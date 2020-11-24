Как я купил иностранные ценные бумаги

В данной статье хочу поделиться личным опытом по вложению инвестиций в иностранные ценные бумаги.

В какой-то момент появились свободные денежные средства, и хотелось их инвестировать в привлекательные активы. Поскольку депозиты не приносят большой доходности, выбор пал на акции. Так как хотелось получить максимальную доходность, остановился на иностранных акциях, которые менее подвержены инфляции нежели их рублевые аналоги в силу того, что доход растет и с ростом курса валют. Для работы с иностранными ценными бумагами в ряде случаев необязательно иметь статус квалифицированного инвестора, открыв брокерский счет у специализированного брокера.

После открытия брокерского счета у одного их известных брокеров, я сразу задумался над дальнейшей возможностью более детального анализа своих инвестиций и упрощения ведения их налогового учета, а так же сдачи отчетности 3-НДФЛ. Сначала я пытался вести учет в таблицах Excel, но найти подходящие универсальные таблицы под мои потребности было проблематично, а создать свои не хватало знаний в этой области.

Поэтому для ведения учета своих вложений я выбрал систему инвестиций «Ортикон Личные финансы» созданную на базе «1С: Предприятие 3.0». Данное программное обеспечение привлекло доступностью, простотой использования и обслуживания, интуитивным интерфейсом и широким спектром функциональных возможностей. Чтобы приобрести программу потребовалось всего лишь позвонить менеджерам по те телефону, указанному на сайте: https://www.orticongroup.ru/.

Получив доступ к системе учета я завел брокера и брокерский счет в систему. Свободных денежных средств у меня было 800 000 руб., и я ввел их на брокерский счет:

Далее, т.к. мне необходимо было приобрести иностранные акции мне необходимо было перевести рубли в валюту. Я приобрел через брокера на все средства Доллары США:

Далее пришло время приобрести акции. Выбор пал на перспективную компанию Tesla Motors.

Я завел соответствующую акцию в справочник:

И совершил 2 сделки покупки акций компании операцией «Сделки»:

Оставшиеся средства в валюте я планировал вложить в акции компании Apple, что и сделал чуть позднее.

Через какое-то время мой портфель состоял всего из двух акций, что видно на отчетах, которые мне позволила сформировать система:

На отчете «Покупки ценных бумаг» также видно какие покупки я совершал и текущую прибыль или убыток в рублях, если были совершены продажи ценных бумаг:

На отчете «Сделки с ценными бумагами» я вижу все совершенные сделки за указанный период:

В августе компания Tesla объявила о дроблении акций («сплит») и 28 августа произвела дробление с коэффициентом 5. В своей системе я отразил это операцией «Конвертация»:

На выходе я уже имел не 18, а 90 акций компании Tesla, что мы видимо в отчете «Отчет о наличии ЦБ»:

Когда акции неожиданно взлетели вверх, постоянно появлялся соблазн вывести средства и зафиксировать прибыль. Что я и сделал продав их и зафиксировав большую прибыль, это видно из отчетов «Покупки ценных бумаг» (по курсу сделки с учетом комиссий при продаже) и «Доходность» (где прибыль считается исходя из рыночной цены указанной на дату отчета):

В будущем году мне необходимо будет подать декларацию 3-НДФЛ по доходам полученным в текущем году. Декларацию так же можно сформировать в системе учета с помощью операции «Данные для 3-НДФЛ», где после автозаполнения мы получаем данные для разделов декларации: