт:
Dramatic studio portrait of a woman with sharp cheekbones and slicked-back dark hair, single hard light source from upper right creating deep shadows on half of the face, black negative fill on the left side, completely black background, catch light in one eye only, skin has a slight sheen of sweat, intense direct gaze into camera, shot on Phase One IQ4 150MP with 110mm f/2.8 lens, hyper-detailed skin pores and texture, Peter Lindbergh inspired, fashion magazine cover quality
Модель: Flux 2 Pro
Здесь всё построено на контрасте: жёсткий свет с одной стороны, полная темнота с другой. «Single hard light source from upper right» — это чёткая инструкция, не абстрактное «dramatic lighting». «Black negative fill» — профессиональный термин, который AI понимает и отрабатывает. Референс на Peter Lindbergh задаёт эстетику raw-beauty. Создать изображение с помощью нейросети такого уровня без правильного промпта невозможно — общие запросы дают пластиковый результат.
Бьюти-крупный план
Промпт:
Extreme close-up beauty portrait of a woman with flawless dewy skin, studio ring light reflected in both eyes as circular catchlights, subtle glossy lip, single water drop running down the cheek, perfectly even complexion with natural skin texture still visible, slight peach fuzz on face catching the light, powder blue seamless paper background, shot on Hasselblad X2D 100C with 120mm macro lens, beauty dish as key light with white fill card below, commercial skincare campaign quality
Модель: Imagen 4 Ultra
Бьюти-фото — это уровень, где нейросеть для изображений должна показать максимальную детализацию. «Ring light reflected as circular catchlights» — конкретная форма блика, которая сразу считывается как бьюти-съёмка. «Peach fuzz catching the light» — микро-деталь, которая добавляет реализм. Без неё кожа выглядит как пластик. «Water drop running down the cheek» — классический приём коммерческой бьюти-фотографии.
Промты для фото в кинематографичном стиле
Кинематографичные кадры — один из самых популярных запросов среди промтов для фото ИИ. Стоп-кадр из фильма, неоновый город, плёночное зерно — такие фото набирают больше всего лайков и сохранений. Секрет в том, чтобы указать конкретную плёнку, оптику и режиссёрский стиль.
Неоновый ночной портрет
Промпт:
Close-up portrait of a young woman on a neon-lit Tokyo street at night, face illuminated by contrasting pink and cyan neon signs, rain-soaked hair sticking to forehead, water droplets on skin catching colored light, out-of-focus neon kanji signs in background creating colorful bokeh circles, anamorphic lens flare streaking horizontally across frame, shot on Arri Alexa with Cooke anamorphic 75mm lens, Wong Kar-wai meets Blade Runner aesthetic, 2.39:1 cinematic aspect ratio
Модель: Runway Gen4 Image
Этот промпт — мастер-класс по работе с цветным светом. Два источника разного цвета («pink and cyan neon») создают объём на лице. «Rain-soaked hair sticking to forehead» и «water droplets on skin» — это те мелочи, которые делают кадр кинематографичным, а не просто «красивым». Готовый промт для фото в стиле Blade Runner, который можно адаптировать под любой город — просто замените «Tokyo» на нужную локацию.
Промт для создания фото “Уличный кадр под дождём”
Промпт:
Full body shot of a man in a long dark wool overcoat walking alone through a narrow European cobblestone alley in heavy rain, holding a transparent umbrella, streetlamp behind him creating a halo of backlit rain drops, puddles reflecting warm street lights, steam rising from a manhole, Kodak Vision3 500T cinema film stock, heavy natural grain, teal and orange color grading, Roger Deakins cinematography style, 35mm anamorphic, atmospheric fog
Модель: Flux 2 Pro
Промты для фотографий с дождём — всегда выигрышный вариант. Вода создаёт текстуру, отражения и атмосферу одновременно. «Backlit rain drops» — это когда источник света позади, и каждая капля светится. «Steam rising from a manhole» — деталь из кино, которую нейросеть воспроизводит безупречно. Roger Deakins — один из лучших кинооператоров, его имя задаёт уровень освещения и композиции.
