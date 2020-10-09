Новые требования ЦБ к страховым компаниям

30 апреля 2020г. на сайте ЦБ РФ опубликовано Положение Банка России от 10 января 2020 г. №710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».

Требования Банка России предусматривают новые методические правила к определению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Изменяется подход к расчету собственных средств (капитала) и к определению достаточности капитала с учетом риска изменения стоимости активов и обязательств.

Вступление в силу положения предполагает поэтапный ввод, а именно:

01 июля 2021 г. вступают методические требования к расчету величины собственных средств, а в расчете нормативного соотношения учитывается оценка влияния концентрационного риска и нормативный размер маржи платежеспособности.

01 июля 2022 г. вводится оценка влияния всех рисков на платежеспособность страховщика, предусмотренных Положением, в ограниченном объеме.

01 июля 2025 г. планируется, что Положение будет применяться в полном объеме.

Таким образом страховщики должны пересмотреть методику расчёта активов и обязательств, с учётом особенностей новых требований и выполнить подготовительные мероприятия к применению Положения.

Одним из этапов перехода является автоматизация процесса расчёта величины собственных средств и подготовка экономического баланса.

Компания Ортикон Групп предлагает решение по автоматизации этого Положения «Ортикон: 710-П», которое можно использовать как самостоятельный модуль, отделённый от существующих учётных систем, так и как встраиваемый дополнительный модуль в существующую информационную систему на базе 1С:Предприятие.

Решение позволяет настроить интеграционную связь для получения данных из внешних систем по видам активов и обязательств, используя данные по счетам учёта второго порядка бухгалтерского учёта, с помощью предустановленного фильтра - так называемый мэппинг счетов.

После загрузки (заполнения) данных и установки признаков, оказывающих влияние на величину актива в соответствии с Положением, можно выполнить расчёт экономического баланса.

Программный продукт «Ортикон: 710-П»позволяет вводить корректирующие документы по данным активов и обязательств, что позволяет отслеживать историю изменений, а также предполагает использование различных вариантов и сценариев расчёта экономического баланса.

Часть активов признается равной нулю, по отдельным активам устанавливается процентный удельный вес, либо особые правила определения их стоимости, в соответствии с Положением. Иные активы, порядок определения стоимости, которых не установлен, оцениваются по справедливой стоимости, в соответствии с МСФО-13 «Оценка справедливой стоимости» и внутренними методиками страховщика. Стоимость обязательств определяется по данным бухгалтерского учета, с учетом особенностей для отдельных обязательств, в соответствии с Положением.

После выполнения расчёта величины собственных средств и влияния рисков, программный модуль позволяет выполнить расчёт показателя «Нормативное cоотношение», определённого Положением.

При снижении нормативного соотношения до порогового значения страховая организация обязана представить в Банк России план оздоровления финансового положения.

Данное программное решение позволяет выполнить выгрузку показателей, в части применения Положения, в соответствии с требованиями таксономии XBRL ЦБ РФ, для последующей интеграции в основной пакет отчётности.

По мысли регулятора исполнение страховыми организациями новых требований приведет к повышению устойчивости страхового сектора экономики. Поэтому автоматизация процессов необходима для оперативности и точности расчетов в требуемые сроки.