Требования МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Один из самых сложных стандартов Совета по Международным стандартам финансовой отчетности МСФО (IFRS 17) «Договоры страхования» должен был вступить в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года. Поправки к стандарту спровоцировали перенос даты вступления в силу на новый срок, и в марте 2020 года Совет по МСФО отложил дату начала применения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» на 1 января 2023 года.

Организации, выпускающие/заключающие договоры страхования и перестрахования, выпускающие инвестиционные договоры с элементами договоров страхования, обязаны применять МСФО (IFRS 17) «Договоры страхования» и в первую очередь это страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Основной задачей организаций, обязанных применять МСФО (IFRS 17), является принятие соответствующих решений в отношении исполнения договоров страхования и автоматизации процессов. Компания Ортикон Групп предлагает услуги по разработке и внедрению автоматизированной системы учета договоров страхования.

Исполнение требований стандарта можно разделить на несколько этапов:

Классификация договоров страхования

формирование портфелей договоров страхования, которые включают в себя договоры, подверженные аналогичным рискам и управляются совместно;

определение требований оценки, в соответствии с моделями оценок и видами стандартов;

группировка договоров по году выпуска и по виду обременения: являются обременительными на момент первоначального признания, если таковые есть; в отношении которых на момент первоначального признания отсутствует значительная вероятность того, что впоследствии они станут обременительными, если таковые есть; и оставшихся в портфеле договоров, если таковые есть;

в случае модификации условий договора страхования, например, по соглашению сторон по договору или вследствие изменения нормативно-правового регулирования, организация должна прекратить признание первоначального договора и признать модифицированный договор в качестве нового договора.

Признание договоров страхования и аквизиционных расходов

признать все действующие договоры страхования, идентифицировать группы договоров страхования;

признавать актив или обязательство в отношении аквизиционных денежных потоков, относящихся к группе выпущенных договоров страхования, которые организация выплачивает или получает до момента признания этой группы договоров, кроме исключений, до момента признания группы договоров страхования, к которым относятся данные денежные потоки;

признавать группы договоров страхования и добавлять договоры в группы в том отчетном периоде, в котором договор был выпущен.

Оценка при первоначальном признании

Соответствует сумме денежного потока по выполнению договоров и маржи за предусмотренные договором услуги.

Денежный поток состоит из расчетной оценки всех будущих денежных потоков, финансовых корректировок и нефинансовых корректировок. Ставки дисконтирования, применяемые к расчетным оценкам будущих денежных потоков, должны отражать временную стоимость денег, характеристики денежных потоков и характеристики ликвидности договоров страхования; соответствовать наблюдаемым текущим рыночным ценам (при их наличии) на финансовые инструменты, предусматривающие денежные потоки, характеристики которых соответствуют характеристикам денежных потоков по договорам страхования, например, по срокам, валюте и ликвидности; и исключать эффект факторов, которые оказывают влияние на такие наблюдаемые рыночные цены, но не влияют на будущие денежные потоки по договорам страхования.

Организация должна скорректировать расчетную оценку приведенной стоимости будущих денежных потоков с учетом компенсации, которую организация требует за принятие на себя неопределенности в отношении суммы и сроков возникновения денежных потоков, обусловленной нефинансовым риском.

Организация должна оценивать маржу за предусмотренные договором услуги при первоначальном признании группы договоров страхования в сумме, которая, кроме исключений, не приводит к возникновению доходов или расходов.

Договор страхования является обременительным на дату первоначального признания, если денежные потоки по выполнению договоров, отнесенные к данному договору, ранее признанные аквизиционные денежные потоки и денежные потоки, возникающие по данному договору на дату первоначального признания, в своей совокупности представляют собой чистый отток средств.

Последующая оценка

Балансовая стоимость группы договоров страхования на дату окончания каждого отчетного периода должна рассчитываться как сумма обязательства по оставшейся части страхового покрытия и обязательства по возникшим страховым убыткам.

Обязательства по оставшейся части страхового покрытия включают в себя денежные потоки по выполнению договоров применительно к услугам будущих периодов, отнесенные к данной группе на эту дату по соответствующей оценке, и маржу за предусмотренные договором услуги по данной группе договоров, оцененную на эту дату.

Организация должна признавать доходы и расходы в отношении изменений балансовой стоимости обязательства по оставшейся части страхового покрытия, по возникшим страховым убыткам и изменения маржи за предусмотренные договором услуги, которые не компенсируют изменения в денежных потоках по выполнению договоров, относящихся к обязательству по оставшейся части страхового покрытия.

Группа договоров страхования становится обременительной (или более обременительной) на момент последующей оценки, если неблагоприятные изменения в денежных потоках или доля организации в уменьшении справедливой стоимости базовых статей превышают балансовую стоимость маржи за предусмотренные договором услуги.

Организация должна признавать убыток в составе прибыли или убытка в размере такого превышения.

Организация должна создать (или увеличить) компонент убытка в составе обязательства по оставшейся части страхового покрытия по группе обременительных договоров с последующим выделением компонента убытка, которое должно приводить к тому, что общая сумма, отнесенная на компонент убытка, будет равна нулю к концу периода страхового покрытия по группе договоров страхования.

Прекращение признания

Организация должна прекратить признание договора страхования и выполнить соответствующие корректировки денежных потоков, маржи и количества единиц страхового покрытия по ожидаемому оставшемуся страховому покрытию тогда и только тогда, когда он погашен, то есть когда предусмотренная договором страхования обязанность прекращена по истечении срока, исполнена или аннулирована; либо соблюдается любое из условий модификации договора страхования.

Раскрытия в отчетности

Раскрытия в отчетности требуют от организаций дезагрегировать суммы по компонентам, типам и видам, раскрывать качественную и количественную информацию о суммах, рисках, значительных суждениях и изменениях в суждениях.

Организация должна определить степень детализации, необходимую для достижения цели раскрытия информации, и степень значимости каждого из различных требований. Организация должна применять МСФО (IFRS) 17 ретроспективно, кроме исключений.

Учитывая выше изложенное, становится очевидным, что без автоматизации данных процессов не обойтись. О том, какие разработки ведутся и что уже реализовано для внедрения автоматизированного учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 можно более подробно ознакомиться на сайте компании Ортикон Групп.