Промты для фото в стиле ретро и плёнки
Плёночная эстетика — это тренд, который не уходит уже годы. Тёплые тона, зерно, лёгкая засветка — всё это можно получить через генератор изображений нейросеть, если правильно указать тип плёнки и эпоху. Разные плёнки дают принципиально разный результат, поэтому важно знать, что писать в промте.
Портрет на Kodak Portra
Промпт:
Medium shot portrait of a young woman with windblown hair wearing a vintage oversized denim jacket, standing in a golden wheat field at magic hour, eyes closed with a peaceful smile, Kodak Portra 800 film stock, warm creamy skin tones with slight magenta shift in shadows, natural film grain, slightly soft focus, light leak bleeding in from the right edge with orange and amber tones, scanned 35mm negative look with subtle dust and scratches, dreamy nostalgic summer mood, shot on Contax T2
Модель: Luma Photon Flash
«Kodak Portra 800» — не случайный выбор. У восьмисотки более крупное зерно и теплее тона, чем у Portra 400. «Slight magenta shift in shadows» — это реальная характеристика этой плёнки, и AI её знает. «Light leak bleeding from the right edge» — культовый артефакт плёночной фотографии. «Contax T2» — легендарная компактная камера, её оптика даёт характерный мягкий рисунок. Промт для генерации фото на плёнку работает тем лучше, чем конкретнее вы описываете артефакты.
Чёрно-белый портрет на Ilford
Промпт:
Black and white close-up portrait of an elderly man with deep wrinkles and kind eyes, side lighting from a single window revealing every line and texture on his face, wearing a simple dark wool sweater, Ilford HP5 Plus 400 film pushed to 1600 ISO, heavy expressive grain, deep rich blacks with bright specular highlights, zone system exposure with detail in shadows, slight motion blur in his hand, timeless documentary photography style, shot on Nikon FM2 with 105mm f/2.5 Nikkor lens
Модель: Stable Diffusion 3.5
Чёрно-белая фотография — это про текстуру и эмоцию. «Ilford HP5 pushed to 1600» — это конкретная техника, когда плёнку проявляют агрессивнее, что даёт крупное зерно и жёсткий контраст. «Zone system exposure» — метод Ансела Адамса для контроля тонов. Нейросеть создаёт изображение с глубиной и характером, которые невозможно получить простым чёрно-белым фильтром.
Промты для фото в стиле фэшн и editorial
Фэшн-фотография — отдельный жанр со своими правилами. Здесь важнее настроение и атмосфера, чем детали одежды. Промт для фото ИИ в фэшн-стиле должен содержать референс на фотографа или журнал, тип оптики и описание света. Без этого нейросеть выдаст стоковое фото вместо editorial.
Высокая мода на крыше
Промпт:
High fashion editorial photograph of a tall slim model in a flowing crimson silk dress, standing on the edge of a concrete rooftop, strong wind creating dramatic fabric movement frozen in mid-air, overcast sky with dark moody clouds as backdrop, hair flying upward, bare feet on raw concrete, shot from low angle to emphasize height and power, Phase One IQ4 with 80mm f/2.8 lens, Steven Meisel for Italian Vogue aesthetic, desaturated skin tones with the red dress as the only saturated color, high-end retouching
Модель: Flux 2 Pro
«Flowing crimson silk dress» + «strong wind creating dramatic fabric movement» — это промпт, который заставляет нейросеть для создания изображений работать с динамикой. Ткань в движении создаёт скульптурную форму, которая превращает обычное фото в editorial. «Desaturated skin tones with the red dress as the only saturated color» — селективная работа с цветом, как в реальном ретуше. Референс на Steven Meisel для Italian Vogue задаёт конкретную эстетику: дерзко, мощно, без лишней красивости.
