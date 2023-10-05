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Закрытые ПИФы недвижимости: инвестиции в будущее без риска

Как автоматизировать учет активов и обязательств закрытого паевого инвестиционного фонда, соблюсти требования законодательства и ничего не забыть, рассказываем в статье.
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Закрытые ПИФы недвижимости: инвестиции в будущее без риска
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Согласно положениям статьи 10 закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — закон № 156-ФЗ) паевой инвестиционный фонд (далее — ПИФ) представляет собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 

В  законе подчеркивается, что ПИФ не является юридическим лицом.

Тот факт, что ПИФ не является юридическим лицом, дает существенное преимущество, так как фонд не платит налог на прибыль. Все полученные средства можно реинвестировать, благодаря этому капитал ПИФ может расти быстрее.

Одной из категорий паевых инвестиционных фондов является закрытый паевой инвестиционный фонд

Согласно статье 12 закона № 156-ФЗ срок действия договора доверительного управления ПИФом, указываемый в правилах доверительного управления ПИФом, не должен превышать 15 лет с начала срока его формирования. Срок действия договора доверительного управления закрытым ПИФом не может быть менее 3 лет с начала срока формирования этого ПИФа.

Обычно закрытые ПИФы формируются для целевого финансирования какого-либо долгосрочного проекта (например, для приобретения земли и объектов недвижимости, строительства жилья и коммерческой недвижимости и так далее) и пайщики не заинтересованы в досрочном изъятии из него денежных средств. Таким образом, закрытые фонды создаются под конкретные проекты на срок от 3 до 15 лет.

Для управления ЗПИФ недвижимости создается управляющая компания, которая управляет активами фонда, формирует отчетность, раскрывает всю необходимую информацию для контролирующих органов.

В соответствии с требованиями нормативных документов необходимо регулярно рассчитывать стоимость чистых активов (далее — СЧА) паевого инвестиционного фонда, которая определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

Таким образом, возникает необходимость вести учет активов и обязательств фонда по аналогии с учетом организации.

Для автоматизации этой работы можно рекомендовать программный продукт компании «Ортикон групп» «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом 8».

«Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе «1С:Предприятие 8» позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, но в этой статье мы отметим возможности программного продукта для ведения учета ЗПИФ недвижимости.

Настройки, документы, отчеты, которые требуются для ведения учета ПИФ вынесены в основную палитру подсистем 1С: Предприятия:

Базовые настройки учетной политики ПИФ указываются в разделе «Учетная политика (ПИФ)». 

Для хранения информации о недвижимости в учетной системе создается карточка объекта, которая имеет набор реквизитов, необходимых для его идентификации и часть учетных настроек необходимых, в частности, для расчета амортизации объекта недвижимости.

Для отражения операций, связанных с движением объектов недвижимости в программе имеется ряд документов, в частности, «Принятие имущества к учету», «Переоценка имущества», «Амортизация имущества», «Реализация имущества» и другие. 

В качестве значений для оценки объектов учета (в нашем случае объект недвижимости) могут примениться как загружаемые данные из внешних источников (например файл с данными оценщика по каждому объекту недвижимости), так и ввод значений из отчета оценщика напрямую в документ переоценки.

В программе имеется ряд отчетов, которые позволяют вести контроль за управлением имущества и готовить необходимую регламентированную отчетность, например, отчет о перечне имущества ПИФ.

Для расчета стоимости чистых активов в соответствии с требованиями нормативных документов в системе предусмотрена ежедневная регламентированная операция «Расчет СЧА ПИФ», после отражения которой учетная система позволяет на любую дату сформировать соответствующий отчет.

Таким образом, в программе «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом 8» имеется необходимый функционал для ведения управленческого учета активов и обязательств фонда от момента создания до его закрытия, обеспечивает подготовку управленческих отчетов и регламентированной отчетности.

Авторы: Д. Небренчин и В. Калинин, 2023, октябрь.

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