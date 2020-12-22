Удаленное оформление страховки: Что поменялось в законах для страховых посредников в связи с пандемией коронавируса

Онлайн страхование предлагает многообразие вариантов страховых продуктов на выбор с подбором нужных опций для оформления и оплаты страховок, при этом страховой полюс будет отправлен на электронную почту страхователя (абз. 8 п. 7.2 ст. 15 Закона N 40-ФЗ; абз. 11 п. 1.11 Приложения 1 к Положению N 431-П). Онлайн-сервис на платформе 1С:Предприятие — «Ортикон: Финансовый супермаркет» предлагает калькулятор страховки, который позволяет подобрать за считанные секунды предложения от разных страховых компаний, из которых можно выбрать наиболее выгодное.

Из-за ограничительных мер и режима самоизоляции теперь посещение офиса не требуется, и оформить страховой полюс можно самостоятельно в любое время. Для того чтобы предоставить пользователям больше возможностей многие агенты, страховые брокеры или сами страховые компании предлагают установку мобильного приложения на смартфон или регистрацию личного кабинета на сайте.

Согласно действующему законодательству электронный страховой полюс, можно не распечатывать, вступает в силу такой полис через три дня после его оформления и достаточно показать его в электронном виде с экрана телефона (п. 1 ст. 32 Закона N 40-ФЗ; п. 2.1.1(1) ПДД РФ). Оформить страховку самостоятельно через интернет на сайтах страховых компаний можно давно, но на период карантина введены временные меры, а так же поправки в Федеральные законы, связанные со страховой деятельностью, такие как:

Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Поправки связаны с тем, что страховщики на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивают возможность расчета страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также размещают информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов. Коэффициенты страховых тарифов устанавливаются Банком России, так же Банк России устанавливает перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов, а также осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам обязательного страхования.

В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее — диагностическая карта), либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (далее — свидетельство о прохождении технического осмотра).

При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «е» пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», если не требуется представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра). Правительство Российской Федерации вправе продлить сроки, но не более чем на девяносто дней.

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Поправки связаны с правом страховщиков устанавливать базовые ставки страховых тарифов с учетом новых факторов. Возможность таким образом устанавливать базовые ставки ограничена их максимальными и минимальными значениями, предусмотренными Банком России. Так же страховщики обязаны учитывать грубые нарушения при установлении надбавок в рамках тарифного коридора, установленного Банком России. С апреля 2020 года страховые компании учитывают аварийность водителя на один календарный год с 1 апреля по 31 марта. Проверку полюсов ОСАГО планируется осуществлять в тестовом режиме с помощью системы «Карантин», которая использовалась для проверки цифровых пропусков в режиме онлайн в период ограничительных мер.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 149-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

У страховых посредников появилось право оказывать услуги по заключению договоров страхования в электронном виде.

Федеральный закон от 20.06.2020 № 211-ФЗ «О совершенствовании финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

В 2020 г. началась реализация возможности получения финансовых услуг, в том числе страховых, с использованием финансовой платформы (система «Маркетплейс») (ч. 1 ст. 1, п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ; п. 7.2 ст. 15 Закона N 40-ФЗ), которая станет новым каналом продаж для банков, страховых компаний и иных финансовых компаний.

Банк России принял решение по регуляторным послаблениям и макропруденциальным мерам 10 августа 2020 года (Пресс-релиз Банка России). Банк России принял решение о продлении до 1 июля 2021 г. неприменения мер воздействия за нарушение отдельных требований к структуре активов, в которые инвестируются собственные средства страховщиков и средства страховых резервов.

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.12.2020) «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Поправки связаны с информацией в электронной форме и финансовыми платформами, а так же регулируют деятельность финансовых посредников (страховой агент, страховой брокер). Страховой агент является представителем страховой компании, действует от имени и по поручению страховой компании, на основе агентского договора или постоянно действующего договора-поручения, соответственно ответственность за действия страхового агента полностью несет страховщик.

Страховой брокер всегда действует от своего имени и по поручению других лиц, которые имеют потребность в страховых услугах на основе брокерского соглашения и лицензии на страховую деятельность. Брокер может быть независимым посредником, выступать на стороне страхователя или быть свободным в выборе страховщика.

Во время пандемии коронавируса наступило время цифровизации и дистанционного сервиса. Электронному формату подвержены многие другие документы, так например, с 1 ноября 2020 года паспорт транспортного средства будет только электронным.

Страховые организации — члены РСА получают доступ к системе электронных паспортов и вносят свои отметки в электронном виде. С 1 ноября 2020 года можно оформить электронное извещение о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол» во всех российских регионах. Фонд «Сколково» и VR_Bank впервые оценили степень цифровизации топ-45 страховых компаний по размеру собранных премий (без учета ОМС) по итогам работы в первом полугодии 2020 года.

Вместе с созданием онлайн-сервисов страховые компании уделят особое внимание защите персональных данных, выполняя требования к программному обеспечению. Для идентификации пользователей и документов, используются различные технологии автозаполнения и распознавания документов. Весь процесс регистрации защищен и направлен на быстроту и удобство заполнения. Скорость обработки данных является конкурентным преимуществом.

Уплата страховой премии осуществляется в безналичном порядке способами, предложенными страховщиком. Таким образом можно с уверенностью утверждать, что пандемия способствовала значительному прогрессу цифровизации страховой деятельности. Возможно, в ближайшее время появится сервис урегулирования страховых случаев без визита в офис, после снятия законодательных ограничений.