Минималистичный лукбук
Промпт:
Clean minimalist fashion photograph of a man in his late 20s wearing a perfectly tailored navy wool overcoat over a white turtleneck, standing in a stark white studio with infinity curve background, neutral relaxed pose with hands in pockets, one foot slightly forward, soft even studio lighting from large octabox overhead with subtle fill from below, clean sharp shadow on the floor, commercial lookbook for Scandinavian menswear brand, shot on Canon EOS R5 with 70-200mm f/2.8 at 135mm, crisp detail on fabric texture
Модель: Imagen 4
Лукбук — это противоположность editorial: здесь одежда важнее атмосферы. «Infinity curve background» (бесконечный фон) убирает всё лишнее. «Large octabox overhead with subtle fill from below» — конкретная схема света, которая равномерно освещает одежду и показывает текстуру ткани. Готовый промт для фото в стиле COS, Arket, Uniqlo — замените одежду на нужную, остальное работает универсально.
Готовые промты для фото в стиле лайфстайл
Лайфстайл — это фото, которые выглядят как «случайный кадр из жизни», но на деле тщательно продуманы. Блогеры, бренды, онлайн-школы — всем нужен такой контент. Нейросеть создаёт изображение в лайфстайл-стиле на отлично, если дать ей правильные детали: обстановку, позу и тип камеры.
Промты для фотографий с кофе для соц.сети
Промпт:
Candid lifestyle photograph of a young woman in an oversized cream knit sweater sitting cross-legged on a window seat, holding a steaming ceramic mug with both hands, early morning soft golden light streaming through sheer linen curtains, messy bun hairstyle, no makeup natural look, cozy knitted blanket draped over legs, rain visible outside the window, shallow depth of field with focus on her peaceful expression, warm earthy color palette with cream beige and soft brown tones, shot on Fujifilm X-T5 with 56mm f/1.2 lens, hygge atmosphere, editorial lifestyle for wellness brand
Модель: Nano Banana Pro
«Candid» — ключевое слово, которое убирает постановочность. «Holding a steaming ceramic mug with both hands» — конкретная поза, которая считывается как уютная и живая. «Hygge atmosphere» — скандинавский термин для уюта, AI его понимает и добавляет соответствующее настроение. Промты для фото ИИ в лайфстайл-стиле должны описывать не столько человека, сколько атмосферу и детали вокруг — именно они создают историю.
Городской портрет для личного бренда
Промпт:
Environmental portrait of a confident man in his early 30s wearing a fitted charcoal blazer and white crew-neck t-shirt, leaning casually against a weathered brick wall in a sunlit urban alley, natural afternoon side light creating a soft shadow, relaxed genuine smile, one hand in pocket, shallow depth of field with blurred city elements in background, warm golden tones, shot on Sony A7IV with 85mm f/1.4 GM lens, authentic personal branding photography style, LinkedIn and website headshot quality but with editorial feel
Модель: Imagen 4
Фото для личного бренда — это баланс между «профессионально» и «живо». «Environmental portrait» говорит нейросети, что фон важен и является частью истории. «Relaxed genuine smile» + «one hand in pocket» — поза, которая выглядит естественно. Изображение с помощью нейросети для личного бренда экономит 15-30 тысяч рублей на фотосессии — а результат при хорошем промте практически неотличим.
Промты для групповых фото (2–6 человек)
Групповые кадры — одна из самых сложных задач для промтов для фото ИИ. На портрете нейросеть может “вытянуть” одно лицо, но когда людей 4–6, чаще ломаются руки, “плывут” лица на заднем плане и пропадает ощущение реальной съёмки. Поэтому хороший промпт для создания фото группы должен задавать композицию, глубину резкости и прямо просить “естественные руки”.
