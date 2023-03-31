Новый тренд на импортозамещение ERP

Развитие бизнеса, а также эволюция стоящих перед предприятием задач, процесс стратегически необходимый и, при желании хотя бы «остаться на плаву», необратимый. Рыночные условия не прощают «опоздавших», не жалеют «медлительных».

Получение актуальной информации по текущему состоянию дел «здесь и сейчас», а также мгновенное принятие решений – одна из краеугольных вершин грамотного управления. Для мониторинга текущей ситуации, планирования требуются некоторые учётные программы.

Причём, при выборе любого вида бизнес-стратегии функциональные способности учётных программ должны иметь возможность развиваться синхронно, а в идеальном случае опережать на несколько шагов, иметь гибкость и адаптивность.

Примером готового решения могут быть ERP системы.

ERP – это система программного обеспечения, которая помогает управлять всеми вопросами бизнеса, в том числе процессы в финансах, производстве, управление продажами и закупками и т. д., а также бюджетирование, планирование, анализ и отчётность.

Среди множества представленных на рынке программного обеспечения решений, чаще всего упоминается SAP. Долгое время является мировым лидером по продвижению ERP систем.

SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, что на немецком языке означает «Системы, приложения и продукты в области обработки данных») – это немецкая международная компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления бизнес-процессами в различных отраслях.

SAP разработал и предоставляет ряд ERP-систем, таких как SAP ERP, SAP S/4HANA, а также CRM-систем (Customer Relationship Management), SCM-систем (Supply Chain Management), HCM-систем (Human Capital Management) и многие другие приложения для управления бизнес-процессами. Эти системы могут быть настроены для управления финансами, закупками, производством, продажами, логистикой, управлением персоналом и другими бизнес-функциями.

SAP является одним из крупнейших поставщиков ERP-систем в мире и используется в различных отраслях, таких как производство, торговля, финансы, здравоохранение, государственное управление и т.д. Не зря каждое четвёртое предприятие, с внедрённой ERP-системой, в мире (SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERP-систем с долей в 24%) использует данное решение.

При всех своих плюсах:

Широкий функционал, позволяющий управлять сложными бизнес-процессами.

Масштабируемый и подходит для крупных предприятий.

Широко используется в различных странах мира и имеется большое количество разработчиков и партнеров.

Имеет высокий уровень безопасности и надежности.

И минусах:

Сложный в использовании и внедрении, что требует большого количества ресурсов и времени.

Дорогой по сравнению с некоторыми другими решениями, особенно для малых и средних предприятий.

Длительный цикл разработки и внедрения, что может быть более сложным процессом для предприятий.

SAP, в текущей ситуации, имеет очень важный аспект.

«SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года.».

Несомненно, требуется импортозамещение...

Что такое 1С:ERP Управление предприятием?

1С:ERP Управление предприятием – это программное обеспечение для управления предприятием (ERP), разработанное компанией «1С». Оно предназначено для автоматизации бизнес-процессов различных отраслей, таких как производство, торговля, логистика, финансы и управление персоналом.

1С:ERP Управление предприятием обеспечивает связь между различными функциональными областями предприятия, такими как управление продажами, закупками, складским учетом, финансами, управлением персоналом и т. д. Это позволяет предприятию повысить эффективность управления, снизить затраты и улучшить качество продукции или услуг.

1С:ERP Управление предприятием включает в себя широкий спектр модулей и функциональных возможностей, которые можно настроить под нужды конкретного предприятия.

Он работает на базе платформы «1С:Предприятие» и может быть интегрирован с другими системами, такими как CRM, BI, eCommerce и др.

Почему 1С:ERP Управление предприятием?

Простое в использовании и доступное для предприятий.

Быстрый цикл разработки и внедрения.

Широкий функционал для бухгалтерского и налогового учета, управления закупками и продажами, управления складом, управления производством, бюджетирования и т. д.

Распространенность в России, соответственно, имеется большое количество разработчиков и партнеров.

Единое решение на базе платформы «1С:Предприятие» для многих продуктов компании 1С, обеспечивает не очень сложные процессы интеграции.

Комплексная поддержка от компании «1С», соответствие процессов нормативно-правовым актам, законодательству.

1С:ERP Управление предприятием обладает большой гибкостью настройки и может быть адаптирована к специфическим требованиям предприятий. Это может быть особенно полезно для компаний, которые имеют уникальные бизнес-процессы или требования, которые не могут быть удовлетворены стандартными решениями.

Также существует множество отраслевых решений (дополнительных модулей) на базе 1С:ERP Управление предприятием. Например:

1C:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1C:ERP.

1C:ERP Управление строительной организацией.

1C:ERP Горнодобывающая промышленность.

1C:Молокозавод. Модуль для 1C:ERP и 1C:КА.

1C:Заказчик-застройщик. Модуль для 1C:ERP.

1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством.

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА 1C:Птицеводство. Модуль для 1C:ERP и многие другие.

Отраслевые решения 1С:ERP Управление предприятием позволяют компаниям оптимизировать свою деятельность, сократить издержки и повысить эффективность за счет внедрения специальных функциональных возможностей, необходимых для конкретной отрасли.

Например, 1С:ERP Управление предприятием для уникальной производственной отрасли может включать специфические модули для планирования производства, управления запасами, контроля качества и управления производственными процессами. Отраслевые решения 1С:ERP Управление предприятием обычно имеют заранее разработанные конфигурации, адаптированные к потребностям каждой отрасли.

Однако, даже если недостаточно функционала в готовых решениях, открытый код программы позволяет выполнить доработку под требования конкретного предприятия. Конечно, реализацию доработок должны выполнять опытные специалисты. Это не только программисты, но и аналитики, методологи, бизнес-консультанты и т. д.

Процесс разработки и внедрения обязан походить в тесном контакте не только с целевыми заказчиками, но и с реальными пользователями. Успешный проект не заканчивается на разработке. Поскольку, для комплексного внедрения требуется обучение и поддержка персонала (пользователей), возможно участие разработчика в процессе согласования внутренних алгоритмов взаимодействия внутри предприятия, а также необходимо дальнейшее сопровождение и развитие программного продукта.

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