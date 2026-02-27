Нейросеть создать открытку: как быстро создать открытку с ИИ

Что умеет нейросеть при создании открытки

Прежде чем разбирать инструкцию, важно понять, чем создание открытки через ИИ отличается от шаблонных редакторов.

Уникальный дизайн под каждый запрос. Никаких шаблонов - нейросеть создаёт открытку пиксель за пикселем на основе вашего описания. Два одинаковых запроса дадут похожие, но не идентичные результаты.

Понимает художественные стили. Акварель, советский плакат, скандинавский минимализм, ботаническая гравюра, детская иллюстрация - ИИ знает эти стили и воспроизводит их точно. Достаточно написать название стиля в запросе.

Добавляет кириллический текст. При правильном промте нейросеть размещает поздравление прямо на открытке с нужным шрифтом и в нужном месте. Это главное отличие от простой генерации картинки - и главная точка, где новички чаще всего ошибаются.

Адаптируется под повод. 8 марта, день рождения, свадьба, корпоратив - достаточно указать тематику, и ИИ подберёт символику сам.

Что пока не умеет: гарантированно точная кириллица без специальных фраз в промте, сложные многостраничные макеты, точная вставка логотипа без режима img2img. Промты из этой статьи закрывают первый пункт - с остальным поможет постпродакшн.