Группа друзей на закате (candid)
Промпт:
Candid group photo of four friends (two women, two men) laughing together, arms around each other, natural and correct hands and fingers, golden hour sunlight rim lighting their hair, warm backlight, natural skin texture with small imperfections, realistic smiles, casual outfits (denim jacket, t-shirt, light hoodie), rooftop city background slightly blurred, shot on Canon EOS R5, 35mm lens, f/2.8, shallow depth of field, soft film grain, realistic colors, high detail, sharp focus on faces, no text, no watermark
Модель: Flux 2 Pro
Здесь ключевое слово — candid: оно убирает постановочность и делает кадр похожим на реальную фотографию. “Arms around each other” задаёт позу, но самое важное — “natural and correct hands and fingers”: в групповых фото именно руки чаще всего ломают реализм.
35mm + f/2.8 дают “настоящий” общий план: видно контекст (крыша/город), но фон не отвлекает. “Rim lighting” в золотой час добавляет объём — волосы и контуры отделяются от фона, и изображение с помощью нейросети выглядит дороже.
Как быстро адаптировать промпт под себя:
поменяй “rooftop city” на “beach / forest / street festival”
количество людей: four → three / five
эмоцию: laughing → talking / cheering / surprised
одежду: casual outfits → “smart casual” для более аккуратного вайба
Промт для создания фото “Команда в офисе” (деловой групповой портрет)
Промпт:
Professional corporate team photo of six people standing in a modern office, clean neutral background, soft even studio lighting (large softbox key light + gentle fill), natural confident smiles, business casual outfits, symmetrical composition, everyone in sharp focus, realistic skin tones, shot on Sony A7IV, 50mm lens, f/5.6, crisp detail, high-end company website / HR photography, no text, no logo, no watermark
Модель: Imagen 4 Ultra
В деловом групповом фото важнее всего фраза “everyone in sharp focus” и диафрагма f/5.6 — иначе часть людей окажется “мыльной”, и кадр сразу выглядит как ошибка нейросети. “Soft even studio lighting” с softbox + fill — это классическая схема, которая даёт ровные лица без жёстких теней (как в реальной корпоративной съёмке).
50mm — нейтральная перспектива: лица не искажаются, а офис остаётся фоном, а не главным объектом.
Как адаптировать промпт под себя:
“modern office” → “coworking / переговорка / светлый холл”
стиль одежды: “business casual” → “formal suits” (строже) или “startup casual” (свободнее)
композиция: “symmetrical composition” → “two rows (standing + sitting)” если хочешь более “классическую” командную фотку
Мини-совет для групповых промтов (чтобы не ломались руки)
Если в этой сцене руки всё равно получаются странными, добавь в конец промпта одну строку (как мини-страховку):
natural hands, correct fingers, no extra fingers, realistic anatomy
Промты для фото “как на смартфон” (максимум реализма)
Если хочется, чтобы изображение выглядело не как «нейросеть нарисовала», а как реальное фото, самый простой путь — просить модель сделать кадр в стиле смартфона. Парадокс в том, что “неидеальность” (лёгкий шум, компрессия, случайная композиция) делает промт для генерации фото гораздо убедительнее, чем “ультра-идеальный студийный рендер”.
Селфи в зеркале лифта (casual)
Промпт:
Mirror selfie photo in a modern elevator, casual outfit (black leather jacket, white top), holding a smartphone in one hand, slight flash reflection on the mirror, realistic smartphone HDR, subtle noise and compression artifacts like a real phone photo, imperfect framing (slightly cut elbow), natural skin texture with small imperfections, messy hair strands, cool white elevator lighting, portrait-mode blur not too strong, candid and authentic, high detail, no text, no watermark
Модель: Flux 2 Flex
Почему это работает: “mirror selfie” и “imperfect framing” заставляют нейросеть для изображений делать кадр как случайный, а не как рекламную постановку. “Subtle noise and compression artifacts” — важная деталь: именно из-за неё фото выглядит снятым и загруженным, а не отрендеренным. “Portrait-mode blur not too strong” убирает типичную ошибку — когда фон размывается слишком “пластиково”.
Как адаптировать под себя:
локация: elevator → “bathroom mirror / hallway mirror / gym mirror”
одежда: leather jacket → “hoodie / coat / blazer”
свет: “cool white” → “warm tungsten” (для уютного вайба)
Промты для фото ии “Снято на ходу” в городе (живой момент)
Промпт:
Candid smartphone photo of a young man walking on a busy city street, captured mid-step, slight motion blur on one arm, natural daylight on an overcast day, realistic skin tones, messy hair, everyday outfit (dark coat, backpack strap visible), background people softly blurred, street signs and lights slightly out of focus, subtle grain and phone-like compression, authentic documentary vibe, imperfect composition (subject slightly off-center), high detail, no text, no watermark
Модель: Nano Banana (Standard)
Секрет здесь — движение и “неидеальность”: “captured mid-step” + “slight motion blur” сразу делают кадр живым. “Overcast day” даёт мягкий свет без жёстких теней — это один из самых реалистичных сетапов для промтов для фото. А “subject slightly off-center” помогает избежать “идеальной симметрии”, которая часто выдаёт генератор изображений нейросеть.
Как адаптировать под себя:
заменяй “young man” на “woman / couple / two friends”
город: “busy city street” → “old town street / метро / набережная”
настроение: “documentary vibe” → “cozy vibe / sporty vibe / business vibe”
Бонус: ещё 4 промпта для фото людей (быстро, реалистично)
Эмоции и “живое” лицо
Искренний смех (живой кадр)
Промпт:
Candid burst photo of a young woman laughing genuinely, slight motion blur on hands, natural skin texture, wind moving a few hair strands, overcast daylight, 50mm lens, f/2.0, shallow depth of field, realistic colors, subtle grain, sharp focus on eyes, high detail, no text, no watermark
Модель: Flux 2 Pro
Почему работает: “candid burst” + “slight motion blur” дают ощущение настоящей серии кадров, а “sharp focus on eyes” фиксирует главную точку внимания.
Сильная эмоция (тихий драматичный портрет)
Промпт:
Close-up portrait of a man in his 30s with moist eyes and a single tear on cheek, soft window light from the side, natural pores and skin texture, minimal color grading, 85mm lens, f/1.8, shallow depth of field, realistic catchlights, cinematic but subtle, high detail, no text, no watermark
Модель: Imagen 4 Ultra
Почему работает: слеза + мягкий боковой свет создают “киношную” эмоцию без перегруза стилем, а 85mm/f1.8 делает портрет “как с камеры”.
Промт для фото ии: Пара и “история” в кадре
Пара на прогулке (романтика без постановки)
Промпт:
Candid photo of a couple walking hand in hand, backlit golden hour sunlight, warm rim light, natural smiles, casual outfits, city street background softly blurred, 35mm lens, f/2.8, realistic skin tones, subtle film grain, high detail, no text, no watermark
Модель: Flux 2 Flex
Почему работает: “backlit golden hour” почти всегда даёт объём и атмосферу, а 35mm оставляет в кадре контекст (город/улица), делая фото “живым”.
Семейный портрет дома (уютный, без “стока”)
Промпт:
Warm family photo of two adults and one child sitting on a sofa at home, soft window daylight, cozy neutral интерьер, natural skin texture, everyone in focus, 35mm lens, f/4, realistic colors, gentle shadows, authentic candid moment, high detail, no text, no watermark
Модель: Imagen 4
Почему работает: “everyone in focus” + f/4 спасают семейные кадры от “мыла” и странных лиц на втором плане.
Промпт для генерации фото: как улучшить результат за 3 шага
Даже готовые промты для фото могут давать разный результат на разных моделях — это нормально. Чтобы промпт для создания фото стабильно приводил к “вау”, используйте короткую схему из трёх итераций: она быстро улучшает изображение с помощью нейросети и экономит время.
Шаг 1. Сгенерируйте базу (2–4 варианта)
Возьмите промпт из подборки и сделайте несколько генераций. На первом шаге не усложняйте запрос — важно понять, как нейросеть для изображений интерпретирует сцену.
Шаг 2. Исправьте одну проблему (добавьте 1–2 уточнения)
Выберите лучший вариант и добавьте только 1–2 уточнения под вашу проблему:
“пластиковая кожа” → natural skin texture, pores visible
“пустой взгляд” → catchlights in eyes
“слишком постановочно” → candid, subtle film grain, slight imperfections
“фон мешает” → background softly blurred, shallow depth of field
Правило: меняйте одну вещь за раз, иначе не поймёте, что реально сработало.
Шаг 3. Зафиксируйте качество (качество + запреты)
Перед финальным рендером добавьте страховки:
high detail, sharp focus, realistic colors
no text, no watermark
Если в кадре несколько людей (группа/семья), обязательно:
everyone in sharp focus + диафрагма f/4 или f/5.6
Нейросеть для изображений: как выбрать модель под задачу
В Umnik.ai доступно несколько популярных решений, и один и тот же промт для генерации фото может дать разный результат в разных моделях. Чтобы быстрее получать “вау”, выбирайте нейросеть для изображений под конкретную задачу: реализм, скорость, атмосфера или “соцсеточный” стиль. По сути это один генератор изображений нейросеть, но с разными моделями под разные сценарии.
Нейросеть для создания изображений с фотореализмом (лицо, кожа, студия)
Выбирайте: Flux 2 Pro, Imagen 4 Ultra
Когда важны естественная кожа, аккуратный свет и “дорогое” ощущение кадра — эти модели обычно дают самый чистый результат. Хорошо подходят для: студийных портретов, beauty, деловых фото, личного бренда.
Генератор изображений нейросеть для быстрых итераций (черновики)
Выбирайте: Flux Schnell, Imagen 4 Fast
Если вы перебираете варианты (композиция, эмоция, фон) — логичнее начинать с быстрых версий: они помогают быстро “нащупать” удачную картинку. Потом берёте лучший вариант и делаете финальный прогон на Pro/Ultra.
Изображение с помощью нейросети в стиле лайфстайл и соцсетей (candid, “как в жизни”)
Выбирайте: Nano Banana (Standard/Pro), Flux 2 Flex
Эти модели часто дают более живой вайб: меньше “вылизанной рекламности”, больше ощущение реальной съёмки. Подходят для: “как на смартфон”, уютные сцены, fashion-лайфстайл.
Нейросеть чтобы создать изображение в кино-атмосфере (неон, дождь, драматичный свет)
Выбирайте: Runway Gen4 Image / Gen4 Image Turbo
Если задача — кадр “как стоп-кадр из фильма”, важнее атмосфера, цвет и свет. Такие модели лучше отрабатывают туман, неон, дождь, контраст и кинематографичную подачу.
Быстрая шпаргалка выбора нейросети для изображения (чуть подробнее)
Реализм лица и студия → Flux 2 Pro / Imagen 4 Ultra
Берите, когда важно получить “как снято”: естественную кожу без пластика, нормальные блики в глазах, аккуратный студийный/оконный свет. Это лучший выбор под портреты, beauty, деловые фото, личный бренд — всё, где качество лица решает.
Быстро много вариантов → Flux Schnell / Imagen 4 Fast
Нужны, когда вы “нащупываете” кадр: эмоцию, позу, фон, композицию. Сначала делаете 3–6 быстрых генераций, выбираете лучший, и уже его при желании прогоняете через Pro/Ultra для финальной чистоты.
Лайфстайл и соцсети → Nano Banana / Flux 2 Flex
Если цель — “живое фото”, будто снято случайно: candid, уют, street, “как на смартфон”, fashion-вайб без постановки. Эти модели часто дают более естественную неидеальность, которая делает изображение с помощью нейросети правдоподобнее.
Кино-атмосфера → Runway Gen4
Когда важнее не “идеальный портрет”, а настроение кадра: неон, дождь, туман, контровый свет, драматичные цвета, ощущение стоп-кадра из фильма. Отлично заходит под кинематографичные промты для фотографий.
FAQ: промты для фото и нейросеть для изображений
Какая нейросеть для изображений лучше подходит для фото людей?
Для фотореалистичных портретов чаще всего лучше начинать с моделей, которые сильнее держат кожу и свет (например, Flux 2 Pro или Imagen 4 Ultra). Если нужна “живая” подача под соцсети — попробуйте Nano Banana или Flux 2 Flex.
Почему по одному и тому же промпту для фото результат разный?
Потому что разные модели по-разному интерпретируют детали: свет, фактуру кожи, фон и цвет. Поэтому один и тот же промт для генерации фото полезно прогнать 2–3 раза (или на разных моделях) и выбрать лучший вариант.
Какой промпт для создания фото писать, чтобы получилось максимально реалистично?
Давайте модели конкретику: тип света (golden hour / soft window light), “оптику” (35mm/50mm/85mm + f/1.8–f/5.6) и добавьте “natural skin texture” + “catchlights”. Обязательно запретите надписи: “no text, no watermark”.
Где брать готовые промты для фото, если своих идей нет?
Берите промты для фотографий в местах, где промт привязан к конкретной картинке: PromptHero (много промтов для фото людей по стилям), Lexica (поиск по фотореалистичным примерам с промтами) и GitHub-подборки по Stable Diffusion (как “конструктор” света/оптики/деталей). Лучше копировать не всю простыню, а скелет: свет + объектив/диафрагма + 1–2 детали реализма (natural skin texture, catchlights), а персонажа и локацию менять под себя.
Как исправить “пластиковую” кожу на фото ИИ?
В промты для фото ИИ добавляйте “natural skin texture, pores visible” и избегайте перегруза словами вроде “perfect, ultra, flawless”. Иногда помогает “subtle film grain”, потому что он делает картинку более “снятой”.
Почему у людей иногда кривые руки и лишние пальцы?
Это типичная ошибка, с которой сталкивается любой генератор изображений нейросетью. Упростите позу (часть рук можно убрать из кадра), и добавьте уточнение “natural hands, correct fingers”.
Как сделать групповое фото, чтобы все были в фокусе?
В промпте прямо пишите “everyone in sharp focus” и используйте f/4–f/5.6 (логика как в реальной съёмке). Так нейросети легче создать изображение с помощью нейросети без “мыла” на заднем плане.
Можно ли бесплатно попробовать создать изображение с помощью нейросети?
Да. В Умнике можно бесплатно попробовать генератор изображений: сделать первые изображения и протестировать, как работают промты для фото в разных моделях. Если результат устраивает, дальше можно продолжить на токенах/подписке.
Заключение
Теперь у вас есть набор промтов для фото людей под разные стили — от естественного света и студии до кино, плёнки, фэшн, лайфстайла и “как на смартфон”. Берите готовые промты для фото, вставляйте в генерацию и меняйте пару деталей (свет, объектив, локацию, настроение), чтобы быстро получать десятки вариаций без потери качества.
Если результат получается “почти”, используйте схему из статьи: 2–4 черновика → одно точечное уточнение → финальный прогон с запретами (no text, no watermark). А чтобы экономить попытки, выбирайте нейросеть для изображений под задачу: реализм, скорость, лайфстайл или кино-атмосфера.
Примеры генерации фото через разные AI модели в статье мы делали через Umnik.ai — там можно бесплатно попробовать генерацию и сравнить несколько моделей в одном интерфейсе. Сервис доступен из России, а оплату можно провести напрямую с карт РФ.
